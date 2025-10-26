Chủ đề nóng

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:07 GMT+7
Sau vụ việc phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt, Trường Tiểu học Chu Minh (Hà Nội) chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.
Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt

Liên quan đến vụ việc bếp ăn trường Tiểu học Chu Minh nhập thịt bốc mùi, cá ươn, ngày 26/10, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác minh đơn vị đã phát đi thông báo về việc tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh ngày 4/10, thông báo việc dừng hoạt động cung cấp suất ăn tổ chức bữa ăn bán trú của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đào Lượng ngày 7/10.

Hình ảnh thịt, cá ôi thiu khiến phụ huynh bức xúc. Ảnh: CMH

Cùng với đó, UBND xã Quảng Oai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng do ông Triệu Đức Lượng là Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật. Quyết định xử phạt được ký ngày 11/10.

Theo quyết định xử phạt trên, phía đơn vị cung cấp thực phẩm đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính là: Không đáp ứng điều kiện bảo quản theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc quy định an toàn thực phẩm tương ứng trong quá trình vận chuyển và không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Về hình thức xử phạt chính, đối với hành vi vi phạm 1: Mức phạt 16 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm 2, mức phạt 8 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đào Lượng sau khi để xảy ra vụ việc là 24 triệu đồng.

Về vấn đề này, bà Đặng Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Oai cho biết, trường Tiểu học Chu Minh đã có văn bản báo cáo về tình hình công tác bán trú năm học 2025-2026. Trong đó nhà trường báo cáo 3 nội dung đáng chú ý như dưới đây:

Trước khi triển khai cho học sinh ăn bán trú trở lại nhà trường đã rà soát toàn bộ các khâu trong công tác ăn bán trú, từ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị bán trú. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát hàng ngày ở tất cả các khâu theo quy trình để đảm bảo bữa ăn bán trú của học sinh an toàn, chất lượng cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng. Triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp mới, thông qua đấu thầu nhà trường đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ quốc tế GOLD STAR VINA.

Ngày 24/10, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, nhà trường cùng đại diện phụ huynh học sinh thống nhất ngày 27/10 bắt đầu triển khai cho học sinh ăn bán trú trở lại và tăng cường thực hiện công tác giám sát chặt chẽ các khâu để đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phụ huynh bức xúc vì không được tôn trọng

Trao đổi với PV Dân Việt, chị P.H.A, phụ huynh có con học lớp 2 tại trường Tiểu học Chu Minh chia sẻ, tối qua (25/10), giáo viên chủ nhiệm nhắn lên nhóm lớp về việc học sinh trở lại ăn bán trú kể từ ngày 27/10. Tuy nhiên, gia đình chị và không ít phụ huynh khác quyết định tạm thời không cho con ăn tại trường.

“Cô giáo không tạo bình chọn mà báo phụ huynh nếu đăng ký cho con ăn bán trú thì nhắn tin riêng cho cô. Phụ huynh chúng tôi hiện vẫn chờ câu trả lời rõ ràng: Ai chịu trách nhiệm sau sự cố vừa qua? Khi nào bếp ăn được kiểm định lại? Tuy nhiên, trong cuộc họp phụ huynh hôm 23/10, ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng nhà trường ví những phụ huynh lên tiếng vụ việc là "một con sâu bỏ rầu nồi canh" tại buổi đối thoại. Nhiều phụ huynh thấy mình không được tôn trọng. Đại diện công ty cung cấp suất ăn bị phản ánh cũng chỉ đến mở đầu buổi họp, xin lỗi lấy lệ rồi rời đi”, chị H.A cho hay.

Anh N.Đ.B, phụ huynh lớp 3 chia sẻ, phụ huynh bức xúc không chỉ vì cách ví von thiếu thiện chí, mà vì còn phản chiếu thái độ xem thường lòng tin và nỗi lo của những bậc làm cha, làm mẹ.

"Câu nói thể hiện sự thiếu trách nhiệm, trong khi con chúng tôi phải ăn những thực phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, mầm bệnh đang lớn dần trong cơ thể các con. Chúng tôi phản ánh, chúng tôi đối thoại để tìm phương án tốt nhất cho học sinh nhưng lại nhận được sự chỉ trích không đáng có", anh B. cho hay.

Theo chị H.A, sự việc xảy ra từ ngày 4/10, phụ huynh vẫn chờ ý kiến từ phía nhà trường nhưng do cách xử lý không không dứt điểm ngay từ đầu, nhà trường “lòng vòng” nên phụ huynh mới báo lên chính quyền xã. Tuy nhiên, tính đến nay đã 3 tuần trôi qua, phản ứng, cách xử lý từ phía nhà trường khiến nhiều phụ huynh thất vọng.

“Phụ huynh chúng tôi cần biết với đơn vị cung cấp thực phẩm mới đảm bảo chất lượng như thế nào? Nếu tiếp tục xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe của con em chúng tôi thay vì chỉ xử phạt hành chính với đơn vị cung cấp thực phẩm”, chị H.A cho biết thêm.

Liên quan đến việc này, hiện nay, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đang xem xét mức độ vi phạm Trường Tiểu học Chu Minh để xử lý theo quy định và sẽ báo cáo thành phố khi có kết quả xử lý.

Trường Tiểu học Chu Minh có 516 học sinh. Tổng số học sinh ăn bán trú tính tới ngày 4/10 là 329 em đạt tỷ lệ 63,7%. Năm học 2025-2026, nhà trường tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh năm học 2025-2026 theo quy định. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đào Lượng.

