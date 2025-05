Nữ kỹ thuật viên được giới thiệu là bác sĩ, mặc áo blouse quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng

Mới đây, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trên trang YouTube cùng một số nền tảng mạng xã hội khác đã đăng tải nội dung quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng. Đáng chú ý, có một người mặc áo blouse được giới thiệu là Ths.BS N.A., Bệnh viện Nhiệt đới TW.

Cụ thể, trong một clip người này giới thiệu: “Mở điện thoại, máy tính ra có rất nhiều thông tin về bệnh sởi làm cho cha mẹ vô cùng lo lắng, đặc biệt cha mẹ có con đang đi mẫu giáo. Sáng nay, mình cũng nhận được tin nhắn của một bạn hỏi dịch sởi đang bùng phát thế này làm thế nào để con không bị lây bệnh.

Đây là câu hỏi rất nhiều cha mẹ quan tâm. Trẻ đi mẫu giáo là đối tượng rất dễ nhiễm bệnh bởi các lý do như sau: Thứ nhất trẻ có hệ miễn dịch còn non yếu, khả năng bảo vệ chưa bằng người lớn. Thứ 2, trong lớp học rất đông các con rất dễ nhiễm bệnh đặc biệt bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Trong khi đó, sởi có thể sống đến vài giờ sau khi các bạn mắc sởi, ho, hắt hơi ra bên ngoài, khả năng lây truyền của sởi cao từ 12-18 lần so với các virus khác, đặc biệt có nhiều bé chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc vừa mới ốm dậy. Vì những lý do này, những trẻ đang đi mẫu giáo rất dễ trở thành mắt xích để lây truyền các bệnh, đặc biệt những bệnh lây truyền qua đường hô hấp”.

Hình ảnh nữ nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất hiện trong clip quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng. Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo đó, người này cho biết, bệnh do virus gây ra chưa có bất kỳ thuốc điều trị đặc hiệu nào cho nên cách tốt nhất tiêm phòng vaccine và tăng cường hệ miễn dịch cho con. Hãy lưu ý bổ sung cho con ăn uống đầy đủ các chất vitamin, khoáng chất và ngủ đủ giấc.

“Ngoài ra, chúng ta có thể chọn những sản phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách phù hợp cho lứa tuổi của trẻ. Một trong những sản phẩm giúp tăng cường cho hệ miễn dịch của trẻ, đánh giá cao trên thị trường hiện nay là S., phù hợp với những trẻ đang đi mẫu giáo, là trẻ có hệ miễn dịch non yếu, rất dễ nhiễm vi khuẩn, virus, các ký sinh trùng…”, người này quảng cáo.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xem xét kỷ luật nữ kỹ thuật viên quảng cáo trái quy định

Ngày 29/4, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, bệnh viện đã tiến hành rà soát, xác minh thông tin. Bệnh viện xác nhận, người xuất hiện trong video đúng là nữ nhân viên Bùi Thị N.A., kỹ thuật viên Khoa Huyết học và Truyền máu. Tuy nhiên, thông tin đưa về chức danh có phần chưa chuẩn xác.

“Chị N.A. có học vị thạc sĩ chuyên ngành miễn dịch học là đúng nhưng bệnh viện khẳng định đây không phải là bác sĩ. Bên cạnh đó, nữ kỹ thuật viên này không được uỷ quyền phát ngôn đại diện cho bệnh viện về dịch sởi, cúm mùa như quảng cáo vì chị N.A không phải bác sĩ. Mặc dù chị N.A. không có logo của bệnh viện nhưng có mặc áo blouse, hành động này có thể gây hiểu nhầm, trong luật đã quy định rất rõ như vậy là sai dù bất kỳ hình thức nào”, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định.

Đại diện bệnh viện thông tin, sau khi nhận được phản ánh của Báo Dân Việt, Ban giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cán bộ công nhân viên trong việc quảng cáo, bán thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng… nhằm chấn chỉnh hoạt động này. Bên cạnh đó, hội đồng kỷ luật bệnh viện đã yêu cầu nữ kỹ thuật viên N.A. tường trình sự việc.

“Chị N.A. cho hay, trước đó người bạn thân làm ở công ty sản xuất sản phẩm dinh dưỡng nhờ tư vấn chăm sóc sức khoẻ mùa dịch. Sau sự việc, phía công ty cũng đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Chị N.A. cũng cho hay làm việc không thương mại mà chỉ giúp đỡ nhau nhưng quan điểm của bệnh viện như vậy vẫn sai.

Hội đồng kỷ luật của bệnh viện sẽ tổ chức họp để đánh giá toàn diện tính chất, mức độ vi phạm nếu có và áp dụng hình thức xử lý phù hợp, khách quan, tránh ảnh hưởng uy tín bệnh viện. Bệnh viện quan điểm nhất quán không cho phép cán bộ nhân viên lợi dụng uy tín bệnh viện, hình ảnh đơn vị cho mục đích cá nhân. Mọi hành vi vi phạm xử lý nghiêm túc theo quy định hiện hành. Về trường hợp này, chắc chắn bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật”, vị đại diện này khẳng định.

Bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế không được quảng cáo thực phẩm



Trước đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đối với bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế (bao gồm cả người đã nghỉ công tác) nếu có vi phạm về quảng cáo thực phẩm.



Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, hiện nay có tình trạng một số bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, gây hiểu lầm cho người sử dụng.



Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.



Như vậy, một số bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng là vi phạm quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh.