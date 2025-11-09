Người lính Ukraine ở vùng Kharkov. Ảnh GLP

"Trong một ngày đêm qua 8 binh sĩ Ukraine đã ra hàng. Thậm chí còn nhiều người hơn nữa đang chạy trốn khỏi vị trí, tự rời bỏ đơn vị", nguồn tin của hãng thông tấn cho biết.

Nhóm quân Nga "Phía Tây" đang hoạt động tích cực ở hướng Kharkov. Đến cuối tháng 10, quân Nga đã chiếm được cửa khẩu qua sông Oskol và bao vây Kupiansk, nơi có khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đồn trú.

Kupiansk là một trong những thành phố chủ chốt trong hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraina ở phía đông tỉnh Kharkov. Nằm bên bờ sông Oskol, Kupiansk đóng vai trò là tuyến phòng thủ tự nhiên và rào cản tự nhiên cho tuyến mặt trận. Việc giải phóng điểm dân cư này sẽ tạo điều kiện cho việc vượt sông và tiến xa hơn về phía tây trong tỉnh Kharkov.

Các quân nhân Nga tiếp tục phá hủy đội hình đối phương đã bị vây chặt. Trong 24 giờ qua, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực này lên tới: 55 chiến binh; 18 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe chiến đấu bọc thép; 2 pháo tự hành Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất; 7 xe bán tải; 4 trạm tác chiến điện tử.

Trong khi đó, hãng tin BBC ngày 7/11 cũng đưa tin, hơn 21.000 binh sĩ đã đào ngũ và rời khỏi lực lượng vũ trang Kiev mà không xin phép vào tháng trước.

Đài truyền hình này cho biết đây là số lượng báo cáo đào ngũ hàng tháng lớn nhất trong 4 năm qua của cuộc xung đột Ukraine, trích dẫn dữ liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Tổng công tố.

Theo cựu nghị sĩ Ukraine Igor Lutsenko, người hiện đang phục vụ trong quân đội, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Trên Facebook, ông viết : "21.602 người trong tháng 10... Đây là một kỷ lục. Đây là một kỷ lục rất tệ", và nói thêm: "Đây chỉ là số liệu chính thức. Thực tế, nhiều trường hợp đào ngũ hoặc bỏ trốn không được ghi nhận".

Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang chịu "áp lực rất lớn, bởi vì gánh nặng gấp đôi, gấp ba đè lên vai mỗi người lính chưa kịp chạy trốn", ông Lutsenko nói thêm. "Chúng tôi có những lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ ở tiền tuyến vì điều này".

Kiev đã đẩy mạnh chiến dịch cưỡng chế nhập ngũ trong những tháng gần đây để bù đắp cho quân số quân đội đang giảm sút khi lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công.

Ủy viên nhân quyền quốc hội Ukraine Dmitry Lubinets cho biết với tờ Ukrainskaya Pravda vào ngày 5/11 rằng kể từ đầu tháng 6, số lượng khiếu nại về chế độ nghĩa vụ quân sự cưỡng bức đã tăng gấp đôi so với năm tháng đầu năm.

Các video do nhân chứng ghi lại thường xuyên cho thấy các băng nhóm báo chí Ukraine phục kích và truy đuổi những người đàn ông trong độ tuổi quân sự trên đường phố, vật lộn họ vào xe tải, thường xuyên xảy ra ẩu đả với những người sắp bị gọi nhập ngũ và người qua đường. Hoạt động này, hiện được gọi một cách thông tục là "busification", đã gây ra sự bất bình ngày càng tăng trên khắp Ukraine.

Tháng trước, Nikita Poturaev, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Nhân đạo và Thông tin của Quốc hội Ukraine, tuyên bố rằng những video như vậy là giả mạo hoặc được tạo ra bằng AI.

Đầu tháng 10, cơ quan quản lý nghĩa vụ quân sự của Ukraine đã kêu gọi người dân ngừng quay phim và chia sẻ video các băng nhóm báo chí bắt giữ những người sắp nhập ngũ một cách bạo lực.