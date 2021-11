Bắt tạm giam 2 đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng một số địa phương, tới thời điểm hiện tại, ít nhất 2 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ tấn công mạng Báo Điện tử VOV xảy ra vào tháng 6/2021.

Tại Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xảy ra tại website: VOV.VN của Báo Điện tử VOV do đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Độc giả không thể truy cập vào địa chỉ vov.vn khi Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng.

Kết quả điều tra xác định: Huỳnh Phước Mẫn (sinh năm 1990; trú tại: thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi tấn công DDoS ngày 15/6/2021 vào website VOV.VN. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại Bình Định, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ án "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" đối với Báo Điện tử VOV (VOV.VN). Đối tượng bị khởi tố là Vương Quốc Thịnh (sinh năm 1998, trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.

Cũng liên quan vụ việc này, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử phạt P.T, 16 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 7,5 triệu đồng. Đây là đối tượng đã tấn công mạng Báo Điện tử VOV hồi tháng 6/2021. Do thời điểm tấn công, Báo Điện tử VOV vẫn hoạt động được, mức độ thiệt hại không lớn, đồng thời xét nhận thức của thiếu niên còn hạn chế nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính.

Trước đó, sau khi Báo Điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (địa chỉ: vov.vn) đăng tải 2 bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) có hành vi phát trực tiếp (livestream) với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng, một số đối tượng đã có hành vi kích động trên mạng, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV để phản đối loạt bài viết trên.

Cụ thể, từ trưa 12/6/2021, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trên Google, Facebook, bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của báo, đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều 12/6.

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện tử VOV từ ngày 13/6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Báo Điện tử VOV đã đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam... để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, bóc gỡ đường dây tấn công mạng Báo Điện tử VOV.

Tiêu đề do Dân Việt đặt lại.