Bình Dương: Bắt Phó giám đốc Trung tâm y tế Dĩ An vì liên quan đến mua kít test Việt Á

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Việt Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP. Dĩ An cùng thuộc cấp vì liên quan đến việc mua sắm kít test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.

Tối 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Việt Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An và bà Lê Thị Hồng Liên - Trưởng khoa Dược, Trang thiết bị, Vật tư y tế cùng Phạm Vũ Phong - Giám đốc Công ty Nam Phong để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Đỗ Việt Hùng, Lê Thị Hồng Liên. Bị can Hùng và Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương Theo điều tra, trong năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An đã mua của Công ty Nam Phong vật tư phục vụ công tác xét nghiệm RT-PCR Covid-19 gồm kit phát hiện SARS-CoV-2 (tên thương mại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit) do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất (kit xét nghiệm Việt Á) và các vật tư hóa chất khác phục vụ xét nghiệm RT-PCR. Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An đã mua bằng hình thức chỉ định thầu theo 3 hợp đồng với tổng số tiền hơn 40 tỷ và đã thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Công ty Nam Phong từ nguồn tiền ngân sách nhà nước. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng. Bị can Phạm Vũ Phong hiện đang bị tạm giam trong vụ án khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nguyên giám đốc CDC Bình Phước cùng thuộc cấp bị bắt vì liên quan đến Việt Á 30/06/2022 13:07

