Binh sĩ Ukraine thà vào tù còn hơn phải chiến đấu ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine mệt mỏi vì chiến tranh. Ảnh: Reuters

Nhiều binh sĩ từ chối chiến đấu ở Pokrovsk

Pokrovsk hiện là tâm điểm trong cuộc kháng cự của Ukraine trước lực lượng Nga mạnh hơn và đông hơn, với một phần ba tổng số cuộc đụng độ trên toàn mặt trận đang diễn ra tại khu vực này.

Các binh sĩ chiến đấu ở Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, thừa nhận với The i Paper rằng việc thành phố thất thủ chỉ còn là “vấn đề thời gian” bất chấp các tuyên bố lạc quan từ các quan chức ở Kiev.

Một người lính đang làm nhiệm vụ tại khu vực Pokrovsk cho biết tình trạng thiếu hụt nhân lực “rất lớn”.

“Không đủ phi công (vận hành UAV), không đủ tiền và thiếu người có chuyên môn. Điều đó khiến chúng tôi khó nhắm trúng mục tiêu Nga hơn", người lính Ukraine cho biết.

Tình trạng thiếu quân vốn đã nặng nề nay càng trầm trọng hơn do tình trạng đào ngũ, mà theo nhận định của người lính này, diễn ra dày đặc hơn tại Pokrovsk so với bất kỳ chiến trường nào khác.

“Nhiều người từ chối tới chiến đấu ở Pokrovsk vì nó quá nguy hiểm", người lính Ukraine nhấn mạnh.

Hầu hết những người cố rời bỏ tiền tuyến đều lẩn trốn về nhà. Hành vi này được xem là tự ý rời đơn vị, và có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Một binh sĩ Ukraine khác ước tính quân đội hiện có ít hơn 3 - 5 lần số binh sĩ mà họ thực sự cần.

“Không ai muốn vào bộ binh cả, ai cũng muốn làm nhiệm vụ phía sau. Nhiều người từ chối đến Pokrovsk", người lính Ukraine thừa nhận.

Ukraine đã ghi nhận hơn 250.000 trường hợp đào ngũ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022, trong đó 15.564 người đã bị truy tố chính thức. Những trường hợp này vẫn chỉ là thiểu số trong tổng số lực lượng quân đội Ukraine được báo cáo là khoảng 880.000 quân, với hàng trăm nghìn người vẫn đang chiến đấu bất chấp rủi ro khổng lồ.

Maria Berlinska, một tình nguyện viên Ukraine có liên hệ với quân đội, cho biết hồi tháng 10 rằng mỗi km tiền tuyến chỉ có 4–7 binh sĩ Ukraine trấn giữ.

Nhu cầu quân số tăng mạnh trong chiến đấu đô thị

Đàn ông Ukraine từ 25 đến 60 tuổi đều đủ điều kiện nhập ngũ sau khi đất nước ban bố thiết quân luật kể từ tháng 2/2022. Họ buộc phải đăng ký vào cơ sở dữ liệu điện tử, và giới chức có thể kiểm tra ngẫu nhiên trên đường phố. Ukraine vẫn giữ im lặng về số thương vong thực tế.

Sam Cranny-Evans, chuyên gia của Viện RUSI, cho rằng thiếu quân sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng do tính chất khốc liệt của chiến đấu trong đô thị.

“Trong tác chiến đô thị, bạn cần rất nhiều quân để giữ các hướng và các điểm cao. Mỗi ngôi nhà có thể trở thành một trận chiến nhỏ, và để giữ được nó, bạn cần người. Nếu Ukraine đang gặp khó khăn về quân số – điều tôi được biết là đúng – thì họ rất khó ngăn lực lượng Nga luồn sâu vào thành phố và vượt qua tuyến phòng thủ", ông Sam Cranny-Evans nói.



Thời tiết xấu và hạn chế trinh sát bằng drone

Thời tiết cũng khiến khả năng phản công của Ukraine suy giảm. Một phi công drone Ukraine nói rằng sương mù là trở ngại lớn nhất, khiến việc theo dõi và tấn công mục tiêu trở nên khó khăn.

Ông Cranny-Evans nhận định: “Thời tiết xấu luôn gây trở ngại. Nó ảnh hưởng đến drone, máy bay có người lái và hầu hết các loại trinh sát quang học. Pháo binh vẫn hữu hiệu nếu trinh sát xác định được tọa độ bắn".

Nhưng vấn đề lớn nhất, theo ông, vẫn là thiếu bộ binh.

“Drone không giữ được đất. Chúng chỉ xuất hiện, tiêu diệt vài mục tiêu rồi biến mất. Nga có thể tiếp tục tiến lên. Nếu bạn không có bộ binh để giữ vị trí, việc cầm cự trở nên cực kỳ khó khăn", ông Cranny-Evans nói thêm.