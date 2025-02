Ngày 10/2, đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương chủ trì lễ trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa thành công chuyên án lợi dụng công nghệ cao làm giả, mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập và triệt xóa thành công đường dây tội phạm công nghệ cao làm giả, mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, hoạt động ở khắp các địa bàn trong nước và cả nước ngoài.

Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu. Ảnh: CA.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: CA.

Kết quả bước đầu, Công an tỉnh đã bắt giữ 4 đối tượng chính trong chuyên án.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đã tạo lập ra 25 công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để hoạt động lừa đảo công nghệ cao đối với hơn 200 bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng.

Hiện Công an Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, bắt giữ các đối tượng phạm tội và kêu gọi các đối tượng phạm tội ra đầu thú.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng nóng 115 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Tại buổi lễ trao thưởng, đại tá Bùi Thanh Trực đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ và Ban chuyên án đã khắc phục khó khăn với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, xuyên Tết triệt xóa thành công chuyên án.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an tỉnh trong những ngày đầu năm mới, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.