Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh Điện Biên và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, nghiên cứu và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, bao gồm: Bổ sung dự toán thu, chi năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh Điện Biên; Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi một số nội dung của các Nghị quyết của HĐND tỉnh...

Nội dung về công tác tổ chức bộ máy chính quyền, HĐND xem xét 3 nội dung: Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các ông, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy

Theo đó, bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với sự tín nhiệm cao, bà Cao Thị Tuyết Lan được 37/37 phiếu tán thành, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

37/37 đại biểu tham gia kỳ họp cũng tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

UBND tỉnh trình tờ trình bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 37/37 phiếu tán thành.