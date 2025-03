Bắt tài xế xe ôm công nghệ giật chiếc iPhone 12 Promax của nữ sinh viên

Ngày 6/3, tổ địa bàn quận Bình Thạnh – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bàn giao đối tượng Đoàn Tăng Khánh Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương, tài xế xe ôm công nghệ) cho Công an phường 17, quận Bình Thạnh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.



Nam tài xế GrabBike giật iPhone 12 Promax của cô gái rồi tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/3, chị Phạm Thị Mỹ D. (SN 2006, quê tỉnh Lâm Đồng, hiện ở quận 4, sinh viên) đứng trước căn nhà trên đường Phan Văn Hân, phường 17, sử dụng chiếc iPhone 12 Promax để gọi bạn xuống đón.

Camera an ninh ghi lại cảnh Minh giật iPhone của chị D.

Lúc này, một đối tượng mặc áo Grab tiếp cận, giật chiếc điện thoại của chị D. rồi tăng ga tháo chạy về hướng đường Điện Biên Phủ.

Đến 22h cùng ngày, chị D. đến Công an phường 17, quận Bình Thạnh trình báo. Nhận tin báo, Công an phường 17 đã phối hợp tổ địa bàn Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét đối tượng.

Đoàn Tăng Khánh Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Đăng Khôi

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Đoàn Tăng Khánh Minh cùng chiếc iPhone 12 Promax là tang vật của vụ việc. Qua đấu tranh, Minh khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản là điện thoại của chị D.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.HCM điều tra, làm rõ.