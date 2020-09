Bầu cử Mỹ: Đây là điểm yếu chí mạng có thể khiến Biden bại dưới tay Trump

Một số ý kiến cho rằng, ông Joe Biden đang có một chiến dịch tranh cử tốt hơn những người đi trước như Hillary Clinton, Barack Obama và thậm chí, John Kerry. Nhưng theo trang Publicseminar, đảng Dân chủ đang phải đối phó với những lỗ hổng nghiêm trọng bao gồm tình trạng bất bình đẳng gia tăng và sự khó khăn về kinh tế của giai cấp lao động. Điều này nếu không được giải quyết sớm có thể tặng không Trump một chiến thắng khác.



Theo đó, Publicseminar cho rằng, bất cứ ai tin rằng lợi thế của ông Biden trong các cuộc thăm dò là có thật và ổn định nên nhớ lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Trong suốt tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2016, bà Hillary Clinton đã dẫn trước ông Trump 4-7 điểm trong các cuộc thăm dò. Nhưng mức dẫn đó đã giảm xuống còn 1,3 điểm trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến vài ngày đầu tháng 11 - ngay trước thềm bỏ phiếu.

Đến ngày 8/11, lợi thế dẫn đầu của bà Hillary Clinton đã tăng trở lại với hơn 3 điểm theo kết quả thăm dò, nhưng ngay cả khi bà đạt gần 3 triệu phiếu bầu trên toàn quốc, tức thắng ông Trump ở số phiếu phổ thông, thì người cuối cùng bước vào Nhà Trắng lại là Trump vì ông thắng phiếu đại cử tri.

Đối với cuộc bầu cử năm 2020, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dịch Covid-19, các tin tức giả mạo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và bài ngoại hứa hẹn sẽ đóng vai trò ngáng chân ông Trump vào tháng 11 này, nhưng đương kim Tổng thống Mỹ được cho là vẫn có những ưu thế nhất định.

Ông Trump không chỉ được bầu bởi liên minh cử tri thông thường của Đảng Cộng hòa gồm các cử tri nông thôn, cử tri tôn giáo, cử tri lớn tuổi, cử tri da trắng và cử tri không có bằng sau đại học. Ông còn giành được sự ủng hộ của những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự suy giảm kinh tế. Năm 2016, trong số những cử tri tham gia khảo sát về "khả năng mang lại những thay đổi cần thiết, quan trọng nhất của một ứng viên", 82% đã bỏ phiếu cho Trump.

Vì thế, theo Publicseminar, đảng Dân chủ cần phải có cái nhìn sâu sắc về tình trạng khó khăn kinh tế của giai cấp lao động ở đất nước này. Điều này vốn đang khiến một bộ phận cử tri quan trọng rời xa các chính trị gia ôn hòa, để ủng hộ những ứng viên như Trump.

Hiện tại, do đại dịch Covid-19, ước tính đã có thêm 21 triệu người Mỹ có thể đã gia nhập hàng ngũ những người nghèo. Tỷ lệ đói nghèo ở Mỹ dự kiến có thể trở lại mức được ghi nhận trong thời kỳ cao điểm của cuộc Đại suy thoái. Theo đó, hàng triệu cử tri bình thường đang gặp khó khăn hoặc bất an về kinh tế có thể đặt hi vọng vào lời hứa "“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Trump.

Khi mong muốn của cử tri về “sự thay đổi cần thiết” một lần nữa lên đến đỉnh điểm, ông Trump rất có thể sẽ làm nên một chiến thắng tương tự như năm 2016, nếu liên danh tranh cử của ông Joe Biden và thượng nghị sĩ Kamala Harris không giải quyết một cách hiệu quả sự tăng trưởng có hệ thống và liên tục của sự bất bình đẳng kinh tế và chính trị, theo Publicseminar.