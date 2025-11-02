Chủ đề nóng

Bị "thôi miên" trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt

Minh Huệ Chủ nhật, ngày 02/11/2025 21:43 GMT+7
Những bức tranh cá của hoạ sĩ Đặng Phương Việt đang trưng bày tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM), do "vua tiêu" Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức, khiến người thưởng lãm đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của màu sắc. Cùng với ánh sáng, âm nhạc trong không gian nghệ thuật, nhiều người ngắm tranh mà như bị "thôi miên", không thể rời mắt...
Hẳn nhiều người biết ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh không chỉ là nhà xuất khẩu hạt tiêu số 1, xuất khẩu cà phê top 5 Việt Nam mà còn là nhà sưu tập tranh nổi tiếng. Ông thường xuyên “khoe” các bức tranh giá trị lên trang cá nhân, khơi gợi niềm đam mê hội hoạ và sưu tầm tranh cho các doanh nhân, người đọc…

Sau một số thành công với các triển lãm “Khoảnh khắc mùa thu” với bộ sưu tập tranh của danh hoạ Trần Lưu Hậu, Nguyễn Tư Nghiêm, Đỗ Xuân Doãn, hay hoạ sĩ Lê Võ Tuân…, ông Phan Minh Thông đã khiến những người thưởng lãm không chỉ “choáng” trước bộ sưu tập tranh đồ sộ, mà còn hé lộ “vua tiêu” này là nhà đầu tư tranh mát tay, đồng thời có tài “mai mối” những người yêu hội hoạ với các hoạ sĩ.

Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh không chỉ là nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam mà còn là nhà sưu tập tranh nổi tiếng. Đặc biệt, ông dành nhiều tình yêu cho hội hoạ Việt Nam. Ảnh: BTC

Khởi đầu là những bức tranh ông Thông chọn đăng lên trang facebook cá nhân vào những khi rảnh rỗi. Mỗi bức tranh đăng lên đều có câu chuyện, rất đẹp, khiến người xem có cảm xúc ấn tượng về màu sắc. Ông Thông bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt về các mảng màu, các hình khối và cách các hoạ sĩ sáng tạo nghệ thuật qua nhiều đề tài khác nhau.

Đặc biệt, tình yêu với hội hoạ Việt Nam và niềm đam mê sưu tập tranh của doanh nhân Phan Minh Thông đã góp phần “lăng xê” nhiều hoạ sĩ, lan toả vẻ đẹp của hội hoạ đến đông đảo công chúng.

Ông Phan Minh Thông chia sẻ về triển lãm cùng khách tham quan.
Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh trò chuyện với hoạ sĩ Đặng Phương Việt về mối duyên hội hoạ. Ảnh: BTC

Ông Thông cho biết, qua facebook, ông quen biết hoạ sĩ Đặng Phương Việt, sinh năm 1972 tại Hà Nội, người có biệt tài vẽ tranh về hoa sen. Ông Thông cũng mua nhiều tranh của Đặng Phương Việt và trong một lần trò chuyện tại Painting Castle Gallery, nơi “vua tiêu” Phúc Sinh hay tổ chức triển lãm cá nhân, cảm thấy có sự đồng cảm về nghệ thuật, ông Thông buột miệng đề nghị hoạ sĩ sáng tác các đề tài mới và sẽ đứng ra tổ chức triển lãm.

Đó là lí do ngày 2/11, triển lãm tranh “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt được ông Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM).

Triển lãm trưng bày hàng chục bức tranh về một đề tài hoàn toàn mới của hoạ sĩ Đặng Phương Việt: Cá. Các bức tranh trừu tượng, mang phong cách hiện đại, vẽ những đàn cá bơi tung tăng, đang quẫy mình, hoặc đan cài vào nhau bằng những mảng màu, đường nét mạnh mẽ đầy cá tính.

Họa sĩ Đặng Phương Việt chia sẻ về hành trình thực hiện các bức tranh mang tính đột phá của ông, được trưng bày tại triển lãm Họa cá. Ảnh: BTC

Nếu như trước kia hoạ sĩ Đặng Phương Việt dành hoàn toàn tâm sức cho chủ đề sen âm trầm, tĩnh lặng, thì nay với những bức hoạ cá, người xem có cảm giác tràn đầy năng lượng và sức sống; lúc thì khát khao tự do, bứt phá vượt qua mọi rào cản, lúc thì hoang mang với những lựa chọn, bởi sự lộn xộn và những nốt trầm...

"Họa Cá" không phải là một tuyển tập đề tài mà là một tư duy thị giác mang tính tuần hoàn khi mỗi tác phẩm là một nhịp, một trạng thái, một đoạn trong chuyển động vô tận của nước và sự sống. Đặng Phương Việt không miêu tả thiên nhiên mà anh tái cấu trúc nhịp tự nhiên trong ngôn ngữ của hội họa để người xem không chỉ nhìn thấy “cá” mà cảm thấy “đời sống”.

Tác phẩm "Chiều thị giác" của Đặng Phương Việt, hoạ sĩ sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Dưới lớp vỏ rực rỡ của màu sắc, loạt tranh cá cho thấy một ý thức cấu trúc rất nghiêm cẩn. Nhịp điệu được thiết lập qua hướng chuyển động của đàn cá và đường cọ; bố cục bất đối xứng nhưng ổn định, giữ được động năng nội tại; màu sắc được tổ chức theo phổ ấm, luôn có điểm neo trầm để tránh rơi vào dễ dãi thị giác.

Chất cảm trong tranh từ sơn mài đến chất liệu tổng hợp đều không dùng để phô diễn vật chất mà để gợi cảm xúc xúc giác, như thể bề mặt đang thở, rung, và ghi lại nhịp tay của người vẽ.

Chính vì thế mà càng ngắm tranh, người xem càng bị đắm chìm trong thị giác và trí tưởng tượng.

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Hoạ Cá". Đây là những đề tài được hoạ sĩ ấp ủ trong gần 10 năm, với mong muốn đổi mới, sáng tạo khác biệt... 

Chia sẻ về triển lãm này, hoạ sĩ Đặng Phương Việt cho biết: "Tôi tìm đến tĩnh lặng không phải để trốn thế giới mà trong đó tỉnh thức của chính bản thân được nở rộ, được khai sáng. Mỗi bức tranh là một tinh tuý của lòng độ lượng, nơi cái đẹp thăng hoa, được sẻ chia.

Trong nghệ thuật chỉ còn ý nghĩa khi nó khiến con người tốt đẹp hơn, biết nhường chỗ cho ánh sáng của lòng nhân ái. Thực hành nghệ đối với tôi là một cách để tu tập, hiến dâng những tác phẩm cho sự trong sạch trong thân tâm được an lạc".

Hoạ sĩ Đặng Phương Việt trao đổi cùng khách tham quan. Ảnh: BTC

Còn ông Phan Minh Thông thì cho biết, sự đồng hành của Phúc Sinh trong triển lãm lần này là một cách tiếp nối triết lý nhân văn mà doanh nghiệp theo đuổi: Kết nối những con người cùng chung tần số, để cái đẹp được lan tỏa, để nghệ thuật trở thành phần tất yếu của đời sống.

"Đầu tư cho nghệ thuật cũng giống như đầu tư vào một hệ sinh thái bền vững: nơi mỗi giá trị, dù hữu hình hay vô hình, đều cần sự lưu thông – thanh khoản – của cảm xúc, của niềm tin và của cái đẹp", ông Thông bày tỏ.

