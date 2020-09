Bắt tạm giam người con bạo hành mẹ ruột ở Long An

Bà Hoa (áo xanh) bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột mình (ảnh cắt từ clip)

Chiều 8/9, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước) vì đã có hành vi ngược đãi hoặc hành hạ bà N.T.Đ. (79 tuổi, mẹ ruột của Hoa).

Bà Hoa được xác định là người phụ nữ đã có hành vi ngược đãi đối với một cụ già trong clip dài gần 7 phút được lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung đoạn clip thể hiện, bà Hoa nhiều lần dùng chổi, tay đánh đập, xúc chất bẩn đổ lên đầu cụ bà.

Tại cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ già bị Hoa ngược đãi chính là cụ T. (mẹ ruột của Hoa).

Bà Hoa khai, do bực tức việc bà Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng nên bà mới có hành động đánh, mắng chửi bà Đ. như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an xác định, các hành vi ngược đãi như trong clip được quay lại trong khoảng tháng 11/2019, do chị T. con ruột của bà Hoa quay lại khi thấy mẹ ngược đãi bà ngoại. Hiện cụ Đ. đã qua đời vào ngày 2/9, thọ 79 tuổi.

Vào ngày 2/9, ông S. là anh họ của bà Hoa dến dự đám tang của bà Đ. Ông S. nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ. nên gặp T. là con gái của bà Hoa để hỏi thăm. Chị T. gửi đoạn clip cho ông S. xem. Sau đó clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.