Bình Định: Cán bộ Hội Nông dân cơ sở bám sát để bảo vệ quyền và lợi ích hội viên

Đề án này góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu nửa đầu nhiệm kỳ của nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nâng cao kỹ năng vận động

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh Bình Định, với nhiều giải pháp cụ thể thực hiện Đề án "Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hội nông dân cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2023", đến cuối năm 2021 tiếp tục đạt kết quả tốt.

Đáng chú ý, kỹ năng vận động hội viên, nông dân của cán bộ hội cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, làng, khối phố trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao. Nội dung sinh hoạt của Hội cơ sở đã có nhiều hấp dẫn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nông dân tham gia sinh hoạt hội. Chất lượng sinh hoạt hội được nông dân và cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Nhờ vậy, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội ngày càng chuyển biến tích cực thấy rõ. Năm 2021, toàn tỉnh Bình Định duy trì, ổn định 151 Hội ND xã, phường, thị trấn.

Một buổi sinh hoạt của Ban Thường vụ Hội ND xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định. Ảnh: P.V

Kết quả xếp loại Hội ND cơ sở năm 2021, tỉnh Bình Định có 51/151 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98/151 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2/151 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Chung - Bí thư Đảng ủy xã Tây Phú, huyện Tây Sơn - cho biết: Địa phương chúng tôi đã về đích NTM vào năm 2019 và sắp đạt chuẩn NTM nâng cao. Phần lớn các tiêu chí đạt được là nhờ vào sự đóng góp của hoạt động của Hội ND xã Tây Phú. Hội ND xã đã 3 lần liên tục là Lá cờ đầu (năm 2019, 2020 và 2021) trong hoạt động Hội và phong trào nông dân của huyện Tây Sơn.

Đạt được thành tích đó là nhờ đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Hội ND xã phấn đấu rèn luyện trưởng thành, đoàn kết, năng động và làm tốt công tác dân vận khéo. Hoạt động của Hội sâu sát với nông dân, đi sâu vào những vấn đề, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của bà con.

Năm 2021, Hội ND huyện Phù Mỹ là đơn vị xuất sắc trong hoạt động hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Công An - Phó Chủ tịch phụ trách Hội ND huyện Phù Mỹ chia sẻ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Hội ND huyện phối hợp với cấp ủy xã, thị trấn rà soát đội ngũ cán bộ, giới thiệu những cán bộ có năng lực, tâm huyết để kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở, tạo thêm nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ ở chi hội, tổ hội và Ban Chấp hành Hội ND xã, thị trấn. Ngoài ra, hàng năm Hội ND huyện còn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước cho cán bộ chuyên trách, nhất là ở cơ sở.

Nhờ vậy, đến nay cán bộ chủ chốt của Hội ND xã, thị trấn ở địa phương có trình độ chuyên môn đại học chiếm 45%, cao đẳng và trung cấp 55%, trung cấp lý luận chính trị hơn 39%.

Hướng về cơ sở, chăm sóc hội viên

Năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp gần 6.000 hội viên mới gắn với phát thẻ hội viên; tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có là 219.700. Hội viên nông dân ngày càng thể hiện tốt vai trò trong sản xuất, tích cực tham gia sinh hoạt, hoạt động, thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động. Năm 2021, Hội ND tỉnh Bình Định có 68.534 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định đánh giá: Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội ND cơ sở. Từ đó, nhằm giúp Hội ND cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Vai trò, vị thế của Hội ND từng bước được khẳng định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Bình Định triển khai "Thỏa thuận hợp tác giữa Hội NDVN và Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025" vừa được T.Ư Hội NDVN ký kết với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.