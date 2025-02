Bí mật phi vụ cài "điệp viên hàng đầu" của Nga vào vòng tròn thân cận của ông Zelensky

Oleh Kulinich tại phòng xử án ngày 18/10/2023. Ảnh: Izvestia

"Kulinich là điệp viên có giá trị nhất của Nga tại Ukraine. Hoạt động của ông có thể so sánh với Kim Philby, người đã phá hủy MI6 từ bên trong. Vị trí của ông cho phép ông tiếp cận dữ liệu mật quan trọng về năng lực quốc phòng", một sĩ quan phản gián cấp cao của Ukraine nói với ấn phẩm.



Bài viết của tờ Sunday Times dựa trên một loạt tin nhắn do một nguồn tin từ Mỹ cung cấp, các tài liệu thu được từ một máy tính ở Moscow, các cuộc trò chuyện với các cựu quan chức trong chính quyền ông Zelensky, các báo cáo vận động hành lang được đệ trình lên Bộ Tư pháp Mỹ và thông tin được tiết lộ trong phiên tòa xét xử tội phản quốc.

Theo ấn phẩm, những phát hiện này chỉ ra rằng các điệp viên Nga đã có thể đảm bảo cho Kulinich một vai trò cực kỳ nhạy cảm là cố vấn trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky. Sau khi ông Zelensky thắng cử, Kulinich được thăng chức lên vị trí chủ chốt là người đứng đầu bộ phận Crimea của Cơ quan An ninh SBU của Ukraine. Điều này đã mang đến cho Kulinich cơ hội hoàn hảo để đánh giá mức độ chuẩn bị của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga và làm suy yếu Kiev, tờ The Sunday Times lưu ý.

Bài báo nêu chi tiết rằng vào tháng 4/2018, luật sư người Mỹ Marcus Cohen đã gặp cựu phó giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Volodymyr Sivkovych tại Vienna. Một năm trước đó, Sivkovych đã yêu cầu Cohen thu thập thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng và rửa tiền chống lại ông và các cộng sự của ông. Mục tiêu của ông là đàm phán một thỏa thuận nhận tội và tránh bị truy tố. Cùng lúc đó, các đồng nghiệp của Cohen nghi ngờ rằng ông thực sự đang thu thập tài liệu gây tổn hại. Mặc dù họ không thể chứng minh điều này, Cohen đã từ chức khỏi công ty luật của mình.

Một cuộc họp khác giữa Cohen và Sivkovych, lần này có sự tham dự của Kulinich, diễn ra tại Vienna vào tháng 8/2018. Trong cuộc họp này, Cohen đã đưa cho họ một báo cáo về quá trình kiểm tra lý lịch của người đứng đầu Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng của Ukraine khi đó là Nazar Kholodnytskyi, do một cố vấn về tội phạm tài chính lập.

"Lúc này, tôi đang ngồi với một "cựu" tướng KGB và một chỉ huy SBU. Cả hai đều ấn tượng với bản báo cáo. Rất cảm kích", Cohen viết trong tin nhắn gửi cho cố vấn. Tờ Sunday Times chỉ ra rằng việc Cohen sử dụng dấu ngoặc kép quanh từ "cựu" khi nhắc đến Sivkovych cho thấy ít nhất ông cũng nghi ngờ rằng mình đang giao dịch với một điệp viên tình báo Nga đang hoạt động.

Bài báo nêu rằng hai năm sau, Kholodnytskyi buộc phải từ chức, và tình báo Ukraine sau đó tìm thấy thêm 15 hồ sơ về ông trên một máy tính của FSB được truy cập tại Moscow.

Theo Cơ quan An ninh SBU của Ukraine, vào năm 2019, Sivkovych đã trả cho luật sư người Mỹ ít nhất 300.000 đô la.

Cohen không trả lời yêu cầu bình luận về các cáo buộc. Luật sư của Kulinich và Sivkovych đã xác nhận các cuộc họp nhưng tuyên bố họ chỉ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để giúp điều tra tham nhũng.

Tờ Sunday Times trích dẫn một tuyên bố từ luật sư của Kulinich cho biết, Cohen đã ở Kiev để cung cấp dịch vụ vận động hành lang miễn phí. Ông giới thiệu Kulinich với nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Zelensky với tư cách là một chuyên gia chính trị sẽ làm việc cho chiến dịch trên cơ sở tình nguyện.

Bài báo nêu rõ: "Cả hai người đàn ông đều có mặt tại trụ sở chiến dịch, làm việc để đảm bảo ông Zelensky được bầu và có mối quan hệ với Washington".

Cohen đã thuê những người vận động hành lang và cố vấn an ninh thay mặt cho chiến dịch của Zelensky. Những nhà thầu này thực chất được Sivkovych ở Moscow trả tiền thông qua các công ty bình phong.

Trong số các tài liệu mà The Sunday Times xem xét có một hợp đồng trị giá 185.250 đô la với công ty Global Analytica có trụ sở tại London, được ký vào tháng 3/ 2019. Công ty này được cho là bao gồm các chuyên gia người Anh có uy tín được giao nhiệm vụ đảm bảo "an ninh cá nhân" của ông Zelensky, bao gồm "an ninh mạng" và cung cấp 7 điện thoại thông minh "an toàn" cho ứng cử viên và nhóm của ông. Tuy nhiên, không ai trong phe của ông Zelensky nhận thấy rằng công ty này chỉ mới được đăng ký vào tháng 3/2019, chỉ một tháng trước đó, báo cáo lưu ý.

Sau chiến thắng bầu cử của ông Zelensky, Cohen đã nộp một tài liệu vận động hành lang lên Bộ Tư pháp Mỹ, nêu rằng ông đã làm việc cho chiến dịch của ông Zelensky và hiện đang làm việc cho giám đốc SBU Ivan Bakanov và chính quyền Zelensky. Cohen tuyên bố rằng ông đã đích thân trả 70.000 đô la cho một công ty vận động hành lang ở Washington để tạo điều kiện giới thiệu với các thành viên trong chính quyền của Donald Trump.

Một nguồn tin được trích dẫn trong bài báo khẳng định rằng ông Zelensky hoan nghênh sự ảnh hưởng của những người vận động hành lang, đặc biệt là liên quan đến các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Báo cáo nêu rằng để thưởng cho Kulinich, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng SBU tại Crimea, nơi ông chịu trách nhiệm duy trì hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện mọi dấu hiệu tấn công của Nga từ bán đảo bị chiếm đóng.

"Kulinich đã làm mất ổn định hoạt động của SBU tại đó. Ông đã phá vỡ các nỗ lực phản gián. Vào tháng 4/2021, ông đã khởi xướng các cuộc tập trận chống khủng bố quy mô lớn tại Kherson, xác định điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine", một sĩ quan SBU nói với tờ The Sunday Times về nhiệm kỳ của Kulinich.

Theo báo cáo của SBU, Kulinich đã thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của ông Zelensky và chuyển cho người Nga. Các công tố viên cho biết Kulinich biết về kế hoạch đánh chiếm từ Crimea nhưng đã cản trở nỗ lực cảnh báo Kiev về các hoạt động chuẩn bị.



"Trong những giờ đầu tiên của cuộc tấn công, ông ta đã chặn mọi nỗ lực thông báo cho ban lãnh đạo SBU về tình hình thực tế trong khu vực. Ông ta đã không hành động để bảo vệ chủ quyền quốc gia và bất chấp lệnh, sơ tán nhân sự của mình đến một khu vực khác. Ông ta thậm chí còn tịch thu vũ khí từ các sĩ quan SBU", một sĩ quan an ninh Ukraine được trích dẫn nói.

Tờ Sunday Times lưu ý rằng các hoạt động của Kulinich bắt đầu gây ra nghi ngờ. Vasyl Maliuk, khi đó là một sĩ quan phản gián, đã quan sát thấy rằng người đứng đầu bộ phận SBU của Crimea thường xuyên đi ra nước ngoài cùng lúc với Sivkovych, người đã bị tình báo Ukraine theo dõi trong nhiều năm. Kết quả là, Kulinich cũng trở thành đối tượng bị theo dõi.

Kulinich bị bắt vào ngày 16/7/2022, với cáo buộc chuyển giao bí mật nhà nước cho Nga. Bằng chứng chống lại ông đã được tìm thấy trong hàng trăm tài liệu được lấy từ xa từ một máy tính FSB ở Moscow và trong quá trình khám xét căn hộ của ông tại Kiev, bài báo nêu rõ. Chính quyền Ukraine cũng phát hiện ra những bức ảnh chụp gia đình Kulinich và Sivkovych ở nước ngoài, cũng như một bức ảnh chụp Kulinich với một người đàn ông mà chính phủ Mỹ xác định là "một điệp viên FSB Nga đang hoạt động". Ngoài ra, các tin nhắn từ Kulinich gửi cho Sivkovych cũng đã bị phát hiện.

Tờ Sunday Times lưu ý rằng cả Kulinich và Sivkovych đều phủ nhận mọi sự hợp tác với FSB.

Vào ngày 16/7/2022, Kulinich đã bị bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt do Cục Điều tra Nhà nước và Cơ quan An ninh SBU của Ukraine tiến hành.



Theo các nhà điều tra, ông đã hợp tác với FSB của Nga và được cấp bí danh hoạt động là Kotyhoroshko. Các hoạt động của ông được giám sát bởi cái gọi là "văn phòng chính trị" ở Moscow, được điều hành bởi các cựu quan chức Ukraine theo lệnh của Nga.

Các công tố viên cáo buộc rằng trước cuộc chiến ở Ukraine, Kulinich đã tham gia vào hoạt động gián điệp, đưa đồng minh vào các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine và kích động tội phản quốc.

Kulinich phải đối mặt với các cáo buộc theo năm điều của Bộ luật Hình sự Ukraine. Hiện tại, ông đang bị giam giữ và phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.