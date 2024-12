Bí thư Quảng Nam chỉ đạo sau phản ánh của Dân Việt về sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Ngày 11/12, nguồn tin của Dân Việt cho hay, sau bài phản ánh "Bệnh viện Y học cổ truyền xảy ra nhiều sai phạm: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nói gì?", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu UBND tỉnh rà soát và có báo cáo ngay cho Tỉnh ủy về vấn đề này.

Đến ngày 9/12/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn 9608 báo cáo một số nội dung trên báo Dân Việt phản ánh.

Ngày 20/11/2024, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kiểm điểm ông Ngô Ngọc Toàn - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền. Ảnh: T.H

Cụ thể, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, sau khi Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra số 102/KL-TTT ngày 07/10/2024 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với cương vị là Giám đốc Sở Y tế tỉnh, ông Mai Văn Mười đã chỉ đạo Thanh tra Sở ban hành Công văn số 3021/SYT-TTrS ngày 12/11/2024 về đề nghị Bệnh viện YHCT khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra số 102.

Ngày 18/11/2024, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Ngô Ngọc Toàn tại Bệnh viện do ông Mai Văn Mười chủ trì.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Mười cũng đã nêu rõ: "Sở Y tế thống nhất với kết luận của Thanh tra tỉnh được nêu tại kết luận số 102. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của bệnh viện cũng như người đứng đầu bệnh viện, qua đó giúp bệnh viện thấy được những hạn chế của mình để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đề nghị Giám đốc Bệnh viện nghiêm túc nhận khuyết điểm và khắc phục những tồn tại, sai phạm sớm trong thời gian tới''.

Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam đã bị Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm. Ảnh: T.H

Ngoài ra, báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đối với tại Bệnh viện Y học Cổ truyền. Trong đó có nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, Bệnh viện Y học cổ truyền được trưng dụng thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị Covid-19 nên bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực cho việc thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời gian dài.

Sau khi kết thúc điều trị Covid-19, bệnh viện trở lại hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì gặp khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vị thuốc YHCT vì nhiều lý do như sự thay đổi các văn bản hướng dẫn, do lúng túng trong công tác đấu thầu và do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nên việc thu dung bệnh nhân không đạt kế hoạch đề ra, dẫn đến hụt nguồn thu không đủ chi phí trả các khoản lương… cho viên chức, người lao động.

Đồng thời, vai trò, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động cũng như lãnh đạo bệnh viện thiếu sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ...

Ngày 20/11/2024 vừa qua, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức kiểm điểm ông Ngô Ngọc Toàn về những khuyết điểm, tồn tại đã được Thanh tra tỉnh nêu rõ tại Kết luận số 102. Đảng ủy thống nhất với nội dung bản tự kiểm điểm của ông Ngô Ngọc Toàn và đề nghị ông Ngô Ngọc Toàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung mà kết luận thanh tra nêu. Đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận thanh tra tại bệnh viện.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã kiện toàn nhân lực 2 Phó Giám đốc Bệnh viện. Để Bệnh viện hoạt động hiệu quả, thông suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 27/11/2024, Sở Y tế tỉnh ban hành quyết định số 1305/QĐ-SYT cử ông Cao Văn Trọng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành mọi hoạt động của bệnh viện trong khi chờ đợi kiện toàn Giám đốc Bệnh viện.

Đến nay, lượng bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh ngày càng đông hơn trước. Bệnh viện đã đáp ứng đầy đủ các cơ số thuốc để phục vụ bệnh nhân. Với những dấu hiệu tích cực như hiện nay, sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, nguồn lực nội tại của bệnh viện, sự đoàn kết, thống nhất trong viên chức, người lao động thì bệnh viện nhất định sẽ phát triển trở lại.

"Trường hợp thời gian tới, nếu bệnh viện tiếp tục hoạt động kém hiệu quả, tái diễn những sai phạm, Sở Y tế tỉnh sẽ xem xét phương án tham mưu UBND tỉnh, không để bệnh viện là điểm yếu của ngành, còn phương án nào thì Sở Y tế nghiên cứu quy định và tình hình thực tế để tham mưu UBND tỉnh", báo cáo nêu rõ.

Đối với kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Sở Y tế tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền về trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc BVYHCT về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính như nội dung kết luận thanh tra đã nêu. Yêu cầu BVYHCT Quảng Nam kiểm điểm trách nhiệm của kế toán, giám đốc bệnh viện và các cá nhân, bộ phận liên quan… Về xử lý tài chính, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định số tiền sai phạm và thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước là hơn 673 triệu đồng. Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị thu hồi, giảm trừ quyết toán, chẩn chỉnh cụ thể đối với các khoản tiền. Trong đó, yêu cầu Giám đốc BVYHCT thu hồi, nộp trả vào quỹ của bệnh viện 265 triệu đồng thanh toán trái quy định cho ông Ngô Ngọc Toàn và và ông Trần Nhung…