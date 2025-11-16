Biệt thự nghỉ dưỡng mang hơi thở kiến trúc mộc mạc giữa lòng Đà Nẵng

Định hướng xây dựng là một biệt thự nghỉ dưỡng nhưng chủ nhân của ngôi nhà hướng tới mong muốn mang lại cảm giác thân quen, gần gũi, như được trở về nhà tới những du khách đặt chân đến đây.

Để làm được điều này, kiến trúc sư đã lên ý tưởng thiết kế hai căn biệt thự mini trong một khu đất và kết nối với nhau qua một cây cầu nhỏ.

Biệt thự gồm 3 phòng ngủ lớn, 4 phòng ngủ nhỏ. Mỗi phòng ngủ mang một phong cách thiết kế riêng biệt, độc đáo và đều có sân vườn riêng. Ngoài ra, mỗi căn biệt thự còn có 2 phòng khách - bếp riêng và 2 hồ bơi muối cũng như khoảng sân để ngắm sông Hàn.

Biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Quang Trần

Những hình khối thô ráp vuông vức, những mảng tường đá mài đá rửa, lớp cửa lá sách cũ, lớp bình phong con tiện, sàn gạch bông, gạch gốm nung thủ công…, tất cả đều mang lại vẻ đẹp truyền thống, bình dị.

Việc bố trí không gian được tính toán kỹ lưỡng để có thể tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mang lại sự ấm cúng cho toàn căn nhà. Tuy mang màu sắc mộc mạc nhưng thiết kế vẫn chú trọng đến những chi tiết nhỏ và bài trí một cách tỉ mỉ, làm nổi bật vẻ sang trọng của một căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Mặt đứng hướng Nam của ngôi nhà. Ảnh: Quang Trần

Mặt đứng hướng Bắc nổi bật với bê tông mài màu đỏ. Ảnh: Quang Trần

Cánh cửa cổng đặc biệt khắc tên của tất cả những ai đã tham gia công trình. Ảnh: Quang Trần

Gara để xe không quá lớn và cũng là nơi để hàn huyên, trò chuyện. Ảnh: Quang Trần

Hành lang với những cửa tủ gỗ truyền thống. Ảnh: Quang Trần

Bể bơi nhỏ nhưng đủ để du khách đắm mình dưới làn nước mát trong những ngày hè nóng nực. Ảnh: Quang Trần

Dù thời tiết có nóng bức nhưng khi đến ngôi nhà, mọi người đều cảm nhận được không khí mát mẻ nhờ thiết kế rộng mở, kết nối trực tiếp với không gian xanh. Ảnh: Quang Trần

Không gian sinh hoạt không sử dụng cửa kính mà chỉ dùng rèm mỏng nhằm mang đến một tổng thể thoáng đãng, gắn kết giữa bên trong và bên ngoài. Ảnh: Quang Trần

Khu vực nghỉ ngơi, thư giãn, tắm nắng của du khách. Ảnh: Quang Trần

Phòng khách thứ 2 có thiết kế hiện đại và cá tính hơn nhưng sự thoáng đãng và không gian mở là không hề thay đổi. Ảnh: Quang Trần

Bên trong và ngoài nhà được phân chia bởi sự thay đổi hệ sàn. Ảnh: Quang Trần

Hồ bơi thứ 2 mát mẻ, thoáng đãng nằm liền kề với sân trong. Ảnh: Quang Trần

Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế gần như mở toàn bộ. Ảnh: Quang Trần

Mỗi phòng ngủ là một phong cách thiết kế khác nhau nhưng đều đảm bảo ánh sáng và kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Quang Trần

Phòng ngủ thứ hai sử dụng cửa chớp vừa giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Ảnh: Quang Trần

Phòng ngủ thứ 3 mang dáng vẻ truyền thống, bình yên. Ảnh: Quang Trần

Góc đọc sách, ngắm trời đất lý tưởng của du khách. Ảnh: Quang Trần

Bồn tắm ngoài trời gần gũi hơn với thiên nhiên. Ảnh: Quang Trần

Góc sân và khoảng trời nên thơ. Ảnh: Quang Trần

Phòng ngủ thứ 5 có thiết kế ấn tượng với sân vườn nằm phía trên. Ảnh: Quang Trần

Từ phòng ngủ bước ra là khung cảnh tuyệt vời này. Ảnh: Quang Trần

Cầu nối giữa 2 khối nhà. Ảnh: Quang Trần

Phòng ngủ thứ 6 mộc mạc với sàn đá mài và gỗ ấm áp. Ảnh: Quang Trần