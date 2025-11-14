Bắt tổng giám đốc tự vẽ “dự án ma” lừa gần 6 tỷ đồng

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừA thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.K (SN 1989, trú đường Trần Bạch Đằng, phường Ngũ Hành Sơn) về việc ông Thành lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng khi rao bán đất tại “dự án” Cella Central.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định tháng 8/2022, bà K đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường) và gặp ông Thành – người tự giới thiệu là tổng giám đốc doanh nghiệp. Thành giới thiệu bà K mua lô đất số 16, diện tích 98m² với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin vào giấy tờ và cam kết, bà K nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do Thành cung cấp với tổng số gần 6 tỷ đồng.

Đến thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng, Thành liên tục trì hoãn với lý do “chưa ra sổ”. Tháng 9/2023, bà K phát hiện thửa đất đang bị thế chấp ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án và “dự án Cella Central” hoàn toàn không tồn tại. Thành được xác định tự vẽ sơ đồ, phân lô trái phép để rao bán.

Từ vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ giao dịch bất động sản có pháp lý rõ ràng, cần đối chiếu thông tin tại cơ quan chức năng để tránh bị lợi dụng, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và minh bạch.