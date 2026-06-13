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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 23:40 GMT+7

Bí ẩn cái chết của Tống Triết Tông: Đoản mệnh vì bệnh tật hay trở thành nạn nhân của cuộc chiến hậu cung?

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Bảo Minh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 23:40 GMT+7
Có lẽ, bí mật lớn nhất của thâm cung không nằm ở việc Tống Triết Tông bị ai sát hại hay chết vì căn bệnh nào, mà nằm ở chỗ lịch sử đã mất đi cơ hội chứng kiến Bắc Tống sẽ đi về đâu nếu vị hoàng đế trẻ ấy có thêm thời gian để thực hiện hoài bão của mình.
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Bí ẩn cái chết của Tống Triết Tông: Đoản mệnh vì bệnh tật hay trở thành nạn nhân của cuộc chiến hậu cung?

Tháng Giêng năm Nguyên Phù thứ ba (năm 1100), trong hoàng cung Biện Kinh, một tin dữ bất ngờ truyền khắp triều đình Bắc Tống: Hoàng đế Tống Triết Tông Triệu Hú băng hà, hưởng dương mới 23 tuổi.

Cái chết quá đột ngột của vị thiên tử trẻ tuổi khiến cả triều đình rúng động. Không ai ngờ rằng, người từng được kỳ vọng sẽ đưa Bắc Tống thoát khỏi vòng xoáy suy yếu, khôi phục chí hướng cải cách của cha ông, lại kết thúc cuộc đời khi tuổi đời còn chưa kịp bước sang giai đoạn sung sức nhất.

Tống Triết Tông.

Quan trọng hơn, Triệu Hú qua đời mà không để lại con trai nối dõi.

Sự kiện ấy không chỉ khép lại cuộc đời ngắn ngủi của một vị hoàng đế, mà còn mở ra cuộc tranh đoạt quyền lực dữ dội trong hậu cung, gián tiếp đẩy Bắc Tống vào con đường dẫn tới thảm họa Tĩnh Khang hơn hai thập niên sau đó.

Cho đến tận ngày nay, nguyên nhân cái chết của Tống Triết Tông vẫn là một trong những bí ẩn gây tranh cãi nhất của lịch sử nhà Tống.

Triệu Hú sinh năm 1077, là con trai thứ sáu của Tống Thần Tông Triệu Húc. Năm 1085, khi Tống Thần Tông qua đời, cậu bé mới tám tuổi đã lên ngôi, lấy niên hiệu Nguyên Hựu.

Do còn nhỏ tuổi, quyền lực thực tế nằm trong tay Thái hoàng thái hậu Cao thị. Trong suốt gần chín năm nhiếp chính, Cao Thái hậu trọng dụng phe cựu đảng đứng đầu bởi Tư Mã Quang, từng bước bãi bỏ phần lớn các cải cách của Vương An Thạch.

Triệu Hú tuy ngồi trên ngai vàng nhưng chẳng khác nào một "vị vua bù nhìn". Theo ghi chép trong "Tống sử", ông nhiều lần bất mãn với việc triều chính bị người khác thao túng, nhưng không đủ khả năng phản kháng.

Chỉ đến năm 1093, sau khi Cao Thái hậu qua đời, Triệu Hú mới thực sự nắm quyền.

Lúc ấy, vị hoàng đế trẻ tuổi bắt đầu thể hiện cá tính quyết đoán khác hẳn vẻ ngoài trầm mặc. Ông phục hồi nhiều chính sách cải cách của Vương An Thạch, triệu hồi những nhân vật thuộc phe Tân pháp, giáng chức hoặc đày đi xa hàng loạt đại thần thuộc phe bảo thủ.

Lịch sử gọi giai đoạn này là thời kỳ "Thiệu Thánh phục pháp".

Có thể nói, Tống Triết Tông là vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Tống thực sự muốn vực dậy quốc gia bằng cải cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chính sự quyết liệt ấy cũng khiến ông tạo ra vô số kẻ thù.

Không chỉ triều thần bị phân hóa sâu sắc, mà ngay cả hậu cung cũng trở thành chiến trường ngầm của những thế lực chính trị.

Trong số những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Triệu Hú, không thể không nhắc đến Hoàng hậu Mạnh thị.

Mạnh hoàng hậu xuất thân danh giá, được lập làm chính thất từ năm 1092. Bà nổi tiếng hiền đức, tiết kiệm và cẩn trọng.

Nhưng điều đáng tiếc là cuộc hôn nhân giữa Triệu Hú và Mạnh hoàng hậu không hạnh phúc.

Theo ghi chép trong "Tống sử", Triệu Hú không mấy yêu thích Mạnh thị. Người được ông sủng ái thực sự là Lưu tiệp dư.

Lưu thị xuất thân thấp hơn nhưng lại khéo léo, giỏi lấy lòng hoàng đế. Nhờ được sủng ái, bà dần trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong hậu cung.

Bi kịch bắt đầu từ đây.

Tống Triết Tông qua đời khi 23 tuổi.

Năm 1096, Mạnh hoàng hậu bất ngờ bị buộc tội sử dụng bùa chú yểm thuật nhằm tranh giành ân sủng.

Vụ án "vu cổ" khiến triều đình chấn động.

Dù không tìm thấy chứng cứ rõ ràng, Triệu Hú vẫn quyết định phế truất Mạnh thị, giáng làm Hoa Dương giáo chủ Ngọc Thanh Diệu Tĩnh tiên sư và đưa ra khỏi hoàng cung.

Nhiều học giả đời sau cho rằng vụ án này mang đậm màu sắc đấu đá hậu cung.

Không ít người nghi ngờ chính phe cánh của Lưu tiệp dư đã đứng sau dàn dựng mọi chuyện để loại bỏ đối thủ lớn nhất.

Thế nhưng, nếu như Mạnh hậu thất thế, thì Lưu thị cũng không kịp hưởng vinh quang lâu dài.

Bởi chỉ bốn năm sau, Triệu Hú đột ngột lâm bệnh.

"Tống sử" ghi chép rất ngắn gọn rằng Triết Tông "băng vu Phúc Ninh điện", tức qua đời tại điện Phúc Ninh.

Sử sách hoàn toàn không mô tả cụ thể ông mắc bệnh gì, phát bệnh trong bao lâu hay đã được chữa trị ra sao.

Chính sự mập mờ ấy đã mở ra hàng loạt đồn đoán.

Giả thuyết đầu tiên cho rằng Tống Triết Tông chết vì bệnh tật tự nhiên.

Triệu Hú từ nhỏ đã có thể trạng không tốt. Áp lực chính trị kéo dài từ thời thơ ấu, những năm tháng bị Thái hoàng thái hậu khống chế quyền lực cùng việc lao lực xử lý quốc sự sau khi thân chính khiến sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng.

Ông qua đời ở tuổi 23 – độ tuổi mà nhiều căn bệnh truyền nhiễm thời cổ đại có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng do điều kiện y học lạc hậu.

Đây cũng là nhận định được phần lớn các sử gia hiện đại chấp nhận.

Tuy nhiên, dân gian lại lưu truyền một cách lý giải khác.

Nhiều người cho rằng cái chết của Triệu Hú có liên quan đến cuộc chiến hậu cung.

Lưu tiệp dư vốn được hoàng đế hết mực sủng ái nhưng nhiều năm không sinh được hoàng tử. Trong khi đó, Mạnh hậu dù bị phế nhưng vẫn được không ít cựu thần kính trọng.

Đến nay, cái chết của Tống Triết Tông vẫn còn là bí ẩn.

Nếu Triệu Hú hồi phục sức khỏe và thay đổi quyết định, địa vị của Lưu thị có thể lung lay bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, xuất hiện lời đồn rằng có người đã nhân lúc hoàng đế bệnh nặng để tác động đến việc chữa trị.

Dẫu vậy, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán.

Không một ghi chép chính thống nào trong "Tống sử", "Tục tư trị thông giám trường biên" hay các văn bản đương thời đề cập đến chuyện đầu độc.

Điều đáng chú ý hơn cả là những gì diễn ra sau cái chết của Triệu Hú.

Do không có con nối dõi, quyền quyết định người kế vị rơi vào tay Hướng Thái hậu.

Bà lựa chọn em trai của Triệu Hú là Đoan Vương Triệu Cát lên ngôi, tức Tống Huy Tông.

Đó là quyết định làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh Bắc Tống.

Nếu Triệu Hú sống thêm vài chục năm hoặc có người kế vị trực hệ, liệu lịch sử có khác đi?

Không ai có thể trả lời.

Nhưng thực tế cho thấy Tống Huy Tông là một nghệ sĩ thiên tài, đồng thời lại là một vị hoàng đế thiếu năng lực chính trị. Dưới triều ông, gian thần Thái Kinh lộng quyền, quốc khố cạn kiệt, quân đội suy yếu.

Cuối cùng, năm 1127, biến cố Tĩnh Khang bùng nổ. Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cùng hàng nghìn tôn thất bị quân Kim bắt sang phương Bắc, Bắc Tống chính thức diệt vong.

Nhìn lại lịch sử, cái chết của Tống Triết Tông giống như một nút gãy định mệnh.

Ông không phải minh quân hoàn mỹ. Sự cực đoan trong việc thanh trừng phe đối lập từng khiến triều chính thêm chia rẽ. Song không thể phủ nhận rằng ông là một trong số ít hoàng đế Bắc Tống cuối thời còn mang khát vọng chấn hưng đất nước.

Thế nhưng, một trận bệnh bất ngờ, hay một âm mưu chưa bao giờ được làm sáng tỏ, đã khiến tất cả dừng lại ở tuổi 23.

Hơn chín trăm năm đã trôi qua, điện Phúc Ninh nơi vị hoàng đế trẻ trút hơi thở cuối cùng chỉ còn tồn tại trong những trang sử cũ. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra trong những ngày cuối đời của Triệu Hú.

Có lẽ, bí mật lớn nhất của thâm cung không nằm ở việc ông bị ai sát hại hay chết vì căn bệnh nào, mà nằm ở chỗ lịch sử đã mất đi cơ hội chứng kiến Bắc Tống sẽ đi về đâu nếu vị hoàng đế trẻ ấy có thêm thời gian để thực hiện hoài bão của mình.

Và đó cũng là điều khiến cái chết của Tống Triết Tông trở thành một trong những bí ẩn ám ảnh nhất của lịch sử cung đình Trung Hoa.

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