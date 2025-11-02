Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 10:04 GMT+7

Bếp ăn miễn phí từ lá thư đẫm nước mắt

+ aA -
Lê Trang Chủ nhật, ngày 02/11/2025 10:04 GMT+7
Hơn mười năm qua, cô Huỳnh Thị Thùy Dung - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quảng Phú, Lâm Đồng) cùng đồng nghiệp, nhà hảo tâm nấu gần 200 nghìn suất cơm miễn phí, giúp hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến lớp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ lá thư chia tay đẫm nước mắt của cô học trò nghèo

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nằm tại xã Đắk Nang (cũ), đây là vùng đất vô cùng khó khăn. Học sinh của trường chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số từ phía Bắc chuyển vào như Mông, Sán Chỉ, Dao, Thái. Đời sống của các em thiếu thốn mọi thứ từ vật chất đến tinh thần.

Cô Dung, khi ấy là giáo viên trẻ mới ra trường vẫn nhớ như in hình ảnh những đứa trẻ da xanh xao, tóc cháy nắng, chân trần lội bùn đến lớp. “Có những em đi bộ hơn 5 cây số đường đất, qua suối, qua đồi mà không có đôi dép nào. Bữa trưa của các em chỉ là cơm nguội với muối ớt hoặc quả cà khô”, cô Dung kể.

Trong ký ức của cô, buổi trưa ở trường thường là quãng thời gian chạnh lòng nhất: Học sinh vạ vật ngồi tựa lưng vào gốc cây, hành lang, ăn vội cơm nguội từ bịch ni lông. Cơm đựng trong bọc ni lông có hôm nhuộm màu xanh, màu đỏ; rồi có em mắc nghẹn vì ăn cơm nguội với muối, ve sầu hay chút rau cải xanh.

Từ những hình ảnh ấy, cô giáo trẻ dần nhen nhóm ước nguyện làm sao để học trò nghèo có được bữa cơm trưa no bụng, để các em không bỏ học giữa chừng. Ngọn lửa ấy được thổi bùng lên từ một lá thư.

Cuối tháng 4/2013, khi năm học gần khép lại, cô Dung nhận được thư của em Giàng Thị Dó, người dân tộc Mông. Trong thư, Dó viết lời chia tay cô giáo và bạn bè vì gia đình quá khó khăn nên em phải nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho hai anh trai. “Mỗi buổi tối khi đi ngủ, em đều suy nghĩ mình có nên bỏ học hay không? Em đã quyết định nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ và hai anh trai”, Dó viết.

Cầm lá thư trong tay, cô Dung không cầm được nước mắt. Ngay hôm sau, cô tìm đến nhà em Dó, giữa bản Mông heo hút, chỉ mong thuyết phục học trò quay lại trường. Nhưng hoàn cảnh gia đình Dó quá khó khăn, cái ăn từng ngày còn chưa đủ khiến mọi nỗ lực bất thành.

“Lời xin lỗi trong lá thư ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi tự hỏi liệu còn bao nhiêu đứa trẻ như Dó phải bỏ học vì cái đói?”, cô Dung nhớ lại. Chính từ đó, ý tưởng về một bếp ăn miễn phí cho học sinh nghèo bắt đầu hình thành.

bep-an-mien-phi-tu-la-thu-dam-nuoc-mat-3.jpg
Những suất ăn miễn phí đầu tiên do cô Dung nấu cho học sinh. 

Những bữa cơm từ tấm lòng

Không có tiền, không có cơ sở vật chất, cô Dung bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sau giờ dạy, cô lặn lội đến chợ Đức Xuyên (cách trường hơn 2km) tìm gặp các tiểu thương xin rau củ, cá khô, thịt vụn. Gom góp được chút ít, cô nấu mang đến trường cho học trò.

Những bữa cơm đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2016, ngay giữa sân trường, dưới tán cây. 80 suất cơm là khởi đầu của hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt gần chục năm qua. “Chúng tôi chỉ mong học trò có cơm no để không bỏ học”, cô Dung chia sẻ.

Dần dần, nhiều người biết đến việc làm của cô. Họ tìm đến giúp đỡ, khi thì bao gạo, lúc vài ký thịt, thậm chí là những bộ chén, đũa, nồi niêu. Một chủ quán bún gần trường cho mượn địa điểm sạch sẽ để làm nơi nấu ăn. Nhờ vậy, bếp ăn nhỏ bé có thể phục vụ hơn 120 học sinh mỗi tuần.

bep-an-mien-phi-tu-la-thu-dam-nuoc-mat-2.jpg
Lá thư đẫm nước mắt của em Giàng Thị Dó thôi thúc cô Dung phải giúp đỡ học trò nghèo. 

Hình ảnh cô giáo Dung kiên trì với “bếp ăn yêu thương” được chia sẻ trên mạng xã hội, rồi lan tỏa mạnh mẽ. Các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bắt đầu tìm đến. Sự chung tay ấy đã tiếp thêm sức mạnh để giấc mơ “giữ học trò bằng bữa cơm” trở thành hiện thực.

Tháng 3/2019, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cô Dung mua được mảnh đất rộng 1.200m² ngay gần trường để xây dựng bếp ăn kiên cố. Công trình rộng 400m², được trang bị đầy đủ nồi cơm công nghiệp, tủ lạnh, bàn ăn, chén bát… chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, phục vụ hơn 200 học sinh dân tộc thiểu số.

“Từ chỗ chỉ nấu được một bữa mỗi tuần, giờ bếp ăn duy trì ba buổi trưa mỗi tuần vào thứ Hai, Ba và Năm. Các em không còn phải mang cơm nguội hay nhịn đói ở trường nữa”, cô Dung xúc động nói.

bep-an-mien-phi-tu-la-thu-dam-nuoc-mat-1.jpg
Ngoài bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, các em còn được nghỉ trưa ngay tại bếp ăn. 

“Giữ chân” học trò giữa vùng khó

Em Thào Thị Mai - học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi 5 chị em ăn học giữa vùng đất nghèo heo hút. Hành trình đến lớp của Mai gắn liền với mồ hôi và nước mắt của mẹ, với những bữa cơm đạm bạc và con đường đất lầy lội.

“Nếu không có sự giúp đỡ của cô Dung và những bữa cơm miễn phí, chắc con tôi đã phải nghỉ học từ lâu”, chị Thào Thị Say - mẹ em Mai nói và chia sẻ thêm: “Tôi biết ơn cô Dung đã cho con chỗ ăn, chỗ nghỉ trưa. Nhờ những bữa cơm của cô mà tôi dù khổ cũng ráng cho con tới trường”.

Câu chuyện của Mai cũng là của em Hoàng Văn Cảnh - học sinh lớp 4B. Cảnh mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ làm thuê quanh năm chẳng đủ lo từng bữa ăn. “Mẹ không thể chuẩn bị cơm trưa cho em, nên nhờ có bếp cơm miễn phí của cô Dung mà em được no bụng đi học. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này giúp đỡ lại mẹ và mọi người”, Cảnh nói.

Hơn 10 năm gắn bó với vùng đất khó, cô giáo Nguyễn Thị Dung chứng kiến biết bao thế hệ học trò lớn lên từ những bữa cơm nghĩa tình ấy. Nhiều em từng nhận bữa cơm miễn phí của cô nay trở thành sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với cô, hạnh phúc giản dị nhất là ngăn được “dòng” học sinh bỏ học, các em khỏe mạnh, tự tin và tiếp tục tới trường.

“Phần thưởng lớn nhất mà bản thân nhận được không phải là lời khen, mà là ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ mỗi giờ tan học. Chỉ cần thấy các em còn được đến trường, là tôi thấy như mình được trả công rồi”, cô Dung chia sẻ.

Cô Huỳnh Thị Thùy Dung hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Không dừng lại ở việc nấu ăn, cô Dung còn kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho hơn 88 học sinh mồ côi, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học.

Từ năm 2019 đến nay, chương trình đỡ đầu đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng để giúp các em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Hiện cô quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ cho 70 học sinh, với tổng số tiền khoảng 43,5 triệu đồng/tháng.

Theo: giaoducthoidai.vn
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Xã hội
Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất 'nổi hình vảy rồng' giữa miền Tây sông nước

Thực hư thông tin "giả danh công an vào sảnh chung cư Hà Nội" yêu cầu học sinh đi theo

Xã hội
Thực hư thông tin 'giả danh công an vào sảnh chung cư Hà Nội' yêu cầu học sinh đi theo

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội
Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Xã hội
Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Đọc thêm

Nhiều dự án cao tốc khó về đích cuối năm 2025
Kinh tế

Nhiều dự án cao tốc khó về đích cuối năm 2025

Kinh tế

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư thường trực trên công trường dự án cao tốc để kịp thời xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, trả lời câu hỏi của ông Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Ninh Bình về việc muốn đầu tư sản xuất lúa ở những địa phương, vùng đất mới như Cuba, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, thời gian tới sẽ phấn đấu đưa diện tích liên kết trồng lúa với Cuba lên khoảng 100.000 - 200.000ha.

Tình hình ở Pokrovsk: Quân đội Ukraine hoảng loạn, bắt đầu đầu hàng
Điểm nóng

Tình hình ở Pokrovsk: Quân đội Ukraine hoảng loạn, bắt đầu đầu hàng

Điểm nóng

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân nhân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk) đã bắt đầu đầu hàng.

Hải Phòng 'trừ khử' các đối tượng bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bắt động vật hoang dã
Nhà nông

Hải Phòng "trừ khử" các đối tượng bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bắt động vật hoang dã

Nhà nông

Tình trạng săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, chim di cư còn diễn ra tương đối phức tạp, đối tượng vi phạm luôn có những phương án để đối phó với lực lượng chức năng nên rất khó để bắt quả tang, xử lý. Hạt Kiểm lâm khu vực I (Hải Phòng ) đã quyết liệt "trừ khử" bẫy chim trời, ngăn chặn săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mây tan, trăng sáng, phát huy tiềm năng, thu nhập dồi dào
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mây tan, trăng sáng, phát huy tiềm năng, thu nhập dồi dào
6

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, vận khí của nhiều con giáp bắt đầu chuyển mình rõ rệt, nắm bắt cơ hội khẳng định giá trị bản thân, đón nhiều tài lộc.

Ngôi nhà 3 gian giữa vùng nhiệt đới: Không gian xanh, mát và bền vững
Nhà đất

Ngôi nhà 3 gian giữa vùng nhiệt đới: Không gian xanh, mát và bền vững

Nhà đất

Ngôi nhà 3 gian nằm giữa vùng nhiệt đới nắng nóng quanh năm được thiết kế theo triết lý “xanh và mát”. Các khối nhà thông gió tự nhiên, mái ngói đất sét nung, tháp gió và vườn cây xanh mát giúp không gian sống luôn thoáng đãng, gần gũi và bền vững với môi trường.

Sống chung với hàng giả đến bao giờ?
Tin tức

Sống chung với hàng giả đến bao giờ?

Tin tức

Chúng ta phải sống chung với hàng giả đến bao giờ? Câu hỏi cũ mà vẫn nóng. Từ nước hoa, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử cho đến cả tấm bằng đại học...

Giữ vững sức hút, The Privé khuấy động thị trường căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM
Nhà đất

Giữ vững sức hút, The Privé khuấy động thị trường căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM

Nhà đất

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm nguồn cung, phân khúc căn hộ hạng sang cho thấy sức bật đáng kể. Khi nhu cầu về không gian sống đẳng cấp, riêng tư và mang tính biểu tượng tăng nhanh hơn tốc độ phát triển của quỹ đất, mỗi dự án được ra mắt đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới đầu tư và khách hàng.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết đồng hành với người nông dân, HTX, doanh nghiệp, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết đồng hành với người nông dân, HTX, doanh nghiệp, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, sẽ luôn đồng hành cùng người nông dân, cùng hợp tác xã và doanh nghiệp, để nông dân Việt Nam không chỉ sản xuất giỏi, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ tương lai của chính mình, kiến tạo một nền nông nghiệp vững mạnh, một nông thôn đáng sống và một cộng đồng nông dân tự tin, tự lực, tự cường.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng sau một đêm xảy ra sự cố
Video

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng sau một đêm xảy ra sự cố

Video

Vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Loại củ này đang được mùa ở Tây Ninh, nhổ lên có củ dài 60cm, vì sao nông dân vẫn thua lỗ?
Nhà nông

Loại củ này đang được mùa ở Tây Ninh, nhổ lên có củ dài 60cm, vì sao nông dân vẫn thua lỗ?

Nhà nông

Giá khoai mì ở Tây Ninh liên tục giảm dù năng suất vẫn giữ mức kỷ lục, khiến nông dân thua lỗ, doanh nghiệp chế biến chật vật xoay xở. Thị trường xuất khẩu chững lại, đặc biệt là Trung Quốc, đang khiến người trồng mì Tây Ninh lao đao.

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?
Xã hội

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ
Điểm nóng

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Điểm nóng

Châu Âu đã bắt đầu giải phóng tài sản của các nhà đầu tư Nga không có giấy phép OFAC, theo công ty luật Delcredere của Nga.

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?
Văn hóa - Giải trí

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh - mỹ nhân Việt tranh tài tại Miss Earth 2025 khoe làn da mịn màng, khỏe khoắn trong phần thi mặt mộc.

Thủy điện Hủa Na ở Nghệ An ngập rác, chính quyền đang xử lý thế nào?
Nhà nông

Thủy điện Hủa Na ở Nghệ An ngập rác, chính quyền đang xử lý thế nào?

Nhà nông

Mưa lũ đã đi qua, để lại lượng lớn rác bao phủ mặt nước tại hồ thủy điện Hủa Na ở xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. “Biển rác” bủa vây khắp nơi như một “ma trận” khiến thuyền của người dân di chuyển hết sức khó khăn.

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như 'sợi dây nối quê hương' cho người con xa xứ
Hà Nội hôm nay

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như "sợi dây nối quê hương" cho người con xa xứ

Hà Nội hôm nay

Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025, tác giả Đỗ Quang Ba, người từ Nhật Bản trở về đã có nhiều chia sẻ ấn tượng về cuộc thi, về Thủ đô.

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong Tam quốc diễn nghĩa, ông vẫn đánh giá cao 6 mãnh tướng. Vậy 6 mãnh tướng đó, gồm những ai?

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua
Thể thao

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua

Thể thao

Sau khi cậu con trai cả Cristiano Jr lập công cho đội U16 Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng “nổ súng” trong chiến thắng của Al-Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.750 - 27.850 đồng/USD, tương ứng tăng vọt 241 đồng chiều mua và 191 đồng chiều bán so với đầu tuần.

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga
Thế giới

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới

Khu vực biên giới Nam Karelia ở Phần Lan đang mất 1 triệu euro mỗi ngày do vắng bóng khách du lịch và công nhân Nga, theo Bloomberg. Phần Lan đã đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới vào năm 2023 sau tình hình người di cư tại biên giới.

Phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị vỡ khiến bé gái 13 tuổi tử vong
Tin tức

Phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị vỡ khiến bé gái 13 tuổi tử vong

Tin tức

Ngày 2/11, nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị vỡ trong đêm cuốn trôi 3 người, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi tử vong. Hiện khu vực này nằm ở vùng núi, gặp trời mưa nên việc đi lại rất khó khăn...

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói
Nhà nông

LIVE
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói

Nhà nông

Sáng nay (2/11) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc

Xã hội

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng – điểm SAT 1.510 thuộc top 2% thế giới và IELTS 7.5 – Nguyễn Khánh Vi còn khiến thầy cô tự hào khi vừa đạt giải học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố, vừa có nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa.

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần
Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11, vàng SJC và nhẫn có phiên cuối tuần yên ả, khi giá tiếp tục đi ngang. Tưng tự, vàng thế giới cũng đang dần ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói
Video

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng 'chiêu' quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trên toàn quốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá.

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bất động sản đang chờ bước ngoặt quản lý sau hàng loạt vụ “thổi giá", "đấu giá rồi bỏ chạy"... gây ách tắc quỹ đất công và đẩy giá ảo. Góp ý cho nghị quyết về đấu giá đất theo Luật Đất đai mới, HoREA đề xuất nhiều giải pháp để sàng lọc.

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?
Thể thao

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Valencia 4-0 tại vòng 11 La Liga với dấu ấn nổi bật của siêu sao Kylian Mbappe khi anh chạm tới cột mốc ấn tượng mà Cristiano Ronaldo từng làm được.

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin
Thế giới

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thế giới

Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

5

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ