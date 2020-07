Bí quyết thành công của cô bé 13 tuổi mở cửa hàng kinh doanh

Bống từng là gương mặt trẻ “gây sốt” trong chương trình “Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ” với khả năng kinh doanh ít thấy so với lứa tuổi.

Sau 3 năm kể từ ngày nổi tiếng, Bống vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh và ngày càng mở rộng thương hiệu của mình. Bên cạnh đó, cô bạn 14 tuổi còn không ngại thử sức với nhiều mặt hàng khác như sữa hạt hay chun buộc tóc để thỏa niềm đam mê và tích lũy kinh nghiệm.

“Bống chè bưởi” tham gia lễ kỉ niệm 5 năm và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2019.

Được biết Bống đã tham gia chương trình của thầy Ernest và tham gia chương trình smartkids bootcamp / superteens bootcamp và học hỏi được rất nhiều từ chương trình này. Bống có thể chia sẻ một chút về chương trình cho mọi người hiểu rõ hơn?

Cơ duyên nào để đưa con đến với chương trình của thầy Ernest và tham gia chương trình smartkids bootcamp / superteens bootcamp? Con có cơ hội được biết và học hỏi thầy Ernest được mấy năm rồi.

- Cuốn sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" (I Am Gifted, So Are You!) là một trong những cuốn sách con rất thích đọc. Cuốn sách viết về những phương pháp học tập tiên tiến, nó đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng và được rất nhiều người đón nhận. Khi biết tác giả cuốn sách là doanh nhân người Singapore Adam Khoo, một trong những học trò xuất sắc của Thầy Ernest Wong, con đã tự hỏi người Thầy đó là ai, ở đâu và làm thế nào để trở thành học trò của Thầy?

Rồi con tìm trên internet, con biết về Thầy Ernest Wong, người có 2 chương trình đào tạo nổi tiếng: SMARTKIDS và SUPERTEENS BOOTCAMP dành cho học sinh từ 7 đến 19 tuổi tại Việt Nam từ năm 2014, chương trình tập trung vào các phương pháp học tập tiến bộ, phát triển bản thân, các kỹ năng lãnh đạo. Năm 2018 con đã được tham gia trại hè SUPERTEENS BOOTCAMP, được Thầy hướng dẫn một tuần với các hoạt động cực kỳ hấp dẫn và nhiều kiến thức mà con chưa từng được học ở đâu, con và các học viên đã có một mùa hè đáng nhớ!

Trước khi gặp thầy con là người như thế nào và tham gia chương trình con thấy mình học hỏi được điều gì từ thầy

- Từ bé con đã được học những kiến thức, được làm những công việc phù hợp với lứa tuổi. Hồi con học tiểu học, ngoài việc học tập ở trường thì ở nhà con cũng có một vài dự án nhỏ xíu để trải nghiệm. Việc học tập của con lúc đó cũng chỉ là hoàn thành tốt các yêu cầu từ thầy cô. Còn dự án kinh doanh nhỏ của con mới chỉ ở khu vực xung quanh nơi con sinh sống. Khi tham gia các hoạt động lớn hơn, tầm cỡ hơn, tiếp xúc với nhiều người chưa quen biết thì con biết là con chưa có đủ tự tin, đủ mạnh dạn và chưa biết cách nói những điều để thuyết phục người khác. Lúc đó con biết là mình cần có những khóa học để có thêm những kỹ năng còn thiếu...

Bống chia sẻ thành công trong chương trình Dare to dream của Tiến sĩ Ernest Wong.

Gia đình con có cuộc sống bình thường, nhưng con đã may mắn có bố mẹ rất quan tâm đến sức khỏe, học tập và kỹ năng cho con. Con và bố mẹ con cùng tìm hiểu về khóa học của Thầy Ernest và biết là khóa học này sẽ mang đến rất nhiều điều mà con đang cần.

Khi tham gia khóa học, con cảm thấy như có một tư tưởng mới, một động lực mới để con quyết định những việc mà con đang đắn đo. Những kỹ năng về học thuật đã giúp con học nhanh hơn, nhớ nhiều hơn, nhất là học theo cách làm sơ đồ tư duy đã mang lại hiệu quả rất tốt cho các bài học dài và khó nhớ.

Khi Thầy dạy về kỹ năng tự chủ, con đã hiểu thế nào là lòng tự trọng, sự tự tin, cách quản lý thời gian và hiểu biết về sức khỏe và những thói quen tốt. Con không chỉ học cách thể hiện bản thân mình, mà còn được học những kỹ năng giao tiếp để xây dựng những mối quan hệ và tạo ra những sự thay đổi tích cực với những mối quan hệ đó.

Các thành tích mà con đạt được trong suốt thời gian qua và có thành tích nào khiến con tự hào nhất?

- Nhờ có những điều Thầy Ernest chỉ bảo từ khóa học, con đã mạnh dạn tự tin hơn, con thấy yêu thích việc học tập và luôn thấy hào hứng khi làm việc. Con có kế hoạch học tập và tự đưa ra những kết quả cao hơn để phấn đấu. Con tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa ở trường, ở nhà văn hóa thiếu nhi. Với kết quả học tập luôn dẫn đầu ở lớp, với niềm yêu thích học tiếng Anh và chăm chỉ đọc sách, con đã thấy tự tin hơn với những nỗ lực của bản thân mình. Đặc biệt là sau gần 4 năm con tập làm "nhà kinh doanh nhí", con đã mạnh dạn tham gia chương trình Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ để kêu gọi đầu tư cho dự án "Chè bưởi Bống nấu". Và kết quả hơn cả sự mong đợi, ngoài sự nhất trí đầu tư của 2 Shark với số vốn 300 triệu cho dự án, con còn được Shark Nguyễn Ngọc Thủy tặng học bổng 500 triệu và được mời làm Đại sứ cho thương hiệu Apax leaders – hiện là hệ thống Anh ngữ hàng đầu ở Việt Nam.

Từ dự án kinh doanh của con, các bậc phụ huynh đã có thêm một góc nhìn mới, là trẻ con cũng cần có kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, cũng giống như các kỹ năng khác, nếu được thực hành về tài chính từ nhỏ thì sau này lớn lên, các bạn nhỏ sẽ có những suy nghĩ về việc kiếm tiền, quản lý và biết cách đầu tư tiền hiệu quả nhất. Chính vì vậy, các bạn nhỏ từ 7-14 tuổi đã có một sân chơi và gọi vốn đầu tư được tài trợ từ hệ thống Anh ngữ Apax leaders. Đó là chương trình Kiddie Shark đã lên sóng VTV3 trong dịp hè năm 2019. Hiện con đang là leader của Câu lạc bộ các bạn nhỏ yêu thích khởi nghiệp, chúng con đã có những hoạt động rất thú vị và dự án của các bạn nhỏ vẫn đang hoạt động rất sổi nổi. Con mong là đây sẽ là một hoạt động được nhiều bạn nhỏ quan tâm và thực hành, bởi nó sẽ rất có ích cho các bạn sau này.

Con chia sẻ về người thầy Ernest đã đồng hành cùng con, hỗ trợ con như thế nào?

- Con thich điều gì ở thầy nhất, có câu chuyện nào với thầy truyền cảm hứng cho con hoặc con cảm thấy ấn tượng không?

Bống chè bưởi và Tiến sĩ Ernest Wong.

Trong những ngày ở trại hè SUPERTEENS BOOTCAMP, Thầy Ernest đã truyền cho chúng con những câu chuyện, những kiến thức và những kỹ năng rất cần cho cuộc sống, cho học tập. Sau khóa học, các bố mẹ của học viên được Thầy mời gặp để chia sẻ những vấn đề mà từ phía phụ huynh cần đồng hành cùng con. Và cứ sau mỗi 4 tháng trong suốt thời gian 2 năm tiếp theo, con lại có những buổi được gặp Thầy, kể cho Thầy những thành tích đã đạt được, những vướng mắc muốn Thầy tư vấn và hỗ trợ…

Và khi Thầy biết ước mơ của con là đưa dự án kinh doanh "Chè bưởi Bống nấu" mở rộng hơn, Thầy biết con muốn giới thiệu dự án đến Shark Tank của đài truyền hình VTV3 – một chương trình đang được sự quan tâm của rất nhiều Startup, Thầy đã rất vui mừng và ủng hộ con, Thầy luôn nhắc con hãy tự tin trình bày với các Shark, hãy mạnh dạn đề xuất dự án và mong muốn của mình… Thầy nói với con, ngoài việc học tốt, con hãy cứ làm công việc mà con yêu thích, nếu con thấy công việc đó có ích cho cuộc sống của con sau này. Những điều Thầy chia sẻ và động viên con đã giúp cho con mạnh dạn, tự tin không chỉ trong lần đi gọi vốn đầu tư mà còn giúp con làm tốt rất nhiều công việc của con. Con luôn nhớ về Thầy với sự hiền từ và gần gũi, con luôn mong Thầy có nhiều trại hè như vậy cho các bạn học sinh ở Việt Nam…

Theo con, bí quyết của một học sinh thành công là gì?

- Con thấy như người lớn, trẻ em cũng luôn mong muốn mình có một giá trị được gia đình, nhà trường và xã hội công nhận. Và để có được những điều đó thì ngoài việc có được sự quan tâm của gia đình, nhà trường… thì bản thân mỗi học sinh cũng cần biết đưa ra mục tiêu phấn đấu cụ thể và rõ ràng. Và để thực hiện những mục tiêu và kế hoạch ấy thì tụi con cần biết cách quản lý thời gian, sắp xếp và biết thứ tự ưu tiên cho những việc quan trọng. Ngoài kiến thức phổ thông thì sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 cùng là một điều rất tốt, tốt cho việc học tập và mở rộng kiến thức, kỹ năng cho chính bản thân mình. Nhưng các bạn nhỏ cũng đừng quên, một điều quan trọng nữa là luôn thường xuyện rèn luyện cho mình để có cơ thể mạnh khỏe, khi có sức khỏe thì sẽ làm mọi việc thuận lợi và dễ dàng hơn…

Tụi con cũng cần thêm đọc nhiều sách, đặc biệt là sách về danh nhân, doanh nhân… để thấy được những tấm gương học tập và lao động, những cống hiến và đóng góp của những con người ấy cho cộng đồng, từ đó có thêm nghị lực và ý chí để phấn đấu.

Con tin là thế hệ của chúng con, nếu luôn biết ước mơ và tìm cách thực hiện thành công những ước mơ ấy thì quê hương này, đất nước này sẽ giàu hơn, mạnh hơn…