Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành kế hoạch đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương" đã ký ban hành Kế hoạch "Thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương". Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2026, tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 2 quận: Bắc Ninh và Từ Sơn; 2 thành phố: Tiên Du và Yên Phong; 2 thị xã: Thuận Thành và Quế Võ; 2 huyện: Gia Bình và Lương Tài.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan liên quan trọng việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026 với 2 quận: Bắc Ninh và Từ Sơn. Ảnh: CTTĐTBN

Kế hoạch tập trung vào các nội dung: rà soát căn cứ chính trị, pháp lý xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo sự phù hợp với các văn bản của Trung ương; quy hoạch và phân loại đô thị, trong đó lập quy hoạch chung đô thị phạm vi toàn tỉnh Bắc Ninh, xác định rõ khu vực nội thành, các đơn vị hành chính đô thị trực thuộc.

Cùng với đó, lập Chương trình phát triển đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; lập Đề án phân loại đô thị loại I đối với phạm vi đô thị thành phố trực thuộc Trung ương; lập quy hoạch phân khu đối với khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo Kế hoạch được triển khai hiệu quả, Ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương" phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương liên quan, trong đó Sở Nội vụ ltỉnh Bắc Ninh là cơ quan chủ trì xây dựng "Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương".

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì xây dựng Đề án Quy hoạch chung đô thị phạm vi toàn tỉnh; phân loại đô thị, chương trình phát triển đô thị đối với các đơn vị hành chính có liên quan. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đảm bảo kinh phí thực hiện. Các Sở, ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

Kế hoạch thực hiện Đề án được tỉnh Bắc Ninh xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định. Phấn đấu trình HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua Đề án Thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào quý II/2026; dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thông qua vào quý IV/2026.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh có sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, qua đó kéo theo tỷ lệ đô thị hóa cao, đạt 60,3%, cao hơn nhiêu so với mức trung bình của cả nước. Tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trong 4 cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong tháng 1/2025, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng hơn 1,39 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 6,1 lần cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong tháng 1/2025 ước đạt 7.233 tỷ đồng, tăng 66,7% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số thu kỷ lục đối của tỉnh Bắc Ninh so với các năm trước.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang triển khai một loạt các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; dự án sân bay Gia Bình giai đoạn 1, 2; chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm TP. Hà Nội dài 46km; dự án xây dựng cầu Kênh Vàng kết nối với tỉnh Hải Dương, cầu Hà Bắc 2 kết nối với tỉnh Bắc Giang...

Tính đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, sẵn sàng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026, với định hướng là thành phố mang đặc trưng văn hóa Kinh Bắc, dẫn đầu trong những lĩnh vực như sản xuất bán dẫn, điện tử, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trên nền tảng sản xuất thông minh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Chính phủ phân công 3 Phó Thủ tướng xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trước đó, ngày 13/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc ở Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng các giải pháp phát triển liên tục trong thời gian tới.

Thông báo số 119 ngày 20/1/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: “Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đồng ý cho tỉnh Bắc Ninh xây dựng và báo cáo Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian báo cáo đề án Quý II/2025. Trong đó lộ trình trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026”.

Liên quan tới vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Bắc Ninh tại Thông báo số 119 ngày 20/1/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh về thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị về: Thu hút đầu tư theo hình thức BT hoặc khai thác BOT kết nối tuyến đường sắt đô thị trung tâm thành phố Hà Nội với sân bay Gia Bình; kết nối từ sân bay Gia Bình với tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Lim - Phả Lại - Móng Cái và tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn; lập báo cáo tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị kết nối Bắc Ninh - Hà Nội và Bắc Ninh - Nội Bài.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị về: Trung ương hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm thành phố Hà Nội và cầu Kênh Vàng kết nối tỉnh Hải Dương; cho phép tỉnh Bắc Ninh giữ lại một phần kinh phí điều tiết Trung ương giai đoạn 2025 - 2030; hình thành khu thương mại tự do phi thuế quan.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị về: Thu hút đầu tư để hình thành Trung tâm tính toán số quốc gia và khu vực tại Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh; có chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển trung tâm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất bán dẫn và AI tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông khẩn trương xử lý kịp thời các kiến nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; đồng kính gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo Tổng Bí thư trước ngày 20/3/2025.