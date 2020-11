Bí mật ẩn trong chiếc ô tô "tập lái" thường đi "công tác" tỉnh

Hai đối tượng bị bắt quả tang cùng chiếc xe ô tô gắn biển "tập lái" chứa ma túy

Ngày 10/11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này triệt phá thành công chuyên án 1120S, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

Danh tính các đối tượng gồm Lầu A Só (SN 1998, hộ khẩu tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này; Hờ A Dà (SN 1989, cùng trú xã Leng Su Sìn) và Phạm Minh Châu (SN 1962, hộ khẩu tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nội địa để tiêu thụ. Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lầu A Só là kẻ cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch và chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa tỉnh Điện Biên để từ đây đi các tỉnh khác để tiêu thụ.

Để chặt đứt đường dây mua bán ma túy tinh vi này, Phòng PC04 đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho xác lập chuyên án 1120S.

Ngày 9/11/2020, 5 tổ công tác làm nhiệm vụ chốt chặn tại các địa bàn huyện Mường Nhé, Mường Chà và thị xã Mường Lay được xác lập trong khi các tổ còn lại thực hiện nhiệm vụ mật phục, đánh bắt.

Lầu A Só, kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Quá trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng là các mắt xích quan trọng trong đường dây gồm Hờ A Dà và Phạm Minh Châu điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 80A-003.51 di chuyển lộ trình Mường Nhé- Mường Chà - Lào Cai.

Trong quá trình di chuyển, để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng dùng xe ô tô gắn biển "tập lái", dừng nghỉ liên tục quan sát động tĩnh và liên lạc cho nhau bằng điện thoại...

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, chiếc xe ô tô do hai đối tượng Hờ A Dà và Phạm Minh Châu điều khiển đã lọt vào vòng vây và bị khống chế bắt giữ. Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 30 bánh heroin với tổng trọng lượng khoảng 10,5kg.

Cùng thời điểm đó, tổ công tác tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ khiến Lầu A Só không kịp trở tay.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Dà và Châu khai nhận được Lầu A Só thuê vận chuyển số ma túy trên sang tỉnh khác tiêu thụ với giá 70 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh mở rộng.