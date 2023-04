Ngày 11/4, Sina đưa tin, một phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị phạt 10.000 NDT (1.400USD). Cụ thể, phòng khám nằm ở Ninh Ba này đã quảng cáo khám chữa bệnh khống, họ sử dụng 4 bức ảnh Angelababy (thời chưa niềng răng và hiện tại) đăng lên mạng xã hội. Trong các bài quảng cáo, phòng khám này miêu tả Angelababy thời thiếu nữ là "cô gái răng vẩu tiêu biểu trong xã hội". Sau đó, họ cho biết cô đã trở thành người đẹp nhờ thay đổi hàm răng.

Bị phạt tiền vì "chê" Angelababy có hàm răng vẩu

Angelababy trước và sau khi niềng răng. (Ảnh: IT).

Cục Quản lý và Giám sát thị trường thành phố Ngân Châu đã yêu cầu phòng khám này gỡ bỏ nội dung quảng cáo như trên.

Trước đó, nữ diễn viên Angelababy từng đâm đơn kiện một bệnh viện ở Bắc Kinh vì sử dụng 36 tấm ảnh của cô mà không xin phép. Cuối năm 2022, người đẹp "Cô phương bất tự thưởng" thắng kiện, được bồi thường ( 5.200 USD ).

Suốt nhiều năm bước chân vào ngành giải trí, Angelababy luôn gây tranh cãi về độ chân thực nhan sắc. Nhiều người nói gương mặt của diễn viên là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ và cho rằng cô độn cằm, nâng mũi, cắt mí, làm lại hàm. Hình ảnh trước đó cho thấy nữ diễn viên có gương mặt góc cạnh, cằm ngắn và hàm răng hô.

Cáo buộc thẩm mỹ nghiêm trọng đến mức cô phải tìm đến Viện Phẫu thuật chỉnh hình Trung Quốc để chứng minh mình đẹp tự nhiên.

Năm 2015, ông Kỳ Tá Lương, Viện trưởng Viện y học Trung Quốc đích thân công bố kết quả khẳng định Angelababy chưa hề dao kéo. “Toàn bộ xương cơ hàm và xương mặt của nữ diễn viên không có bất kỳ dấu hiệu nào của vết mổ. Cô đơn giản là chỉ niềng răng”, ông Lương nói. Dù thế, chủ đề này vẫn gây tranh cãi kéo dài nhiều năm. Không ít người cho rằng, nữ diễn viên đã dùng tiền đút lót, làm kết quả sai lệch.

Angelababy hiện là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: IT).

Angelababy tên thật là Angela Yeung Wing, là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Trung Quốc. Cô sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Mẹ cô là người Thượng Hải, còn bố cô là người Đức.

Angelababy bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi và nổi tiếng ở Hồng Kông sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á 2007. Sau đó, cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và có bộ phim đầu tay trong bộ phim "Love You You" năm 2011. Cô cũng xuất hiện trong bộ phim ăn khách "Tai Chi Zero" và phần tiếp theo "Tai Chi Hero".

Ngoài diễn xuất, Angelababy còn phát hành một số album ca nhạc và đĩa đơn, bao gồm "Người đẹp sống sót" và "Nhịp tim yêu". Cô đã giành được nhiều giải thưởng cho công việc người mẫu và diễn xuất của mình, bao gồm cả giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 31.

Angelababy cũng là một biểu tượng thời trang và từng hợp tác với nhiều hãng thời trang, nhà thiết kế. Cô đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue China và Harper's Bazaar China.