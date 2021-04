Bị cận, hình xăm trên người hoặc thấp còi... có được thi vào các trường Công an không?

Ngoại hình thế nào mới đáp ứng tiêu chuẩn thi vào các trường Công an?

Các trường Công an nhân dân (CAND) luôn được các thí sinh đặc biệt quan tâm vì tiêu chí tuyển sinh đặc thù của ngành. Cụ thể, bên cạnh điểm thi, phương thức tuyển sinh... thì ngoại hình chính là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất.

Sáng 18/4, trong buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào Công an nhân dân năm 2021, bạn Trần Đoàn Quang Phú, học sinh lớp 12 đặt câu hỏi: "Trước đây em có xăm 1 hình xăm nhỏ trên cánh tay. Em rất muốn được tuyển vào trường Cảnh sát. Vậy với hình xăm này, em có được xét tuyển hồ sơ vào trường không?".

Các thí sinh thi tuyển vào các trường CAND phải đáp ứng tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng

Trả lời câu hỏi của Quang Phú, Trung tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ CA TP.HCM cho biết, theo quy định của Bộ Công an, không xét tuyển đối với thí sinh có hình xăm trên cơ thể, kể cả đã xóa xăm.

Thí sinh Đinh Chí Cường cũng đặt ra câu hỏi về việc mình bị cận thị: "Em đang học lớp 12, bị cận thị hơn 4 độ. Em có được dự tuyển vào ngành Công an hay không?".

Trung tá Nguyễn Hồng Kông cho biết: "Năm 2021, Bộ Công an tiếp tục chiếu cố cho thí sinh cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, tuy nhiên, thí sinh phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học các trường CAND.

Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND kiểm tra việc thực hiện cam kết chữa trị của thí sinh và có biện pháp xử lý đối với thí sinh không thực hiện cam kết (trường hợp không thực hiện được cam kết phải có xác nhận của bệnh viện chuyên khoa mắt về lý do chưa thể phẫu thuật chữa trị trước thời điểm nhập học).

Vậy thí sinh muốn đăng ký thi vào trường Công an thì điều kiện về sức khỏe như thế nào? Thiếu tá Lê Minh Thiện, Phó Đội trưởng Đội Tổ chức biên chế và đào tạo, CA TP.HCM chia sẻ: "Năm 2021, Bộ Công an quy định chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, nam có chiều cao từ 1m62 trở lên; cân nặng từ 47 kg trở lên. Nữ có chiều cao từ 1m58 trở lên; cân nặng từ 45 kg trở lên.

Chỉ số BMI (Body Mass Index - được tính bằng cân nặng chia chiều cao bình phương) của thí sinh phải đạt từ 18.5 đến dưới 30. Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sức khỏe khác theo quy định của Bộ Công an.

Tuyển sinh ngành Công an năm 2021

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Kông, để được đăng ký xét tuyển vào các trường CAND, hạnh kiểm kết luận tại học bạ trong 3 năm THPT phải từ loại khá trở lên. Tiêu chuẩn về học lực cụ thể các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

Ví dụ: thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa phải đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không.

Thiếu tá Lê Minh Thiện chia sẻ thêm, việc đăng ký, dự thi tốt nghiệp THPT như sau: Học sinh đang học THPT dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021: đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại trường THPT nơi đang học; Người chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp THPT (bao gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự): đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại các điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (theo hộ khẩu thường trú); Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND đăng ký dự thi (ĐKDT) theo nơi đóng quân của cơ quan, đơn vị; Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND ngoài đăng ký tại địa điểm trên phải đăng ký tại Công an các địa phương, đơn vị theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân.

Năm 2021, Bộ Công an áp dụng 3 phương thức tuyển sinh vào các Học viện, Trường Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là các trường CAND), cụ thể:



Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 7.5 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc chứng chỉ HSK cấp 5 trở lên) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Chỉ tiêu xét tuyển được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 trường CAND: