Bắt nhóm trộm hàng loạt xe máy ở Bình Định, tiêu thụ tại Phú Yên

Ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Việt ( 25 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn), Lê Hùng Cường (25 tuổi, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Huỳnh Văn Cư (28 tuổi, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) về hành vi trộm cắp tài sản, riêng Đặng Bảo Hoàng (16 tuổi, trú phường Quang Trung,TP.Quy Nhơn) khởi tố cho tại ngoại cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 9/2020, anh Ung Văn Thanh (trú phường Nhơn Phú,TP.Quy Nhơn) trình báo ban đêm anh đi làm về để xe máy bên ngoài nhưng bị kẻ gian lấy mất.

Nhiều người dân ở TP.Quy Nhơn, nhất là các nhà dân trong hẻm thường để xe ở sân bên ngoài, không đem vào nhà khi đi ngủ cũng bị trộm.



Nhận được tin báo của người dân cùng quyết tâm điều tra, làm rõ các vụ trộm xe máy, lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp công an các phường nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ thủ phạm.

Ngay sau đó, Công an TP.Quy Nhơn đã xác lập chuyên án để điều tra. Các trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh Việt (25 tuổi, trú phường Quang Trung) từng có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa ra tù, không có việc làm nhưng thường xuyên điều khiển các loại xe máy khác nhau. Ngoài ra, Việt cũng giao du với nhiều đối tượng hình sự khác.

Công an xác định Nguyễn Thanh Việt là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy. Là đối tượng có nhiều tiền án, Việt có nhiều cách đối phó cơ quan điều tra, chỉ khai những vụ có chứng cứ không thể chối cãi, Việt khai đã cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy.

Cứ ban đêm, nhóm đối tượng này tìm nhà dân để xe máy ngoài hiên, không đem vào nhà là ra tay trộm cắp. Sau khi trộm cắp xe máy, các đối tượng mang xe vào thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) để tiêu thụ. Thậm chí bên tiêu thụ cần loại xe gì thì Nguyễn Thanh Việt sẽ tìm loại xe tương ứng để trộm.

Ảnh minh họa.

Công an TP.Quy Nhơn cũng điều tra làm rõ 3 đối tượng đồng bọn gồm: Lê Hùng Cường (25 tuổi, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Đặng Bảo Hoàng (16 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) và Huỳnh Văn Cư (28 tuổi, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước).

Trong nhóm đối tượng này thì Nguyễn Thanh Việt và Lê Hùng Cường trực tiếp thực hiện các vụ trộm xe, có đêm Việt và Cường trộm cùng lúc 2 chiếc xe máy. Huỳnh Văn Cư là đối tượng trực tiếp tiêu thụ, nhiều chiếc xe máy trộm về không mới, Cư sửa lại cho mới và bán cho được giá.

Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục phối hợp Công an TX.Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) điều tra mở rộng nhóm trộm cắp xe máy do Nguyễn Thanh Việt cầm đầu để xử lý nghiêm, theo đúng quy định pháp luật.