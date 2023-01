Người phụ nữ khốn khổ hàng chục năm tiểu ra như mỡ, có lúc như thạch

Mới đây, bà Lê Ngọc Lan (66 tuổi, ở Bắc Ninh) đã trải qua một tuần phẫu thuật vì gặp phải vấn đề ở đường tiết niệu. Bà chia sẻ, suốt 13 năm qua kể từ lần đầu xuất hiện tình trạng nước tiểu có màu lạ, đến nay bà mới được phở phào nhẹ nhõm.



Năm 2009, một lần đi tiểu bà Lan giật mình khi phát hiện nước tiểu của mình ra toàn màu trắng như sữa, có lúc có màu hồng đỏ như lẫn máu. Bà lo lắng đi khám tại địa phương, các bác sĩ cho điều trị bằng kháng sinh vì chẩn đoán bà bị viêm đường tiết niệu.

ThS.BS. Nguyễn Đức Liên tận tình khám lại cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học. Ảnh: BVCC

Điều trị không đỡ bà đi xuống hai bệnh viện lớn ở Hà Nội khám và được chẩn đoán bị "đái ra dưỡng chấp" (một loại dưỡng chất trong cơ thể). Khi đó, bà cũng chỉ được điều trị kháng sinh và bơm nitrat bạc rồi cho về. Chỉ được một thời gian tình trạng trên lại tái phát, đi viện các bác sĩ cũng chỉ điều trị bằng cách dùng thuốc và bơm bít lỗ dò dưỡng chấp chứ không triệt để được.

"Tôi khổ sở vì tình trạng này, có lần đi tiểu nước ra như nước vo gạo. Có lần thì dây dây thành sợ dài, để lâu đặc lại như mỡ. Cao điểm, có những lần đi tiểu ra những viên như thạch khiến tôi sợ hãi", bà Lan kể.

Đáng chú ý vì gặp tình trạng này nên quá trình ăn uống của bà Lan cũng phải kiêng khem rất nhiều. Theo lời bà kể, mỗi bữa dù thèm nhưng chỉ ăn 3 miếng thịt nạc, không dám ăn mỡ, uống sữa chỉ ăn đồ luộc và hoa quả. May mắn là cân nặng của người phụ nữ này không bị tụt quá nhiều.

"Tôi tiếc nhất là mất số tiền lên đến gần 100 triệu đồng đi chạy chữa khắp nơi, cả đông và tây y mà không khỏi. Gần đây đọc thông tin trên mạng tôi đã tìm đến Bệnh viện E và được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật để điều trị", bà Lan chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E Trung ương) cho biết, trường hợp này khi vừa vào khám các bác sĩ đã lập tức cho nhập viện vì tình trạng đái ra dưỡng chấp rất rõ ràng.

Sau khi tiếp nhận, thay vì điều trị bằng cách bơm nitrat bạc để bít các lỗ dò dưỡng chấp, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi, bóc toàn bộ bạch mạch (mạch bạch huyết) cho người bệnh. Hiện sau mổ 1 tuần bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Liên cho biết, trước đây bệnh đái dưỡng chấp khá thường gặp, hiện nay ít gặp hơn. Nguyên nhân gây bệnh là do giun chỉ hoặc có thể do tai nạn, chấn thương… khiến dò dưỡng chấp. "Bình thường dưỡng chấp chỉ nằm trong hệ bạch huyết, thành phần chủ yếu là triglycerid, phospho lipid, cholesterol tự do. Sở dĩ có dưỡng chấp trong nước tiểu là do có lỗ rò (chủ yếu do giun chỉ) từ hệ thống bạch huyết thông sang hệ thống tiết niệu", bác sĩ Liên cho hay.

Bệnh thường không có biểu hiện gì hoặc có thể sốt nhẹ nếu có nhiễm khuẩn. Biểu hiện đầu tiên là nước tiểu đục như sữa. Đái dưỡng chấp thường xuất hiện từng đợt, có thể tự ổn định. Bệnh nhân đái dưỡng chấp có thể trạng gầy tùy theo mức độ đái ra dưỡng chấp nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, không gặp tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu: không đái dắt, không đái buốt, không đau quặn thận.

Để phòng bệnh, mọi người cần phải ăn uống vệ sinh, đặc biệt là ngủ mắc màn vì giun chỉ lây qua muỗi đốt. Ngoài ra, cần phải tẩy giun định kỳ theo khuyến cáo. Khi có bất thường về màu mắc nước tiểu cần phải đến nay viện để được thăm khám kịp thời.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi!