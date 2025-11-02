Bếp ăn miễn phí từ lá thư đẫm nước mắt

Từ lá thư chia tay đẫm nước mắt của cô học trò nghèo

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nằm tại xã Đắk Nang (cũ), đây là vùng đất vô cùng khó khăn. Học sinh của trường chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số từ phía Bắc chuyển vào như Mông, Sán Chỉ, Dao, Thái. Đời sống của các em thiếu thốn mọi thứ từ vật chất đến tinh thần.

Cô Dung, khi ấy là giáo viên trẻ mới ra trường vẫn nhớ như in hình ảnh những đứa trẻ da xanh xao, tóc cháy nắng, chân trần lội bùn đến lớp. “Có những em đi bộ hơn 5 cây số đường đất, qua suối, qua đồi mà không có đôi dép nào. Bữa trưa của các em chỉ là cơm nguội với muối ớt hoặc quả cà khô”, cô Dung kể.

Trong ký ức của cô, buổi trưa ở trường thường là quãng thời gian chạnh lòng nhất: Học sinh vạ vật ngồi tựa lưng vào gốc cây, hành lang, ăn vội cơm nguội từ bịch ni lông. Cơm đựng trong bọc ni lông có hôm nhuộm màu xanh, màu đỏ; rồi có em mắc nghẹn vì ăn cơm nguội với muối, ve sầu hay chút rau cải xanh.

Từ những hình ảnh ấy, cô giáo trẻ dần nhen nhóm ước nguyện làm sao để học trò nghèo có được bữa cơm trưa no bụng, để các em không bỏ học giữa chừng. Ngọn lửa ấy được thổi bùng lên từ một lá thư.

Cuối tháng 4/2013, khi năm học gần khép lại, cô Dung nhận được thư của em Giàng Thị Dó, người dân tộc Mông. Trong thư, Dó viết lời chia tay cô giáo và bạn bè vì gia đình quá khó khăn nên em phải nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho hai anh trai. “Mỗi buổi tối khi đi ngủ, em đều suy nghĩ mình có nên bỏ học hay không? Em đã quyết định nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ và hai anh trai”, Dó viết.

Cầm lá thư trong tay, cô Dung không cầm được nước mắt. Ngay hôm sau, cô tìm đến nhà em Dó, giữa bản Mông heo hút, chỉ mong thuyết phục học trò quay lại trường. Nhưng hoàn cảnh gia đình Dó quá khó khăn, cái ăn từng ngày còn chưa đủ khiến mọi nỗ lực bất thành.

“Lời xin lỗi trong lá thư ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi tự hỏi liệu còn bao nhiêu đứa trẻ như Dó phải bỏ học vì cái đói?”, cô Dung nhớ lại. Chính từ đó, ý tưởng về một bếp ăn miễn phí cho học sinh nghèo bắt đầu hình thành.

Những suất ăn miễn phí đầu tiên do cô Dung nấu cho học sinh.

Những bữa cơm từ tấm lòng

Không có tiền, không có cơ sở vật chất, cô Dung bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sau giờ dạy, cô lặn lội đến chợ Đức Xuyên (cách trường hơn 2km) tìm gặp các tiểu thương xin rau củ, cá khô, thịt vụn. Gom góp được chút ít, cô nấu mang đến trường cho học trò.

Những bữa cơm đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2016, ngay giữa sân trường, dưới tán cây. 80 suất cơm là khởi đầu của hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt gần chục năm qua. “Chúng tôi chỉ mong học trò có cơm no để không bỏ học”, cô Dung chia sẻ.

Dần dần, nhiều người biết đến việc làm của cô. Họ tìm đến giúp đỡ, khi thì bao gạo, lúc vài ký thịt, thậm chí là những bộ chén, đũa, nồi niêu. Một chủ quán bún gần trường cho mượn địa điểm sạch sẽ để làm nơi nấu ăn. Nhờ vậy, bếp ăn nhỏ bé có thể phục vụ hơn 120 học sinh mỗi tuần.

Lá thư đẫm nước mắt của em Giàng Thị Dó thôi thúc cô Dung phải giúp đỡ học trò nghèo.

Hình ảnh cô giáo Dung kiên trì với “bếp ăn yêu thương” được chia sẻ trên mạng xã hội, rồi lan tỏa mạnh mẽ. Các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bắt đầu tìm đến. Sự chung tay ấy đã tiếp thêm sức mạnh để giấc mơ “giữ học trò bằng bữa cơm” trở thành hiện thực.

Tháng 3/2019, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cô Dung mua được mảnh đất rộng 1.200m² ngay gần trường để xây dựng bếp ăn kiên cố. Công trình rộng 400m², được trang bị đầy đủ nồi cơm công nghiệp, tủ lạnh, bàn ăn, chén bát… chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, phục vụ hơn 200 học sinh dân tộc thiểu số.

“Từ chỗ chỉ nấu được một bữa mỗi tuần, giờ bếp ăn duy trì ba buổi trưa mỗi tuần vào thứ Hai, Ba và Năm. Các em không còn phải mang cơm nguội hay nhịn đói ở trường nữa”, cô Dung xúc động nói.

Ngoài bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, các em còn được nghỉ trưa ngay tại bếp ăn.

“Giữ chân” học trò giữa vùng khó

Em Thào Thị Mai - học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi 5 chị em ăn học giữa vùng đất nghèo heo hút. Hành trình đến lớp của Mai gắn liền với mồ hôi và nước mắt của mẹ, với những bữa cơm đạm bạc và con đường đất lầy lội.

“Nếu không có sự giúp đỡ của cô Dung và những bữa cơm miễn phí, chắc con tôi đã phải nghỉ học từ lâu”, chị Thào Thị Say - mẹ em Mai nói và chia sẻ thêm: “Tôi biết ơn cô Dung đã cho con chỗ ăn, chỗ nghỉ trưa. Nhờ những bữa cơm của cô mà tôi dù khổ cũng ráng cho con tới trường”.

Câu chuyện của Mai cũng là của em Hoàng Văn Cảnh - học sinh lớp 4B. Cảnh mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ làm thuê quanh năm chẳng đủ lo từng bữa ăn. “Mẹ không thể chuẩn bị cơm trưa cho em, nên nhờ có bếp cơm miễn phí của cô Dung mà em được no bụng đi học. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này giúp đỡ lại mẹ và mọi người”, Cảnh nói.

Hơn 10 năm gắn bó với vùng đất khó, cô giáo Nguyễn Thị Dung chứng kiến biết bao thế hệ học trò lớn lên từ những bữa cơm nghĩa tình ấy. Nhiều em từng nhận bữa cơm miễn phí của cô nay trở thành sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với cô, hạnh phúc giản dị nhất là ngăn được “dòng” học sinh bỏ học, các em khỏe mạnh, tự tin và tiếp tục tới trường.

“Phần thưởng lớn nhất mà bản thân nhận được không phải là lời khen, mà là ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ mỗi giờ tan học. Chỉ cần thấy các em còn được đến trường, là tôi thấy như mình được trả công rồi”, cô Dung chia sẻ.

Cô Huỳnh Thị Thùy Dung hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Không dừng lại ở việc nấu ăn, cô Dung còn kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho hơn 88 học sinh mồ côi, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học.



Từ năm 2019 đến nay, chương trình đỡ đầu đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng để giúp các em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Hiện cô quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ cho 70 học sinh, với tổng số tiền khoảng 43,5 triệu đồng/tháng.

Theo: giaoducthoidai.vn