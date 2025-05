Nam An báo lỗ luỹ kế tới 3.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nam An ghi nhận, năm 2024 doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế hơn 1.211 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với khoản lỗ gần 713 tỷ đồng của năm 2023.

Không những vậy, năm trước đó Nam An cũng báo lỗ gần 655 tỷ đồng. Với việc thua lỗ liên tiếp, công ty này ghi nhận khoản lỗ luỹ kế đạt gần 2.984 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của công ty gần tăng gấp đôi, tương ứng từ 2.269 tỷ lên hơn 4.058 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 13.466 tỷ đồng xuống còn 1.307 tỷ đồng chỉ sau 1 năm.

Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm mạnh gần 80% xuống còn 161 tỷ đồng và nợ phải trả khác giảm hơn 85% về 1.146 tỷ đồng và đặc biệt Công ty ghi nhận "sạch" nợ trái phiếu.

Tình hình tài chính năm 2024 của Nam An do HNX công bố.

Về tình hình thanh toán trái phiếu, trong năm 2024, Nam An đã chi 460 tỷ đồng tiền lãi và 4.700 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu mã NANCB2324001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 10/3/2023, đáo hạn vào tháng 10/09/2024 với lãi suất 13%/năm. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, được phép mua lại và hoán đổi.



Câu hỏi bí ẩn đằng sau là việc tại sao Nam An báo lỗ luỹ kế gần 3.000 tỷ đồng nhưng công ty vẫn có dòng tiền hơn 4.700 tỷ đồng để tất toán đúng hạn lô trái phiếu trên?

Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của Nam An trong năm 2024 do HNX công bố.

Được biết, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An thành lập ngày 1/8/2016; trụ sở tại tầng 2 khu Almaz market, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Hội. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Lúc mới thành lập Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do bà Phạm Thị Lan Phương làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 9/2019, Công ty tăng vốn điều lệ đăng ký lên gần 1.365 tỷ đồng. Sau đó tháng 6/2020, ông Hoàng Quốc Thủy làm Tổng Giám đốc thay bà Phương. Công ty này đăng ký tài khoản ngân hàng tại Techcombank (TCB).

Tháng 5/2021, Công ty tiếp tục tăng vốn lên hơn 2.097 tỷ đồng. Tháng 7/2021, Công ty sáp nhập doanh nghiệp với CTCP Dịch vụ NewCo, đồng thời chức Tổng Giám đốc thay đổi sang ông Ngạc Văn Lượng, ông Thủy làm Giám đốc.

Tháng 6/2022, Công ty đăng ký thay đổi vốn lên 3.800 tỷ đồng và giữ nguyên đến hiện tại, ông Thủy giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty.

Sau 2 năm, tới tháng 6/2024, Nam An tiếp tục tăng vốn lên 6.800 tỷ đồng.

Về Newco, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 11/2017 với vốn điều lệ ban đầu là hơn 64,8 tỷ đồng; với 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Việt Sơn (15,431%), Nguyễn Quang Khải (hơn 69,1%) và Phan Trung Hiếu (15,4%). Giám đốc, người đại diện pháp luật là bà Bạch Thị Mai Hoa (sinh năm 1970).

Tháng 6/2018, ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1965) thay bà Mai Hoa giữ vị trí Giám đốc doanh nghiệp này.

Tháng 4/2019, Newco tăng vốn khủng từ 74,8 tỷ đồng lên gần 1.575 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 4/2021, doanh nghiệp lại giảm vốn về hơn 974,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Newco cũng được biết đến là "tay chơi" trái phiếu khi từng phát hành thành công hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu vào năm 2019.

Cụ thể, vào ngày 2/5/2019, NewCo phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng. CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý lưu ký và là nhà đầu tư duy nhất mua trọn lô trái phiếu.

"Ông trùm" đứng sau 2 doanh nghiệp anh em Nam An - Minh An

Về ông Hoàng Quốc Thuỷ, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Nam An, ngoài vai trò tại công ty này, ông còn là người đại diện pháp luật của CTCP Phát triển và Đầu tư kinh doanh Minh An, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoa Mai.

Trong số đó, CTCP Phát triển và Đầu tư kinh doanh Minh An (Minh An) ra đời tháng 6/2023 với vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề hoạt động tư vấn quản lý. Cổ đông sáng lập gồm: Ông Hoàng Quốc Thủy góp 46%, ông Ngạc Văn Lượng góp 5% và Phạm Quang Định góp 49% (Đây đều là những pháp nhân giữ vai trò chủ lực của Nam An).

Đến tháng 6/2024, Minh An được tăng vốn lên mức 6.800 tỷ đồng và tăng tiếp lên 7.800 tỷ đồng vào tháng 1/2025.

Tương tự Nam An, Minh An cũng kinh doanh bết bát khi báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 ở mức 1.109 tỷ đồng, đậm hơn khoản lỗ 639 tỷ đồng năm 2023. Thua lỗ 2 năm liên tiếp khiến công ty ghi nhận lỗ lũy kế 1.748,3 tỷ đồng.

Tình hình tài chính năm 2024 của Minh An do HNX công bố.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2024 ghi nhận 6.051,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi chỉ sau 1 năm. Tổng nợ phải trả giảm gần 83% về còn 2.309 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu chiếm 1.000 tỷ đồng, nợ ngân hàng 161 tỷ đồng và nợ phải trả khác 1.148 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, Minh An đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã MANCB2426001 trị giá 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/12/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 10,5%.

Trái phiếu đang lưu hành của Minh An đang được HNX công bố thông tin trên website.