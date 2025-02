Bí thư và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Quận Ba Đình có 67 công dân xung phong nhập ngũ

Sáng 13/2, trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân diễn ra trên khắp địa bàn Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến động viên và tiễn các tân binh của quận Ba Đình lên đường nhập ngũ tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài động viên và tiễn các tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, quận Ba Đình. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Dù trời có mưa nhỏ khiến tiết trời Hà Nội lạnh hơn, nhưng dòng người đổ về Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa mỗi lúc một đông, không khí ngày hội tòng quân vô cùng rộn rã. Các tân binh chỉnh tề trong quân phục, xung quanh là đông đảo người thân, bạn bè tề tựu.

Đúng 8 giờ, lễ giao nhận quân bắt đầu trong tiếng trống khai hội giao quân được Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến gióng lên. Tiếp đó, đài lửa được thắp lên rực rỡ từ ngọn lửa truyền thống được đại diện thanh niên của quận rước từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2025, quận Ba Đình có 67 công dân xung phong, tình nguyện nhập ngũ; 34 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; có 6 tân binh là đảng viên.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã đến dự và động viên các tân binh tại quận Đống Đa. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận nhấn mạnh, đất nước đang bước vào "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định càng trở nên quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng chăm lo, xây dựng Quân đội, Công an, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

"Trong giờ phút trang trọng, ấm tình quê hương hôm nay, với tình yêu quê hương đất nước nồng cháy, bằng ý chí và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ, tôi mong các chiến sĩ mới luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc; của lớp lớp thanh niên Ba Đình đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho", ông Chiến nhấn mạnh.

Các tân binh của Thủ đô Hà Nội bước qua "Cổng vinh quang" lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Bày tỏ niềm tự hào là người con của quận Ba Đình văn hiến, anh hùng, tân binh Nguyễn Đức Minh đại diện các tân binh khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo TP.Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình đã tặng hoa chúc mừng, động viên và tiễn chân các chiến sĩ mới lên xe về đơn vị. Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, chăm chỉ, tích cực rèn luyện và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, TP.Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 4.417 chỉ tiêu công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

8 công dân được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ

Cũng trong sáng 13/2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã đến dự và động viên các tân binh tại quận Đống Đa. Khu vực diễn ra lễ giao và nhận quân năm 2025 diễn ra tại khu vực Sân vận động Hoàng Cầu.

Năm nay, quận Đống Đa đã tuyển chọn được hơn 100 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân với chất lượng được nâng cao. Tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ đạt 46,4%, tăng 9,1% so với năm 2024; trong đó, tỷ lệ có trình độ đại học, cao đẳng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đạt trên 70%.

Tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ có 80 công dân, nhiều hơn 51% so với năm 2024. Đặc biệt, có 8 công dân ưu tú đã được xét, tổ chức kết nạp vào Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ.

Viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi đi du học Singapore trở về, tân binh Lê Trường Giang (sinh năm 2001, phường Kim Liên) khẳng định sẽ ra sức học tập, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, giữ vững, phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập, công tác, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và Công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa.

Các tân binh chào người thân, bạn bè trước khi lên đường về đơn vị thực hiện nghĩa vụ. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Tặng hoa động viên, gửi lời chúc sức khỏe các tân binh bước qua "Cổng vinh quang" lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhắn nhủ các tân binh giữ vững và phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của lực lượng vũ trang Thủ đô và truyền thống anh hùng của quận Đống Đa; nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu có nhiều tân binh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại các đơn vị, nhiều đồng chí được phát triển trong Quân đội, Công an nhân dân góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.