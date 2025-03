Bắt giang hồ Tuấn "trắng" - chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh

Ngày 7/3, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ: Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ và nhiều nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức xác minh, điều tra đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn trắng – là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự).

Trùm giang hồ Tuấn "trắng" bị bắt.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an nhận thấy, đối tượng Tuấn "trắng" sinh năm 1968, nơi ở thành phố Hải Phòng, chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, thuộc khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Đối tượng này đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại 2 địa chỉ trên về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuấn "trắng" bị áp giải ra xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đấu tranh mở rộng, xem xét các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh (trạm dừng nghỉ Ngọc Anh) do Nguyễn Văn Tuấn quản lý; hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản đối với nhiều bị hại khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.