Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản

Vụ nghi có dòi trong món gà tại Đắk Lắk: Người đăng clip nói chỉ muốn cảnh báo, chủ cơ sở thừa nhận hình ảnh có dòi
Sau khi clip ghi lại hình ảnh nghi có dòi trong món gà tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk) lan truyền trên mạng xã hội, người đăng clip cho biết chỉ muốn cảnh báo về an toàn thực phẩm, không nêu tên cơ sở nào. Trong khi đó, chủ cơ sở sau khi xem lại clip đã thừa nhận có dòi trong món gà, song cho rằng chưa xác định được nguyên nhân và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.