Bị gia đình chồng chỉ trích "mặc váy cưới như không mặc gì", cô dâu trẻ kết liễu cuộc đời

Theo Daily Mail, ngày 27/10, cô Lehman Mammadli, 19 tuổi, sống tại thành phố Mingachevir, Azerbaijan, đã kết hôn với anh Elnur Mamedli, 33 tuổi, trong bộ váy cưới hở vai. Tuy nhiên, đám cưới lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời lại nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Gia đình chú rể được cho là đã chỉ trích cô dâu vì “ăn mặc như không mặc gì”, “làm mất mặt gia đình” và “xấu hổ không thể chấp nhận được”, thậm chí trách móc chú rể vì “để cô ấy mặc chiếc váy như vậy”.

Cô dâu trẻ Lehman Mammadli không chịu được áp lực từ dư luận nên đã tìm đến cái chết. Ảnh: Dailymail

Ngay cả sau đám cưới, gia đình chú rể vẫn kéo đến nhà cha mẹ cô dâu để phản đối suốt đêm.

Cha mẹ cô dâu đáp lại rằng “chiếc váy cưới của con gái là trang phục bình thường mà nhiều cô dâu khác cũng mặc”, nhưng trước áp lực tâm lý quá lớn, cô dâu cuối cùng đã tìm đến cái chết.

“Con gái tôi không chịu đựng nổi. Trong đau đớn và hoang mang, nó đã tự kết liễu đời mình chỉ sau một ngày", cha mẹ cô nói.

Theo truyền thông địa phương, cha mẹ cô dâu cũng đã đuổi chú rể khỏi tang lễ của con gái mình.

Cảnh sát Azerbaijan đã nhận được đơn khiếu nại từ cha cô dâu và tiến hành điều tra vụ việc.

Azerbaijan là một quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, nơi văn hóa Hồi giáo ăn sâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không bắt buộc phụ nữ phải đội khăn hijab và chỉ một bộ phận nhỏ phụ nữ thực hiện điều này, song ở một số khu vực, những quan niệm bảo thủ vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong cách nhìn nhận về trang phục của phụ nữ.