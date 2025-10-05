"Bênh vực Hoàng Hường" sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm

Như Dân Việt đã thông tin, cơ quan chức năng cho rằng để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu 2.100 tỷ đồng.

Video: Hoàng Hường tận dụng vùng lũ tại Nghệ An để phát trực tiếp bán hàng

Trước thông tin này Luật sư Nguyễn Thanh Phương (Đoàn luật sư Hà Nội) bày tỏ quan điểm:

“2.000 tỷ đồng, nếu tính bình quân, đó là hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày trong suốt 5 năm liên tục không được ghi nhận đúng quy định. Một con số không thể chỉ do sơ suất kế toán, mà phản ánh một hệ thống vận hành có chủ đích, có kế hoạch và có sự bao che nhất định. Nếu tính riêng phần nghĩa vụ thuế, chỉ cần thất thu 10% thuế giá trị gia tăng và 20% thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân sách Nhà nước có thể mất hàng trăm tỷ đồng”.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Nhưng trên mạng xã hội, những fanpage mang tên Hoàng Hường hoặc được cho là liên quan đến Hoàng Hường, liên tục chia sẻ hình ảnh bà này lội bùn, đội mưa đi cứu trợ vùng lũ, phát quà cho người nghèo...

Những phản ứng "bảo vệ Hoàng Hường" trên mạng xã hội khiến nhiều chuyên gia lo ngại

Dưới những video ấy là hàng trăm bình luận cảm ơn, khen ngợi và bênh vực, như:

“Mong được khoan hồng, cho chị mau về giúp đỡ bà con”

“có ai làm được như Hoàng Hường không?”;

"Làm ăn kinh tế khó tránh sai phạm, quan trọng là có lòng nhân hậu giúp đỡ mọi người”:

“Dù sao cô ấy cũng vẫn là người tốt, chỉ là liên quan đến thuế thôi”…





Những hình ảnh được các fanpage mang tên Hoàng Hường dùng để củng cố hình tượng “người phụ nữ nhân hậu”

Theo Luật sư Nguyễn Đình Kim Cương, những tư duy bao biện trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vi phạm như trên là hết sức nguy hiểm. Bởi, những phản ứng này không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, mà còn vô tình cổ súy cho vi phạm.

“Từ thiện là việc đáng quý, nhưng không thể dùng việc thiện để che lấp sai phạm. Nếu ai cũng trốn thuế rồi đi phát quà để lấy lại hình ảnh, thì người ngay thẳng, làm đúng sẽ trở thành thiệt thòi. Cần nhớ rằng, nộp thuế đầy đủ, sống trung thực với pháp luật mới là cách giúp đỡ cộng đồng lớn nhất. Chỉ khi mọi người đều tuân thủ luật, xã hội mới có tiền xây trường, làm đường, lo cho người nghèo một cách bền vững thật sự” – Luật sư Nguyễn Đình Kim Cương nhấn mạnh.





Luật sư Nguyễn Đình Kim Cương cho rằng fan hâm mộ bao biện cho hành vi trốn thuế để rồi đi làm từ thiện là cổ súy cho vi phạm pháp luật

Chị Nguyễn Thị Nhân một chuyên gia làm trong lĩnh vực truyền thông nhiều năm nhận định, khi một người được xây dựng hình ảnh như người tốt, người có trách nhiệm với cộng đồng, họ trở thành biểu tượng đạo đức trong mắt người hâm mộ.

“Khi người kinh doanh biết cách dùng hình ảnh từ thiện để đánh bóng tên tuổi, ranh giới giữa thiện nguyện và marketing dần bị xóa nhòa. Công chúng dễ bị cuốn vào những câu chuyện đầy cảm xúc, nhìn thấy lòng tốt mà quên đi sai phạm phía sau.

Khi niềm tin bị dẫn dắt bởi cảm xúc thay vì sự thật, người ta không chỉ bỏ qua lỗi vi phạm, mà còn sẵn sàng rút tiền mua bất cứ thứ gì thần tượng giới thiệu, quảng bá. Đó là lúc từ thiện bị biến thành công cụ kinh doanh, còn lòng tin của xã hội trở thành món hàng", chị Nhân nhận định.

Trong vụ việc này, điều đáng lo không chỉ là con số thất thu của ngân sách Nhà nước, mà là cách nhiều người vẫn lên tiếng bênh vực.

Nhiều hộ dân ở Lào Cai đã được hỗ trợ xây dựng những căn nhà mới, khang trang, kiên cố cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng bởi thiên tai bằng nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn và ngân sách Nhà nước. Ảnh Mã Hiệp, Hoàng Chiên

Lòng tốt là điều đáng quý, nhưng không thể dùng để che cho cái sai. Nếu ai cũng nghĩ “làm ăn thì phải có lỗi, miễn là có tấm lòng”, thì xã hội này sẽ không còn công bằng. "Pháp luật cần được tôn trọng và người dân cần tỉnh táo để không bị đánh lừa bởi những câu chuyện cảm động trên mạng", vị chuyên gia nhấn mạnh.