Bình Định: Cổ phiếu của doanh nghiệp "cứ đầu tư là thua lỗ" bị hủy niêm yết

Thua lỗ liên tiếp, cổ phiếu bị hủy niêm yết

Nguyên nhân, sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 12,95 tỷ đồng.

Như vậy, An Trường An đã bị lỗ 3 năm liên tiếp khi hai năm liền kề trước đó ATG ghi nhận các khoản lỗ 12,95 tỷ đồng vào năm 2019 và 11,87 tỷ đồng năm 2018.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 liên quan đến các nội dung: Khả năng hoạt động liên tục; khoản phải thu và phải trả; chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, An Trường An cũng đã có có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để giải trình thông tin liên quan đến ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam và cập nhật tình hình hoạt động của công ty.

Cổ phiếu Công ty cổ phần An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Phía ATG cho biết, việc chủ tịch Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố, bắt tạm giam xuất phát từ đối tác ứng vốn để tham gia đầu tư giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ - Bình Thuận nhằm tạo quỹ đất sạch để họ được phép khai thác khoáng sản cát và titan với số tiền họ ứng trước là 6 tỷ đồng và đã chi cho giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc xin giấy phép khai thác chưa được nên đối tác đòi lại số tiền trên.

Trong lúc công ty gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh, chưa chi trả được nên đối tác viết đơn tố cáo: Chủ tịch "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và do đó cơ quan tố tụng bắt tạm giam.

Hiện nay, ATG đã trả lại toàn bộ số tiền mà họ ứng trước, họ viết giấy bãi nại xin rút đơn và cơ quan tố tụng đã thả Chủ tịch HĐQT công ty trở lại làm việc bình thường.

Được biết, dự án KCN Sơn Mỹ do ATG góp gần 23,9% vốn và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án đang trong giai đoạn đền bù, giải toả.

An Trường An cứ đầu tư là lỗ

Đáng chú ý, những năm gần đây, dường như phía ATG đầu tư dự án nào cũng cũng đều xảy ra tình trạng thua lỗ.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, công ty đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (Sơn Mỹ 1), kinh doanh nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau (Quy Nhơn), dự án khu du lịch – vui chơi giải trí (điểm du lịch số 04, tuyến du lịch Quy Nhơn – Sông Cầu), kinh doanh dịch vụ xe gắn máy.

Tuy nhiên, đối với dự án dự án khu du lịch – vui chơi giải trí (điểm du lịch số 04, tuyến du lịch Quy Nhơn – Sông Cầu) doanh nghiệp cho biết sẽ không tiếp tục đầu tư và thu hồi vốn do không giải toả được 261 ngôi mộ nằm trong dự án nên việc duy trì dự án này không khả thi.

Tương tự, ATG đã ngừng rót vốn vào khu công nghiệp Mỹ Sơn 1 từ năm 2019 và sẽ thoái vốn trong tương lai nếu có dự án khác. Với kinh doanh xe gắn máy đã ngừng hợp tác do không đem lại lợi nhuận. Ngoài ra, An Trường An ngừng kinh doanh dịch vụ tiệc cưới Trầu Cau.

Tại ngày 31/12/2020, nợ phải trả của An Trường An gần 61 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 55 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là số nợ quá hạn chưa thanh toán hơn 10 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Liên quan đến khoản nợ này, gần cuối tháng 9/2020, ATG đã bị ngân hàng SHB ra thông báo thu giữ và xử lí tài sản đảm bảo. Phía SHB cho biết khoản vay của An Trường An đã quá hạn và chuyển sang nợ xấu.

SHB cho hay dù ngân hàng đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để An Trường An thanh toán và thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng công ty vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Do đó, SHB đưa ra thông báo sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản đảm bảo gồm tài sản tại các địa chỉ sau: 347, 347A và 347 (sau) Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trụ sở công ty); tài sản tại địa chỉ 31A, khu vực 7 cũng ở phường Trần Hưng Đạo. Trong đó số 347 Trần Hưng Đạo là trụ sở công ty.

Phía An Trường An đã có công văn giải trình và cho biết các tài sản đảm bảo này thuộc sở hữu cá nhân của ông Trương Đình Xuân – Chủ tịch HĐQT và bà Trần Thị Mai Xuân – Tổng giám đốc. Do chủ tịch HĐQT đang điều trị bệnh nên dẫn đến việc chậm trễ công bố thông tin này.

An Trường An cho hay công ty đang thu xếp nguồn tiền để thanh toán dứt điểm nợ vay cho ngân hàng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty tại trụ sở và không ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư.