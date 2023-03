Bé Duyên vẽ những gam màu hạnh phúc

Một bức tranh vẽ được gửi bởi phụ huynh của bé Nguyễn Kỳ Duyên (học sinh lớp 3) được gửi trực tiếp đến hộp thư dự án I – Home. Nội dung thư đính kèm là lời nhắn gửi mà chị Nguyễn Thị Thanh (cư dân I – Home và cũng là mẹ bé Duyên) chia sẻ về lý do chị quyết định gửi bức tranh đến với Chủ đầu tư dự án: "Con gái tôi đã vẽ bức tranh về ngôi nhà của mình cho bài dự thi tranh vẽ do trường tổ chức. Tôi khá ngạc nhiên về khả năng quan sát của bé và không nghĩ bé lại chọn hình ảnh khu chung cư mình đang sống để làm đề tài dự thi. Bé Duyên có nói, nơi đây là nơi bé được sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm, nơi được học hành, vui chơi với bạn bè và đặc biệt là tổ ấm với trọn tình thương của cha mẹ, ông bà. Chính vì thế, bé rất yêu ngôi nhà của mình và điều này cũng khiến bậc làm cha, làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc không kém, khi chính mình đã phấn đấu đủ nhiều để sở hữu được căn hộ an cư và để con trẻ được sống, phát triển tốt giữa thành phố này".

Bức tranh vẽ của bé Duyên

"Hạnh phúc và sự hài lòng của gia đình bé Duyên chính là sự thành công mà chúng tôi thật tự hào trên con đường phát triển các dự án bất động sản hướng đến cộng đồng. Không chỉ thế, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày, giữ vững định hướng phát triển thêm nhiều dự án để giúp những người có thu nhập không cao được tiếp cận với cơ hội có nhà thành phố", đại diện chủ đầu tư dự án Công ty CP Quản lý CT (CT Land - thành viên Tập đoàn CT Group) cho biết.

Được biết, dự án khu căn hộ I – Home đã được bàn giao và đi vào vận hành từ năm 2015 và đến thời điểm hiện tại, khu căn hộ cũng đã thuyết phục khách hàng bằng chính những tiện nghi sống đầy đủ dành cho các đối tượng người dân có thu nhập trung bình thấp tại trung tâm Quận Gò Vấp.

Gặp gia đình anh Vinh trong một buổi sáng cuối tuần khi các thành viên đều đang sinh hoạt một căn hộ thuộc I – Home, anh Vinh chia sẻ: "Căn hộ tuy có mức giá phù hợp với số đông người có thu nhập không quá cao, nhưng thiết kế khu căn hộ lại rất tinh tế, hợp lý và thẩm mỹ. Hành lang rộng thông thoáng, đón gió và đặc biệt là hệ thống tiện ích lại khá đầy đủ từ nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi cho các bé, phòng đọc sách… Theo tôi, hồ bơi ở đây là đẹp nhất so với những chung cư xung quanh, mọi thứ đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu sống, nên tôi quyết định chọn nơi này để an cư. Tính đến nay, tôi và gia đình mình đã sống ở đây được khoảng 6 năm rồi."

Cũng là một cư dân đã sinh sống nhiều năm tại I – Home, bà Hậu vẫn giữ được vẻ hứng khởi khi nhận trả lời phỏng vấn: "Vị trí dự án ở ngay trung tâm Gò Vấp, bước chân là tới chợ, siêu thị rất thuận tiện. Khi khách đến, tôi chỉ mất vài phút đi bộ là đến chợ và mua đầy đủ thức ăn tiếp đãi khách. Đặc biệt, chiều cao của căn hộ ở đây cũng nhỉnh hơn rất nhiều so với các dự án khác, tạo sự thông thoáng rất dễ chịu".

Bà Hậu cảm thấy hài lòng khi sống tại khu căn hộ I – Home

"Ở đây tôi tiếp xúc với rất nhiều người, tôi nhận thấy cộng đồng dân cư rất vui vẻ, từ đội quản lý cho đến bảo vệ cũng rất niềm nở với cư dân. Tôi cũng có tuổi nên nhỡ có ốm đau phải lúc con mình đang đi làm, thì liên hệ đội quản lý, bảo vệ là sẽ được giúp đỡ ngay" – Bà Hậu nói thêm.

Trước đó, dự án căn hộ studio DIY 4.0 DIYAS SKY thuộc thương hiệu DIYAS, khu căn hộ cao cấp Leman Luxury Apartments cũng nhận được những phản hồi, đánh giá tích cực từ các cư dân. Tính đến nay, tất cả các sản phẩm do CT Group phát triển đều hoàn thiện và đi vào vận hành trong nhiều năm. Đặc biệt, các sản phẩm bất động sản đáp ứng đúng nhu cầu thật của thị trường, chứng nhận chất lượng, pháp lý hoàn chỉnh và giá trị gia tăng liên tục, đem đến lợi nhuận cho khách hàng với thanh khoản tốt.

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2025, CT Group sẽ phát triển khoảng 20.000 căn hộ thuộc thương hiệu DIYAS có mức giá phù hợp với mức thu nhập không nhiều của người trẻ, nhằm giúp người trẻ sớm có được ngôi nhà đầu tiên tại thành phố. Tập đoàn này cũng dành một quỹ đất dồi dào để xây dựng các căn hộ 4.0 phân khúc dành cho người thu nhập thấp.