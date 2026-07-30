Bí thư Đà Nẵng: Đã có cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, không còn lý do để sợ trách nhiệm

Sáng 30/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động, thành phố phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 52.800 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán năm; đến hết tháng 7 đã đạt trên 89% dự toán. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả trên là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của UBND thành phố cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, theo ông Quang, kết quả này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng nếu so với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

"Mặc dù GRDP tăng 9,52%, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ông cho biết quý III có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cả năm. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư, xử lý các dự án vướng mắc pháp lý, đặc biệt là các dự án liên quan đến đất đai, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dành nhiều thời gian phân tích là yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết.

Ông dẫn tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và cho rằng trước đây thể chế thường được xem là điểm nghẽn lớn nhất, nhưng sau quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, điểm nghẽn hiện nay đã thay đổi.

"Điều đó cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thể chế, mà chính là năng lực tổ chức thực hiện", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4 sáng 30/7. Ảnh: D.B

Theo Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của đảng viên. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật của Đảng mà còn là thông điệp rõ ràng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Ông yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức của thành phố phải nghiêm túc quán triệt tinh thần này, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, cơ chế, chính sách ngày càng rõ ràng và Trung ương đã có nhiều chủ trương nhằm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì không còn lý do để né tránh trách nhiệm hay đùn đẩy công việc", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy cho rằng, thực tế vẫn còn không ít nơi, không ít cán bộ mang tâm lý e dè, sợ sai, dẫn đến công việc chậm trễ, làm lỡ nhiều cơ hội phát triển. Việc khắc phục tình trạng này chính là chìa khóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng.

"Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển lớn khi triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các động lực tăng trưởng mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển và logistics", ông nói.

Ông đề nghị HĐND thành phố tập trung nghiên cứu, ban hành các nghị quyết thực sự có chất lượng, tháo gỡ được các điểm nghẽn về đầu tư công, tài chính - ngân sách, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Theo ông Lê Ngọc Quang, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, thành phố phải xác định rõ các ưu tiên đầu tư, tập trung cho các dự án động lực, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và hợp tác công - tư; đồng thời phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển.Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, né tránh trách nhiệm; nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể.

"Muốn biến tiềm năng thành hiện thực, biến cơ hội thành động lực phát triển thì điều quan trọng nhất là phải hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.