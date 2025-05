Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa có quyết định đình nã được ban hành căn cứ vào quyết định truy nã bị can ngày 22/4 và biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với bị can Nguyễn Ngọc Điệp.

Nguyễn Ngọc Điệp bị truy nã trong quá trình điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Sở Y tế TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CA

Trước đó, Nguyễn Ngọc Điệp bị truy nã trong quá trình điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Sở Y tế TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ án được khởi tố từ ngày 20/6/2022.

Kết quả điều tra cho thấy, Điệp đã làm giả sáu giấy xác nhận quá trình thực hành và hai thông báo chấm dứt hợp đồng của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, bao gồm Bệnh viện quận 2, quận 3, quận 12 và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Những giấy tờ giả này sau đó được Điệp dùng để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Điệp về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, Điệp đã rời khỏi nơi cư trú tại địa chỉ 75/20 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 22/4, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã bị can. Chỉ ba ngày sau, ngày 25/4, Nguyễn Ngọc Điệp đã liên hệ với cơ quan điều tra để ra đầu thú sau khi được vận động, đồng thời bày tỏ mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.