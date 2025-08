Bầu trời rực lửa: Ukraine đốt sạch đạn để chặn đòn tấn công không ngừng của Nga hàng đêm

Ác mộng hàng đêm

Cùng lúc đó, Nga tung ra 344 máy bay không người lái (UAV) trong một đợt không kích dữ dội.

Binh sĩ Ukraine bắn về phía quân đội Nga. Ảnh Anadolu Agency/Getty Images

"Đằng kia, cách 3 km!" – một binh sĩ Ukraine hét lớn, chỉ tay về phía mục tiêu trong bóng tối, trong khi khẩu pháo phòng không ZU-23 hai nòng thời Liên Xô bắn rền vang vào màn đêm.

Các UAV tầm xa của Nga – loại Geran, dựa trên công nghệ Iran và được cải tiến bởi Moscow – đã trở thành ác mộng thường trực của Ukraine suốt ba năm qua. Các binh sĩ Ukraine như Vasyl, 49 tuổi chỉ được trang bị vũ khí ngắn tầm, lạc hậu, đối đầu với kẻ địch ngày càng tinh vi.

"Chúng bay theo kiểu rối loạn, khó đoán định. Khó bắn hạ hơn nhiều", Vasyl chia sẻ. Đơn vị của anh có thể ngăn chặn một số mục tiêu, nhưng "không thể đảm bảo hiệu quả như vậy mỗi đêm".



“Muốn bảo vệ bầu trời, chúng tôi cần con người và vũ khí hiện đại”, Vasyl nhấn mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi viện trợ thêm hệ thống phòng không hiện đại. Ukraine hiện có một số tổ hợp Patriot do phương Tây viện trợ, nhưng chỉ được dùng để bảo vệ các thành phố lớn và mục tiêu chiến lược.

Ông Zelensky đang thúc đẩy sản xuất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, nhằm hỗ trợ các đơn vị như của Vasyl – những người chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng và đang ngày càng kiệt sức.

Mệt mỏi, thiếu ngủ và nỗi nhớ gia đình

Vasyl nói các đội phòng không thường chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng mỗi đêm, hoặc 4 tiếng nếu may mắn.

"Sau mỗi đợt UAV, chúng tôi chỉ tranh thủ chợp mắt được một lúc", anh nói. Sự kiệt sức đang ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần của họ.

Tại Donetsk, một binh sĩ có biệt danh “Sói” chia sẻ anh không ngủ được vì những ký ức kinh hoàng từ chiến trường. Đồng đội của anh, “Belyi”, từng là thợ mỏ, vẫn đang phục vụ ở tiền tuyến sau khi bị chấn thương sọ não và mất một phần tay do pháo kích.

Cả hai đã không được nghỉ phép về nhà hơn hai năm. Hiện gia đình họ đang sống ở Kryvyi Rih – thành phố thường xuyên bị UAV Nga đe dọa.

Bình minh và đợt tấn công mới

Khi bình minh lên gần Pavlograd, những quầng thâm dưới mắt lính phòng không Ukraine hiện rõ hơn. Chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại nghe tiếng vo ve báo hiệu đợt UAV tiếp theo.

Khẩu pháo chống máy bay nổ phát đầu tiên rồi kẹt đạn. Cả đội lập tức chuyển sang dùng súng máy từ thời Thế chiến II, bắn loạn xạ vào không trung.

Một loại UAV khác của Nga – Gerbera – từng chỉ là mồi nhử, nay đã được trang bị camera và chuyển sang tấn công trực tiếp.

“Chỉ có kẻ ngốc mới không sợ”, Vasyl nói. Trên màn hình điện thoại, anh để ảnh hai đứa con đang sống ở thủ đô Kiev – nơi cũng liên tục bị UAV Nga bắn phá.

Nga tấn công đơn vị quân sự của Ukraine, nhiều quân nhân thiệt mạng



Lực lượng vũ trang Ukraine vừa xác nhận một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng một đơn vị huấn luyện quân sự của nước này, gây ra một số thương vong hôm 29/7, theo BBC News.

Lực lượng mặt đất Ukraine cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng có ba quân nhân đã thiệt mạng và 18 người bị thương. Quân đội không cho biết bãi huấn luyện nằm ở đâu, mặc dù phóng viên chiến tranh Ukraine, Andrei Taplienko, cho biết nó nằm ở khu vực Chernihiv phía bắc Kiev, nơi giáp ranh với cả Nga và Belarus.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh mà họ mô tả là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander vào một khu vực rừng rậm, bao gồm hơn 20 vụ nổ dạng chùm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố số thương vong của Ukraine cao hơn nhiều so với con số mà quân đội Ukraine công bố. Không có thêm thông tin nào từ quân đội kể từ cuối ngày thứ Ba.

"Mặc dù đã áp dụng các biện pháp an ninh, nhưng thật không may là không thể tránh khỏi hoàn toàn tổn thất về mặt quân sự", Lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Đây là cuộc tấn công thứ ba của Nga vào một đơn vị huấn luyện của Ukraine chỉ trong vòng hơn hai tháng.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào một trại lính ở vùng biên giới phía bắc Sumy đã giết chết 6 quân nhân vào tháng 5 và một cuộc tấn công khác đã giết chết 12 người đồng thời làm bị thương 60 người khác vào tháng trước.