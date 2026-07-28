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Pháp luật
Thứ ba, ngày 28/07/2026 15:55 GMT+7

Bắt “siêu trộm” ở Nghệ An chuyên vô hiệu hóa camera, đột nhập nhà dân ở khu đô thị, lấy cắp tài sản

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Nguyễn Tình Thứ ba, ngày 28/07/2026 15:55 GMT+7
Mỗi khi gây án, Nguyễn Thọ Hùng thường vô hiệu hóa camera giám sát rồi đột nhập vào nhà dân tại các khu đô thị để lấy cắp tài sản. Có lần “siêu trộm” này khoắng sạch tiền mặt, trang sức bằng vàng tại một nhà dân với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.
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Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992, Trú tại phường Vinh Hưng) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thọ Hùng là đối tượng thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh để trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

"Siêu trộm" Nguyễn Thọ Hùng bị bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân ở các khu đô thị. Ảnh: CANA

“Siêu trộm” này hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp. Mỗi lần gây án, đối tượng đều mặc quần áo kín người, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát nhằm che giấu hành vi và đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, vào tối 19/4, Hùng đột nhập vào nhà chị N.T.H tại khu đô thị Thành Thái Thịnh, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng gồm dây chuyền và các nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 1h45’, ngày 1/6, Hùng mang theo xà cạy và tuốc nơ vít đột nhập vào nhà chị V.N.T.H tại Khu đô thị Danatol Cửa Tiền. Sau khi lấy 3,8 triệu đồng trong ngăn kéo bàn trang điểm, đối tượng cạy phá két sắt, lấy 120 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn và vòng tay bằng vàng, tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng.

Khoảng 18h50’ ngày 4/7, “siêu trộm” này tiếp tục ra tay khi đột nhập vào nhà anh P.V.T. ở phường Trường Vinh lấy trộm 4,3 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 1 tuốc nơ vít, đôi găng tay màu đen, 1 mũ lưỡi trai màu đen và chiếc xe máy nhãn hiệu SYM mang biển kiểm soát 37U2-1050 là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thọ Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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