Bí thư Chi bộ người Mông 36 tuổi ở Lào Cai chia sẻ gì khi đi thi tốt nghiệp THPT?

Thí sinh dự thi cao tuổi nhất tại điểm thi xã Văn Bàn, Sùng A Chúng, (SN 1990), Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày. Ảnh: Hùng Vĩ Sinh Cha Pao.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, anh Sùng A Chúng, Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày, bảo: “Tôi rời ghế nhà trường được hơn 10 năm nay rồi, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, tôi đã lỡ hẹn nhiều Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thấy bạn bè cùng trang lứa ai cũng có tấm bằng trên tay nên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tôi đã quyết tâm đăng ký dự thi với mong muốn hoàn thiện trình độ học vấn, nâng cao kiến thức để phục vụ tốt hơn công việc và cuộc sống”.

Theo anh Sùng A Chúng, trước khi giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, anh đã có 5 năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng thôn. Đến nay, anh cũng đã gắn bó 5 năm với vai trò Bí thư Chi bộ.

Trên cương vị người đứng đầu thôn, anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời khuyến khích bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Đặc biệt là vận động lớp trẻ trong thôn tích cực học tập, nâng cao nhận thức để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chính vì vậy, việc trở lại với sách vở và tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là cách anh Chúng thực hiện điều mình vẫn luôn vận động bà con và lớp trẻ.

“Những ngày qua, ngoài công việc của thôn, công việc nương rẫy... tôi tranh thủ thời gian vào buổi tối để ôn tập. Được tham gia kỳ thi cùng các thí sinh là một trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa.

Tôi mong muốn hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất để tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức phục vụ công việc ở địa phương”, anh Sùng A Chúng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, ông Lê Xuân Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai cho biết: Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên là người luôn năng động, trách nhiệm với công việc được giao và được bà con tin tưởng, quý mến.

Với tinh thần vượt khó, ham học hỏi của anh Chúng rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa.

Trong điều kiện vừa đảm đương công việc của người đứng đầu Chi bộ thôn, vừa tự học, tự ôn luyện để tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, anh đã thể hiện ý chí vươn lên và tinh thần học tập suốt đời.

Được biết, Nậm Chày là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai. Riêng thôn Khâm Trên có 58 hộ, với 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Mông, địa hình cách trở, đời sống người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Việc anh Sùng A Chúng tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ là hành trình chinh phục tri thức của riêng mình mà còn thể hiện tinh thần học tập không giới hạn tuổi tác.

Đây cũng là tấm gương sáng góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và khơi dậy khát vọng vươn lên trong đồng bào vùng cao.