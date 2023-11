Bí ẩn cá voi sát thủ nhấn chìm tàu thuyền tại eo biển nối liền Địa Trung Hải ra Đại Tây Dương

Mới đây, một sự kiện gây chấn động giới khoa học và những người quan tâm tới động vật, khi một con cá voi sát thủ đã tấn công một chiếc du thuyền Ba Lan tại eo biển Gibraltar. Sự việc kéo dài suốt 45 phút và cuối cùng làm cho tàu chìm gần cảng Tangier Med.

Vụ việc này đã khiến hội đồng địa phương và các đơn vị cứu hộ, bao gồm thủy thủ đoàn, tàu kéo và Hải quân Maroc, phải hợp tác để cố cứu số phận con tàu, nhưng không thành công.

Bí ẩn cá voi sát thủ nhấn chìm tàu bè

Theo thông tin từ Morskie Mile, người quản lý du thuyền, sự tấn công của con cá voi sát thủ đã gây hư hại lớn cho tàu. Nó húc mạnh vào lưỡi bánh lái trong khoảng 45 phút và dẫn đến tình trạng rò rỉ nước vào tàu. Mặc dù vậy, may mắn là không có ai trên tàu bị thương. Morskie Mile đã chia sẻ trên Facebook rằng "đoàn thuỷ thủ an toàn, bình an và hiện đang ở Tây Ban Nha".

Nhiều lực lượng đã phải hợp tác để cố cứu số phận con tàu trước con cá voi sát thủ, nhưng không thành công. Ảnh: NYP.

Nguyên nhân chính xác của hành vi đột ngột này của cá voi sát thủ vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, từ năm 2020, loài động vật vô cùng thông minh này đã trở nên hung dữ hơn đối với các tàu thuyền ở Bán đảo Iberia. Các cuộc đối đấu tương tự với cá voi sát thủ đã được báo cáo ở các khu vực biển xung quanh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong vài năm qua. Mặc dù một số cuộc chạm trán chỉ đơn giản là va vào thuyền, nhưng ở một số nơi khác, chúng đã thể hiện hành vi không khoan nhượng và nhấn chìm tàu.

Mặc dù có người xem xét những sự kiện này là dấu hiệu của sự thay đổi trong hành vi của cá voi sát thủ, nhưng những chuyên gia biển cảnh báo rằng chúng cần được hiểu đúng để tránh những phản ứng đột ngột và có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ phù hợp. Có những đề xuất rằng hành vi của cá voi sát thủ có thể liên quan đến "mốt" xã hội mới của loài động vật thông minh này, tương tự như xu hướng trên các nền tảng như TikTok của con người, thể hiện sự sôi động và hứng thú của chúng đối với một hành vi cụ thể.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng việc hiểu sai hành vi của chúng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, ví dụ như sự trả thù từ phía con người. Do đó, cần phải tiếp tục nghiên cứu để có cái nhìn đầy đủ và chính xác về hành vi của cá voi sát thủ, đặc biệt khi chúng đang đối mặt với nguy cơ nguy hiểm và cần sự bảo vệ.

Cá voi sát thủ là một trong những sinh vật thông minh nhất trong thế giới biển. Đặc điểm nổi bật của chúng không chỉ là sức mạnh về kích thước mà còn là khả năng săn mồi và sử dụng chiến thuật thông minh. Chúng thường sống ở mọi đại dương và biển, tạo ra nhóm có tổ chức được gọi là "bầy".

Cá voi sát thủ không chỉ sử dụng âm thanh để giao tiếp trong nhóm mà còn để săn mồi. Các chiến thuật săn mồi của chúng đa dạng, từ việc tạo sóng để làm cho cá voi lớn rơi vào nước cho đến tấn công nhóm cá voi baleen. Công cụ và chiến thuật này chứng tỏ sự hiểu biết sâu rộng về môi trường sống và cách tận dụng nguồn thực phẩm.

Khả năng học hỏi và truyền đạt kiến thức qua thế hệ cũng là một điểm đặc biệt của cá voi thông minh. Chúng có khả năng giả mạo âm thanh và hành vi của các loài khác, thể hiện sự sáng tạo và sự hiểu biết cao về môi trường xung quanh.