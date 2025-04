Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bình luận trên mạng xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng

Ngày 25/4, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP thành phố đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng bình luận trên không gian mạng xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông, ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ CAND.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Ảnh mang tính minh họa

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện ông L.N.S, trú tại quận Hải An, có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng. Trước tài liệu đầy đủ, chặt chẽ và sự đấu tranh kiên quyết của cơ quan công an, ông L.N.S thừa nhận hành vi nêu trên, đồng thời xóa các bình luận và viết cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.N.S, mức phạt 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.