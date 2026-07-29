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Thứ tư, ngày 29/07/2026 18:57 GMT+7

Biên phòng La Lay ở tỉnh Quảng Trị "nuôi" heo đất lấy tiền mua heo thật hỗ trợ nông dân, nâng bước học sinh đến trường

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Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 29/07/2026 18:57 GMT+7
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nông dân và nâng bước học sinh đến trường, trong đó có việc "nuôi" heo đất dành tiền mua heo giống, dê giống giúp đỡ nông dân, học sinh khó khăn...
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Biên phòng trao “cần câu” là dê giống, heo giống cho nông dân

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có mặt tại nhà anh Hồ Bày (27 tuổi, trú thôn La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông).

Rót ly nước thơm mùi lá rừng mời khách, anh Bày cho biết, địa phương chủ yếu là đồi núi, diện tích canh tác ít, việc làm không nhiều nên cuộc sống của đa số người dân còn khó khăn. Gia đình anh Bày cũng không ngoại lệ.

Cặp dê giống do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng anh Hồ Bày để phát triển sinh kế. Từ cặp dê giống này, anh Bày đã nhân đàn lên hàng chục con. Ảnh: Ngọc Vũ.

Biết cuộc sống bà con vất vả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ nhân dân.

Riêng anh Bày, vào năm 2018 được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng một cặp dê giống.

Ở vùng đồi núi, lá cây rừng bạt ngàn giúp anh Bày có nguồn thức ăn nuôi dê khá dễ dàng.

Không chỉ trao dê giống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay còn hướng dẫn kỹ thuật nuôi dê cho anh Bày.

Được chăm sóc tốt, đàn dê của anh Bày phát triển, sinh sản đều đặn, cao điểm duy trì một lúc 9 con.

Khi cần tiền, anh Bày bán dê với giá khoảng 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng mỗi con 15kg.

“Con dê dễ nuôi, ít bệnh tật, thức ăn có sẵn, rất phù hợp với bà con nhân dân vùng cao. Ngoài trồng rừng, sắn và làm ruộng, nuôi dê giúp gia đình tôi có thêm thu nhập. Tôi đang làm quen với các kênh bán hàng online để sau này nuôi dê nhiều hơn, dễ bán hơn” – anh Bày chia sẻ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng giống lợn bản cho người dân để phát triển sinh kế. Ảnh: Biên phòng La Lay cung cấp.

Gia đình chị Hồ Thị The (trú thôn A Luông, xã La Lay) cũng được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng một cặp lợn giống, giống lợn bản vào năm 2024.

Không phụ lòng chiến sĩ biên phòng, chị The siêng năng cần cù, thường xuyên học hỏi kỹ thuật chăn nuôi lợn bản để chăm sóc lợn tốt hơn. Nhờ vậy, đàn lợn của chị phát triển nhanh, đỉnh điểm duy trì 30 con.

“Bộ đội cho lợn giống là trao cần câu cơm. Mình phải làm sao câu được cá, chính là làm cho đàn lợn phát triển tốt, bán có tiền. Mình cảm ơn bộ đội biên phòng La Lay nhiều lắm” – chị The chia sẻ.

Giúp học sinh khó khăn tiếp bước đến trường

Không chỉ trao cần câu cơm cho nông dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay còn thực hiện chương trình nâng bước em đến trường.

Có mặt tại nhà anh Hồ Văn Tèo (34 tuổi, trú thôn Lay Lay, xã La Lay), chúng tôi cảm nhận niềm vui, sự biết ơn của anh với chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Cháu Hồ Thị Kim Cúc được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay nhận nuôi, hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng để tiếp sức đến trường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vợ chồng anh Tèo có hai con học lớp 4 và lớp 9. Với một ít đất rẫy trồng tràm, trồng sắn, cuộc sống gia đình anh Tèo gặp nhiều khó khăn. Dù đã nỗ lực rất nhiều, làm thuê khắp nơi nhưng anh Tèo vẫn chật vật để lo cho hai con ăn học.

Thấu hiểu khó khăn của gia đình, từ năm 2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã nhận nuôi con gái anh Tèo là cháu Hồ Thị Kim Cúc với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng.

Không chỉ vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay còn tặng nhiều phần quà động viên Cúc cố gắng học tập.

Ngồi bên những cuốn vở mới chuẩn bị cho năm học mới, Cúc cho biết: “Năm nay em lên lớp 4. Đây là quà các chú bộ đội tặng em vì đạt học sinh xuất sắc năm lớp 3. Không chỉ tặng quà, các chú còn thường xuyên thăm hỏi tình hình học tập, động viên em cố gắng”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay kêu gọi nhà hảo tâm trao quà cho nhân dân, trong đó có công trình nước sạch. Ảnh: Vũ Khôi.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tám - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, đến nay đã trao dê giống, lợn giống cho 10 hộ dân tại địa bàn để phát triển sinh kế. Đa số các hộ đã phát huy “cần câu cơm” do biên phòng La Lay trao tặng.

Ngoài ra, đơn vị nhận nuôi 5 học sinh, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để vững bước đến trường.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Tám, số tiền hỗ trợ nhân dân được đơn vị trích từ tiền cán bộ, chiến sĩ bỏ heo đất tiết kiệm…

Ngoài các suất quà hỗ trợ trực tiếp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay còn kết nối các nhà hảo tâm tặng quà cho bà con nhân dân, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Đơn vị còn huy động lực lượng phụ giúp nhân dân làm nhà, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…

“Thấy bà con vui, phát huy giá trị những phần quà được nhận, anh em chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, qua đó thắt chặt tình quân với dân như cá với nước, cùng nhau vượt khó vươn lên, cùng nhau giữ gìn biên yên biên giới” – thiếu tá Nguyễn Văn Tám nói.

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