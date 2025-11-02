Bếp cơm 0 đồng và hành trình gieo yêu thương, tình người giữa Thủ đô

Một buổi chiều cuối tháng 10, trời se lạnh, mưa phùn, bếp ăn nằm trong ngõ 15 Phương Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội) vẫn đỏ lửa, nhộn nhịp người ra vào. Từ sớm, các bạn sinh viên tình nguyện của Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và sắp xếp khu vực phát cơm.

Bếp bắt đầu phát cơm lúc 15h30, từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng từ 14h đã có nhiều bệnh nhân đến xếp hàng.

Dù mưa lạnh, hàng người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt.

Từ 14h đã có nhiều bệnh nhân đến xếp hàng chờ nhận cơm từ bếp ăn. Ảnh: Thảo Phạm.

Bác Phan Văn Hiền (69 tuổi, Lạng Sơn) chia sẻ: “Hai tháng ra Hà Nội điều trị tốn kém lắm. Từ ngày biết đến bếp ăn 0 đồng này, bác đỡ đi một phần chi phí. Vui, xúc động với tình cảm mọi người dành cho bệnh nhân ở đây".

Người phụ trách đứng bếp là anh Bùi Ngọc Linh vẫn đều tay đảo từng khay thức ăn. Anh cười hiền: “Dù là cơm 0 đồng, nhưng tiêu chí an toàn vẫn đặt lên hàng đầu. Anh muốn mọi người có bữa ăn tử tế, ăn ngon, ăn sạch. Được nấu cho mọi người là anh vui rồi".

Từng hộp cơm nóng hổi được chuyển liên tục ra ngoài. Cứ mỗi lời cảm ơn, mỗi cái gật đầu, mỗi nụ cười của bệnh nhân lại khiến tình nguyện viên thêm xúc động. Trong con ngõ nhỏ, cái lạnh đầu đông dường như tan ra theo hơi ấm của tình người.

Cùng với anh Linh, chị Phạm Thị Thúy vẫn nhớ rõ cơ duyên của bếp. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị cùng bạn bè nấu cơm hỗ trợ khu cách ly xung quanh Bạch Mai. Chính lúc ấy, chị tận mắt chứng kiến nhiều phận người chật vật, người nằm viện dài ngày không người chăm, muốn ăn một bữa cơm nóng cũng khó. Người thì dành hết tiền để điều trị, đến bữa chỉ mua tạm gói mì.

“Mình chỉ nghĩ, nếu giúp họ một suất cơm tử tế, họ đỡ được chút tiền, lại đỡ tủi thân”, chị kể.

Từ suy nghĩ ấy, những nồi cơm đầu tiên ra đời. Theo thời gian, bếp ăn của chị đến nay đã tồn tại được hơn 3 năm. Trên hành trình gây dựng và duy trì nhà ăn 0 đồng, chị Thúy có thêm nhiều kỷ niệm khiến chị càng tin rằng mình chọn đúng.

Theo thời gian, bếp ăn đã tồn tại được hơn 3 năm. Ảnh: Thảo Phạm.

Chị kể, có bác bệnh nhân lớn tuổi thường xuyên đến nhận cơm, ngày xuất viện, bác quay lại bếp, nói rằng nhà không khó khăn, nhưng bác đến nhận cơm chỉ để cảm nhận sự tử tế còn hiện hữu giữa đời thường. Sau đó, chính bác trở thành mạnh thường quân âm thầm của bếp.

Cũng có những bệnh nhân không may qua đời, nhưng trước khi nhắm mắt, họ dặn con cháu trích một phần tiền phúng viếng gửi lại bếp.

“Đó là những món quà vô giá. Người đi rồi nhưng tấm lòng vẫn ở lại” chị Thúy nghẹn lại.

Mỗi ngày, bếp chuẩn bị từ 400 – 600 suất ăn. Những ngày đầu, bếp gặp vô vàn khó khăn như ít người biết, rồi thiếu kinh phí, thiếu nhân lực. Nhưng chị Thúy và mọi người vẫn cố duy trì, bởi chị Thúy bảo: “chỉ cần thêm một người no bụng là thêm một người có sức mà chống đỡ bệnh tật".

Kinh phí duy trì từ các mạnh thường quân chuyển trực tiếp vào tài khoản của nhóm thiện nguyện, có kế toán và sao kê công khai hằng ngày. Mọi thứ minh bạch để ai muốn ủng hộ đều yên tâm.

Mỗi ngày, bếp chuẩn bị từ 400 – 600 suất ăn cho mọi người. Ảnh: Thảo Phạm.

Không chỉ có anh Linh và chị Thúy, bếp còn được tiếp sức bởi các tình nguyện viên trẻ.

Bạn Nguyễn Ngọc Đình Vũ (sinh viên năm 4, Đội phó Đội sinh viên tình nguyện khoa Cơ khí, ĐH Bách Khoa) chia sẻ: “Ở đây, bọn em được hòa vào với mọi người. Hi vọng chút sức nhỏ sẽ giúp các bệnh nhân vững tin hơn, chiến thắng bệnh tất. Bếp 0 đồng không chỉ trao cơm, nó trao cả sự tôn trọng và lòng nhân ái".

Bạn Quốc Anh (sinh viên năm 2, ĐH Bách Khoa) cười tươi sau nhiệm vụ chia hộp, hướng dẫn từng người. “Em thích làm ở đây vì em thấy vui. Giúp được ai đó một bữa cơm, dù nhỏ thôi, nhưng cũng làm em cảm thấy mình có ích".

Các bạn tình nguyện viên hướng dẫn mọi người nhận đồ ăn. Ảnh: Thảo Phạm.

Giữa phố xá đông đúc, bếp ăn 0 đồng trên ngõ 15 Phương Mai vẫn đỏ lửa mỗi chiều. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ gửi đi những suất cơm nóng để tiếp sức cho những người đang mệt mỏi chống chọi bệnh tật.

Mỗi phần ăn được trao đi không chỉ là bữa no, mà còn là lời động viên dành cho bệnh nhân, chiến thắng bệnh tật và sớm về nhà.