Bé trai 5 tuổi tự nhét đồ chơi lớn vào hậu môn

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ đã xử trí thành công một ca dị vật trực tràng, qua đó tiếp tục cảnh báo phụ huynh về những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra từ các món đồ chơi có kích thước nhỏ.



Bệnh nhi H.M.N 5 tuổi, được đưa đến Phòng khám Cấp cứu nhi, Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đau tức, khó chịu vùng hậu môn - trực tràng. Theo người nhà trẻ cho biết, trong lúc vui chơi tại nhà, trẻ đã tự nhét một viên đạn đồ chơi hình trụ vào hậu môn nhưng không thể lấy ra.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa xác định có dị vật nằm trong trực tràng và ngay lập tức hội chẩn với Viện Tiêu hoá. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Khoa Tiêu hóa - Gan mật cơ sở Ninh Bình (Viện Tiêu hóa Bạch Mai) để tiến hành nội soi can thiệp lấy dị vật.

Bác sĩ Hòa cùng toàn bộ ê-kíp can thiệp gắp dị vật (viên đạn đồ chơi) cho bệnh nhi 5 tuổi. Ảnh BVCC

Ca can thiệp do bác sĩ Vũ Quang Hòa - Viện Tiêu hóa cùng ê-kíp thực hiện. Dị vật là một viên đạn đồ chơi hình trụ, kích thước khoảng 3x1 cm đã được gắp thành công qua nội soi, không gây tổn thương niêm mạc trực tràng. Sau can thiệp, tình trạng của trẻ ổn định, hết cảm giác đau tức và tiếp tục được theo dõi tại nhà.



Trực tiếp thực hiện ca can thiệp gắp dị vật cho bệnh nhi, bác sĩ Vũ Quang Hòa (Viện Tiêu hóa) chia sẻ: "Trường hợp của bệnh nhi N. khá may mắn. Viên đạn đồ chơi có dạng hình trụ tròn, bề mặt trơn nhẵn và chất liệu tương đối mềm nên quá trình lưu trú trong trực tràng chưa gây ra tình trạng xuất huyết hay xây xát niêm mạc.

Nếu dị vật mà trẻ nhét vào là một vật cứng, có góc cạnh sắc nhọn (như mảnh lego, kẹp tóc, đinh ốc...), nguy cơ rách niêm mạc, thủng trực tràng, thậm chí thủng đường tiêu hóa gây viêm phúc mạc là cực kỳ cao.

Khi đó, phương pháp nội soi sẽ không còn khả thi, trẻ bắt buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật cấp cứu mở ổ bụng với nhiều di chứng nặng nề về sau".

Viên đạn đồ chơi được lấy ra an toàn qua nội soi can thiệp

Bác sĩ Phạm Công Khắc - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: “Tai nạn do dị vật ở trẻ em là tình huống cấp cứu khá thường gặp, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như đường thở, đường tiêu hóa, mũi, tai hoặc trực tràng.

Điều quan trọng là phụ huynh cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự lấy dị vật khi chưa có chuyên môn vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn hoặc gây tổn thương.

Một phút lơ là có thể dẫn đến những tai nạn không mong muốn. Sự quan tâm, giám sát của gia đình và việc lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh những sự cố đáng tiếc ở trẻ nhỏ".