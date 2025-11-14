Bị lừa "chứng minh tiền sạch", thanh niên ở Hà Nội mất 30 cây vàng

Ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/11, P. (18 tuổi, ở Hà Nội) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng công an, nói anh liên quan đến đường dây rửa tiền và phải "chứng minh tiền sạch". Đối tượng yêu cầu P. gom toàn bộ tài sản trong nhà và chuyển cho chúng giữ "để phục vụ điều tra".

Lo sợ, P. lấy gần 30 cây vàng trong két sắt gia đình mang đi bán rồi chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, manh động và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cảnh báo cho người thân, bạn bè.

Theo cơ quan chức năng, khi cần làm việc với công dân, công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hay cài ứng dụng để điều tra.

Người dân khi gặp trường hợp nghi lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.