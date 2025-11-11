Bến xe khách Yên Sở cách Giáp Bát chỉ 5 cây số dần lộ diện

Bến xe khách Yên Sở dần lộ diện

Đầu năm 2025, Thành phố Hà Nội đã có quyết định cho Công ty cổ phần bến xe Thanh Trì thuê 27.577,3 m2 đất tại phường Yên Sở để thực hiện Dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/12/2066. Bến xe khách Yên Sở, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, là dự án quan trọng được quy hoạch nhằm giảm tải cho Bến xe Giáp Bát. Hỉnh ảnh ghi nhận sáng ngày 11/11.

Công trình nằm trên trục đường Vành đai 3, tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Hà Nội, nơi này cách bến xe Nước Ngầm 2 km, bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.

Công trình được khởi công vào quý II/2025 với diện tích xây dựng là 3.445 m2; tổng diện tích sàn 14.534 m2; chiều cao công trình là 19,2 m. Công trình gồm 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm), trong đó tầng hầm rộng 5.000 m2 dùng làm gara trông giữ xe cho hành khách.

Trung tâm bến xe là tòa nhà hình tròn đang được các đơn vị dựng lên các khung dầm sắt, diện tích 2.000 m2, với tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 kinh doanh đồ ăn nhanh.

Đây cũng là công trình bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có thiết kế tầng hầm rộng khoảng 5.000 m2 được dùng làm nơi trông giữ xe cho hành khách.

Các công trình bên trong bến xe khách Yên Sở sáng ngày 11/11.

Dự án bến xe khách Yên Sở với công suất 800-1.000 lượt xe/ngày, được khởi công xây dựng vào quý 2/2025 vừa qua.

Bến xe khách Yên Sở dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026.

Tuyến đường Vành đai 3, trục đường chính đi qua bến xe Yên Sở.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những bến xe hiện đại trên cả nước và là bến xe thứ 7 của Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, bến xe khách Yên Sở được định hướng sẽ là bến xe khách được trang bị các công nghệ hiện đại, tự động hóa, khép kín từ khu vực đón khách, trả khách, xe xếp chỗ chờ đón khách đến khu vực bán vé. Phần lớn các công đoạn tại bến xe sẽ tự động hóa, như kiểm soát xe ra, hiển thị thông tin về chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách, hay khu vực xe buýt, khu vực taxi giảm thiểu nhân lực phục vụ, điều hành.



Tuy vậy, nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực bến xe Yên Sở lo ngại về tình trạng xung đột giao thông, ùn tắc trên đường gom Vành đai 3 khi bến xe đi vào hoạt động. Thực tế, tuyến đường này thường xuyên là “điểm đen” về tắc đường, tai nạn…



Theo Đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được Sở Giao thông Vận tải lập, bến xe Yên Sở được quy hoạch là bến xe khách liên tỉnh trung hạn với chức năng hỗ trợ, giảm tải cho 3 bến xe gồm Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm.



Khi đi vào hoạt động, bến xe Yên Sở sẽ tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam và định hướng có thể trở thành trung tâm trung chuyển vận tải công cộng trong tương lai.