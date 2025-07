Kinh tế

Kinh tế

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) – Thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực tài chính thay thế tại Việt Nam – vừa được vinh danh tại ba hạng mục giải thưởng danh giá trong khuôn khổ Asian Banking & Finance Awards 2025 và ABF Fintech Awards 2025 do tạp chí chuyên ngành uy tín The Asian Banking and Finance (Singapore) tổ chức. Bao gồm: “Ứng dụng di động của năm” (Mobile App of the Year – Vietnam), “Sáng kiến xã hội của năm” (External Social Initiative of the Year – Vietnam), “Sáng kiến bền vững của năm” (Sustainability Initiative of the Year – Vietnam).