Cannes ảnh hưởng ngày càng lớn đến đường đua Oscar

Trong những năm gần đây, liên hoan phim Cannes đã chứng minh sức ảnh hưởng vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện nghệ thuật, trở thành nơi khởi đầu của nhiều tác phẩm xuất sắc chinh phục Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Các bộ phim được giới thiệu tại Cannes trong giai đoạn 2023–2024 như “The Zone of Interest”, “Killers of the Flower Moon”, “Anatomy of a Fall”, “Perfect Days” đều nhận được ít nhất một đề cử Oscar. Đặc biệt, “Anora” – bộ phim giành Cành Cọ Vàng 2024 – đã đại thắng tại Oscar 2025 với năm hạng mục.

Trước đó, phim “Parasite” của đạo diễn Bong Joon Ho cũng đánh dấu bước ngoặt khi trở thành tác phẩm đầu tiên không nói tiếng Anh giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2020. Sau chiến thắng tại Cannes vào tháng 5/2019, bộ phim này đã vượt qua loạt đối thủ nặng ký như “The Irishman”, “Joker”, “1917” và “Once Upon a Time in Hollywood”. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của những bộ phim đến từ Cannes khi bước vào đường đua Oscar.

Dàn diễn viên "Anora". IMDB.

Từ lâu, giới chuyên môn thường đánh giá Liên hoan phim Venice mới là điểm đến ưu tiên của các bộ phim muốn tranh giải Oscar, khi nhiều tác phẩm thắng giải như “Birdman”, “12 Years a Slave”, “Nomadland”, “Spotlight” hay “The Shape of Water” đều từng tranh tài tại sự kiện này. Tuy nhiên, Cannes đã dần thay đổi nhận định đó bằng cách liên tục sản sinh ra những bộ phim mang đậm dấu ấn nghệ thuật, được giới phê bình lẫn công chúng đón nhận rộng rãi.

Sự thay đổi trong tiêu chí Oscar

Từ năm 2015, Oscar bắt đầu đối mặt với áp lực thay đổi đến từ dư luận. Sau khi công bố danh sách đề cử với phần lớn nghệ sĩ da trắng, làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội với chiến dịch #OscarsSoWhite do nhà báo April Reign khởi xướng. Đến năm 2016, tình hình càng trở nên căng thẳng khi Oscar tiếp tục bỏ qua các nghệ sĩ da màu trong các hạng mục diễn xuất, khiến Jada Pinkett Smith tuyên bố tẩy chay lễ trao giải và cùng chồng khởi động dự án “Careers in Entertainment” để hỗ trợ cộng đồng yếu thế.

Trước áp lực này, Viện Hàn lâm đã điều chỉnh tiêu chí đánh giá bằng cách mở rộng hội đồng thành viên với nhiều phụ nữ, người thuộc các chủng tộc thiểu số, đồng thời khuyến khích sự đa dạng về sắc tộc và giới tính trong các tác phẩm dự thi. Đây chính là cơ hội để các bộ phim quốc tế, đặc biệt là những tác phẩm từng ra mắt tại Cannes, có cơ hội hiện diện và thắng lớn tại Oscar.

Các bộ phim như “Drive My Car” của Ryusuke Hamaguchi và “The Worst Person in the World” của Joachim Trier sau khi trình chiếu tại Cannes đã tiếp tục nhận được đề cử Oscar. Viện Hàn lâm cũng chủ động xây dựng mối liên kết với Cannes thông qua việc tổ chức các cuộc gặp gỡ, tạo điều kiện để các thành viên quốc tế tham gia sâu hơn vào quy trình xét giải.

Trong năm 2025, giới chuyên môn dự đoán Cannes sẽ tiếp tục là nơi khởi động cho nhiều ứng viên Oscar tiềm năng. Các tác phẩm được chú ý gồm “Alpha” của Julia Ducournau, “Die My Love” với sự tham gia của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson, “Eddington” của Ari Aster, “The History of Sound” của Oliver Hermanus, “The Phoenician Scheme” của Wes Anderson và “Highest 2 Lowest” của Spike Lee, đánh dấu sự tái hợp giữa đạo diễn và nam diễn viên Denzel Washington.

Dù thời điểm tổ chức Cannes không thuận lợi cho chiến dịch quảng bá tranh giải Oscar, nhưng với tầm nhìn toàn cầu và vai trò tiên phong, liên hoan phim này đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của các hãng phim lớn như Paramount Pictures, khi họ ra mắt các dự án như “Top Gun: Maverick” (2022) và “Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Cannes không chỉ là nơi phát hiện các tài năng mới mà còn là cánh cửa đưa điện ảnh quốc tế tiếp cận gần hơn với sân khấu danh giá nhất hành tinh.