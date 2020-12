Bí quyết tạo nên sức hút cho các điểm đến của Crystal Bay

Làm giàu trải nghiệm cho du khách



Những ngày tháng 12, có mặt tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa (Riviera) – một sản phẩm trong hệ sinh thái du lịch bền vững được Crystal Bay miệt mài tạo dựng nhiều năm qua, dễ dàng nhận thấy gương mặt hạnh phúc, tràn đầy niềm vui của những du khách đang nghỉ dưỡng trong khu resort 5 sao sang chảnh này. Bên hồ bơi tràn bờ nước trong vắt, rất đông du khách nhún nhẩy theo tiếng nhạc Zumba và vui hết mình cùng bọt nước tung trắng xóa dưới sự hướng dẫn tận tình của hoạt náo viên.

Những trò chơi dưới nước tại Riviera luôn mang đến nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới lạ cho du khách.

Cách hồ bơi không xa, dưới những tán dừa xanh rợp bóng mát, một tốp du khách nữ nhẹ nhàng khởi đầu ngày mới bằng những bài tập yoga mềm dẻo. Ngoài bãi biển riêng biệt, đoàn khách gần hai chục người háo hứng tập thể dục buổi sáng dưới ánh nắng chan hòa cùng biển xanh, cát trắng.

Trẻ em cũng ăm ắp tiếng cười khi tham gia các trò chơi vận động vui nhộn trong khu Kids Island. Tại công viên nước, các bé hò hét khi chơi cầu trượt ống mạo hiểm. Không những vậy, nhiều du khách nhí say mê vẽ tranh, tô màu, xem phim hoạt hình, nhảy cùng hoạt náo viên tại khu vui chơi trong nhà và ngoài trời.

Các ông bố, bà mẹ không vướng bận con cái, thảnh thơi tận hưởng khoảnh khắc riêng tư bên nhau vì các nhân viên chuyên nghiệp của Riviera sẵn sàng chăm sóc, chơi đùa cùng các bé.

Sự phục vụ chu đáo, tận tâm của nhân viên Crystal Bay Hospitality làm hài lòng du khách

"Từ phục vụ khách Nga là chủ yếu, chúng tôi nhanh chóng điều chỉnh để mang đến sự hài lòng tối đa cho khách Việt. Nhiều chương trình ưu đãi lần đầu tiên được áp dụng, những trải nghiệm tại chỗ vẫn đầy ắp nhưng có sự thay đổi theo thói quen và nhu cầu của du khách trong nước, như ẩm thực đậm phong vị châu Á, các trò chơi vận động, giải trí… Trung bình mỗi tháng 80% buồng phòng của chúng tôi được lấp đầy", ông Melmet Kin, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Cam ranh Riviera Beach Resort and Spa (thuộc Tập đoàn Crystal Bay) chia sẻ.

Quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhất, linh hoạt điều chỉnh sản phẩm, làm giàu trải nghiệm ngay tại nơi lưu trú với chuỗi hoạt động vui chơi giải trí bất tận, phục vụ tận tâm, Crystal Bay Hospitality đáp ứng từng nhu cầu hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích quốc tế của du khách.

Vì thế, các khách sạn, resort do Crystal Bay Hospitality quản lý, vận hành luôn đạt tỷ lệ lấp đầy cao, từ 70- 90% mặc dù ngành du lịch đang trải qua nhiều khó khăn .

Bảo chứng thành công cho các điểm đến của Crystal Bay

Trước dịch Covid diễn ra, Crystal Bay Hospitality gặt hái những thành quả ấn tượng nói trên nhờ hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh và lợi thế dòng khách từ mảng dịch vụ lữ hành của tập đoàn mẹ Crystal Bay. Năm 2019, Crystal Bay đón hơn 400.000 khách Nga, chiếm 65% tổng lượng khách Nga tới Việt Nam. Lượng khách này đã sử dụng 4,5 triệu phòng/đêm ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trong năm 2020, Crystal Bay đã vận dụng linh hoạt, điều chỉnh các gói sản phẩn dịch vụ bán cho khách quốc tế để phục vụ khách nội địa. Nền tảng dịch vụ tốt cùng hệ sinh thái du lịch được kiến tạo ở từng điểm đến đã giúp Crystal Bay chinh phục được du khách Việt.

Tiếp tục phục vụ cho dòng khách không ngừng lớn mạnh của mình, Crystal Bay Hospitality sẽ tiếp nhận tiếp nhiều điểm đến All -in -one quy mô quốc tế, gắn kết nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm do tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư.

Đó là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang dành 60% không gian cho hệ thống 101 tiện ích quốc tế quy mô lớn. Du khách sẽ được trải nghiệm một công trình kiến trúc hiện đại, tinh tế nhưng mang âm hưởng từ văn hóa Chăm truyền thống, thưởng ngoạn các tiện ích 5 sao như: khu phức hợp thể thao giải trí trên biển, khu vui chơi giải trí công nghệ cao, công viên chuyên đề ven biển, rạp chiếu phim... Dự án này khi đi vào hoạt động sẽ trở thành những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách tại mảnh đất đầy tiềm năng Ninh Thuận.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ

Tại trung tâm của Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (Ninh Thuận), Sailing Bay Ninh Chữ mang đến cho vùng sa thảo Ninh Thuận thêm một điểm đến All -in-one tiêu chuẩn quốc tế. Dự án dành tới 81.5% không gian cho tiện ích và cảnh quan. Lần đầu tiên tại Việt Nam có tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chu Bay diện tích lên tới 8.000m2 (top 3 thế giới), bến du thuyền, hồ bơi chuẩn Olympics, các khu trình diễn nghệ thuật ngoài trời, các khu vui chơi dưới nước, những mảng xanh bất tận… hấp dẫn du khách đến trải nghiệm.

Những trải nghiệm quốc tế từng khiến du khách toàn thế giới ước ao sẽ sớm được khởi dựng, nhằm hoàn thiện hơn hệ sinh thái du lịch mà tập đoàn Crystal Bay luôn không ngừng phát triển.

Với sản phẩm chiến lược "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản", các chuyến bay charter đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận – Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Sailing Bay Ninh Chữ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích quốc tế của du khách.

Thừa hưởng kinh nghiệm lữ hành hơn 20 năm của tập đoàn mẹ, Crystal Bay Hospitality thấu hiểu và biến những mong muốn trải nghiệm, hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích quốc tế của du khách từ nhiều quốc gia thành hiện thực thông qua hàng loạt dịch vụ - sản phẩm linh hoạt. Dịch vụ trọn gói All Inclusive của Crystal Bay Hospitality giúp du khách an tâm tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng được thiết kế tỉ mỉ và đong đầy trải nghiệm. Toàn bộ dịch vụ thụ hưởng được gói trọn trong 1 mức giá duy nhất, không có chi phí phát sinh.

Từ hệ sinh thái du lịch đa dạng, lấy nhu cầu của khách hàng làm trung tâm, Crystal Bay Hospitality đã thiết kế ra các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhiều dòng khách khác nhau. Đó là lý do khiến Crystal Bay Hospitality lợi thế thu hút du khách cho các điểm đến All -in- one trong hệ sinh thái du lịch của tập đoàn Crystal Bay.