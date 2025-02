Bị "thao túng tâm lý" rơi vào bẫy lừa đảo, nữ sinh không tin cảnh sát là thật dù đang được giải cứu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa điều tra, làm rõ vụ giả bắt cóc rồi tống tiền xảy ra trên địa bàn quận này.

Về diễn biến vụ việc, chiều 24/2, chị T (Ninh Bình) đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) để trình báo việc không liên hệ được với con gái và bị một nhóm đối tượng đe doạ, tống tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị T, ngày 23/2, trong khi đang dọn dẹp nhà cửa, chị T nhận được hàng loạt tin nhắn đe dọa, nội dung con gái chị T (cháu A, sinh năm 2003, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội) đang bị bắt cóc.

Nhà chị T có 2 người con, cháu A là con út, khi nhận được những tin nhắn đe doạ từ người lạ, chị T vô cùng hoảng sợ.

Các đối tượng nhắn tin qua Zalo nói là đối tượng bị truy nã, đang bắt giữ con gái chị T làm con tin. Nếu gia đình chị T không mang 1,5 tỷ đồng tiền chuộc thì chúng sẽ cho đàn em hiếp, giết con gái chị. Chúng đe doạ mỗi lần chậm thời hạn chuyển tiền, chúng sẽ lột một lớp quần áo của con gái chị T rồi quay video gửi cho chị này.

Các đối tượng đã dùng AI để lừa đang bắt cóc con gái chị T, tống tiền chị này số tiền 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Hương Chu/An ninh Thủ đô

Các tin nhắn đe dọa liên tục từ tối 23/2 đến sáng 24/2. Chị T trình bày, các đối tượng chốt đến 12 giờ trưa 24/2 nếu gia đình không chuyển đủ tiền, chúng sẽ quay video cảnh hiếp dâm cháu A rồi bán sang Campuchia.

Trước diễn biến này, chị T đã liên lạc với chủ nhà trọ nơi con mình đang thuê ở Hà Nội. Qua thông tin, chị T được biết con gái đã rời khỏi nhà trọ từ 16 giờ ngày 23/2 đến sáng 24/2 vẫn chưa thấy về.

Về phía con, chị T cố liên lạc với A nhưng không được vì điện thoại của con gái đã tắt nguồn, trong khi đó sự đe doạ của các đối tượng vẫn tiếp tục. Trưa 24/2, chị T nhận được tin nhắn: "11 giờ tôi không liên lạc được với chị thì tôi sẽ tiến hành lột sạch đồ con bé chụp ảnh cho chị xem". Sau đó, chị T nhận được đoạn video con gái chị không mảnh vải che thân kèm thông điệp "bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ, bố mẹ hãy phối hợp, làm theo lời các anh ý đi".

Quá lo lắng cho sự an toàn của con gái, chiều 24/2, chị T đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Hoàng Văn Thụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng mục tiêu trước mắt là giải cứu được cháu A an toàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai đã xác định, bản chất đây là vụ lừa đảo.

Lực lượng công an đến 19 giờ 30 cùng ngày đã tìm thấy cháu A đang ở tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đáng chú ý, thời điểm lực lượng Công an quận Hoàng Mai tìm thấy và giải cứu cháu A, cháu vẫn không tin các chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai là cảnh sát thật mà còn bỏ chạy, hô hoán.

Khi được lực lượng giải thích tận tình, cặn kẽ, A mới nhận ra mình bị nhóm đối tượng lừa đảo, dẫn vào màn kịch quay video khoả thân gửi về gia đình để tống tiền.

A cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 23/2, A nhận được một cuộc gọi lạ với giọng đàn ông tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình. Vị "cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình" tự xưng kia nói A đang dính vào một vụ rửa tiền, đối tượng trong "vụ án rửa tiền" đó đã bị bắt, yêu cầu cháu A vào TP.HCM để phối hợp điều tra.

Các đối tượng yêu cầu A không được liên lạc với gia đình và thực hiện theo chỉ dẫn của chúng.

Khi A nói không thể vào được TP.HCM bây giờ, các đối tượng thay phiên nhau gọi video, thao túng tâm lý và dẫn dụ bị hại làm theo hướng dẫn của chúng. Nhóm đối tượng đã ngụy tạo một tờ xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc cháu A liên quan đến vụ án rửa tiền.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, các đối tượng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và phần mềm Zoom để gọi video để cháu A nhìn thấy hình ảnh giả mạo AI là một cán bộ Viện Kiểm sát để bị hại tin tưởng.

Sau khi thao túng được tâm lý bị hại, các đối tượng "vẽ đường" cho nữ sinh là mang quần áo ra nhà nghỉ ở trong 2 ngày cho đến khi "kết thúc điều tra". Các đối tượng còn chuyển khoản 1 triệu đồng cho A để cô gái trả tiền nhà nghỉ. Khi biết đã lộ tẩy, các đối tượng cắt liên lạc với cháu A.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.