Bến xe trái phép: Dân đều biết, lẽ nào chính quyền từ phường tới quận Nam Từ Liêm không hay?

Qua điều tra của PV. Dân Việt, người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông do bến xe liên tỉnh trái phép gây ra. Ngay cả, Ban Quản lý Dự án ĐTXD quận Nam Từ Liêm đã có văn bản gửi đích danh Chủ tịch quận Nam Từ Liêm, UBND phường, Công an phường Mỹ Đình 1 và 2 về việc xử lý bãi xe trái phép, hàng quán tự phát trong phạm vi mặt bằng dự án trước 22/11/2024. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì đến nay, những sai phạm này vẫn chưa được giải quyết. Liệu chỉ là sự buông lỏng quản lý hay đang tồn tại bàn tay "bảo kê" nào đó cho những hành vi vi phạm trên? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau.

Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục làm việc với UBND phường Mỹ Đình 1 và quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội để làm rõ có hay không dấu hiệu "bảo kê" cho hành vi lấn chiếm đất công, lập bến xe trái phép để kinh doanh? Mời quý vị tiếp tục đón xem!